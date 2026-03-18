 Z domova

18. marca 2026

Remišová avizuje „Lex antipapaláš“ a pre nákup luxusných áut ministerstvom vnútra sa obráti na NKÚ


4o8a0546 676x451 18.3.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) uzavrel zmluvy na nákup 10 luxusných vozidiel značky Audi Q7 za viac ako 700-tisíc eur, ďalej osem luxusných vozidiel značky Volkswagen Touareg za viac ako 600-tisíc eur či tri dodávky za takmer 140-tisíc eur. Upozornila na to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (poslanecký klub Slovensko) s tým, že väčšina z týchto vozidiel je požadovaná v najvyššej a najluxusnejšej kategórii.

Rekordné zadlžovanie Slovenska


Autá majú zahŕňať kožené sedačky, samostatnú klimatizáciu pre každé sedadlo s diaľkovým ovládaním alebo vyhrievaný volant. V tejto súvislosti poslankyňa avizovala, že sa obráti na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril efektivitu týchto nákupov v celkovej hodnote 1,5 milióna eur.

„Niet divu, že vláda rekordne zadlžuje Slovensko aj napriek viacerým vlnám konsolidácie, keď takto nezmyselne vyhadzuje peniaze von oknom,“ skonštatovala poslankyňa a zároveň pripomenula, že v mnohých európskych krajinách sa na rozdiel od Slovenska snažia nákupy štátnych vozidiel zefektívniť.

„Lex antipapaláš” má zabrániť rozhadzovaniu


Napríklad vo Fínsku alebo Dánsku štát podľa Remišovej často používa bežné flotilové vozidlá strednej triedy, v Estónsku majú dokonca pravidlo, že štát má nakupovať vozidlá, ktoré sú ekonomicky najvýhodnejšie, nie reprezentatívne limuzíny alebo luxusné SUV.

„Ešte aj v africkej Burkina Faso bývalý osvietený prezident predal po nástupe k moci vládnu flotilu luxusných limuzín a znížil sebe a ministrom platy, aby šetril. U nás vláda robí pravý opak – zvýšili si platy na dvojnásobok, nakupujú luxusné limuzíny a hovoria tomu konsolidácia,“ zdôraznila opozičná politička

Remišová zároveň avizovala takzvaný “Lex antipapaláš”, ktorý má zabrániť rozhadzovaniu peňazí na ministerstvách. „Ako prvú vec presadíme zákon antipapaláš, kde napríklad chceme obmedziť nákupy drahých limuzín tak, aby štátni funkcionári konečne jazdili na autách, ktoré si môže dovoliť aj bežný človek – nie na luxusných limuzínach platených z daní občanov,“ dodala poslankyňa.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu Ministerstvo vnútra SR.


Zdroj: SITA.sk - Remišová avizuje „Lex antipapaláš“ a pre nákup luxusných áut ministerstvom vnútra sa obráti na NKÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Deň zálohovania pripomína spoločný úspech Slovenska v zálohovaní nápojových obalov
<< predchádzajúci článok
Ceny ropy v stredu klesli po správe o exporte irackej ropy cez Turecko

