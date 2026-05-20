 Streda 20.5.2026
 Meniny má Bernard
 24hod.sk    Šport

20. mája 2026

Dendis opúšťa kormidlo pri hokejovej osemnástke, nahradí ho Štolc. Kam mieri mladý úspešný kouč?



20.5.2026 (SITA.sk) - Vladimír Országh bude rovnako ako vlani členom trénerského štábu tímu do 20 rokov a v pozícii konzultanta absolvuje šampionát dvadsiatok.


Doterajší tréner slovenskej reprezentácie hokejistov do 18 rokov Martin Dendis bude v sezóne 2026/2027 pôsobiť pri výbere do 20 rokov ako asistent hlavného kouča Petra Frühaufa. Na uvedenej pozícii ho schválili Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH). Ten potvrdil menoslov realizačných tímov u hokejistov do 18 aj 20 rokov. Pri "dvadsiatke" zostáva Frühauf, "osemnástku" po Dendisovi prevezme František Štolc.

Frühauf má za sebou premiérovú sezónu na pozícii hlavného kouča dvadsiatky. V náročnej konkurencii na uplynulých MSJ postúpil s tímom do štvrťfinále, v ktorom jeho zverenci nestačili na rovesníkov z Kanady. V jeho realizačnom tíme pokračujú doterajší asistenti Ivan Švarný a Andrew Boschetto, šéftréner z klubu americkej univerzitnej súťaže NCAA UMass-Lowell.

Novou tvárou je Dendis, ktorý výber hráčov do 18 rokov priviedol v apríli na domácich MS tejto vekovej kategórie k zisku striebra. "V prípade Martina ide o posun z osemnástky do dvadsiatky. Na mieste hlavného trénera sme ponechali Petra Frühaufa, ktorý už má skúsenosť z tejto pozície z uplynulého juniorského šampionátu. Je to predsa len trošku iný level ako osemnástka. Aj preto sme sa rozhodli spojiť kvality oboch dohromady v dvadsiatke, k čomu nás doviedla doterajšia funkčná spolupráca, keďže Peťo Frühauf fungoval aj v rámci projektu SR 18 a neskôr aj ako konzultant pri osemnástke. Pre Martina Dendisa je to zasa cenná a dôležitá skúsenosť,“ uviedol generálny manažér mládežníckych reprezentácií Roman Sýkora podľa webu SZĽH.

Dendis viedol projekt centralizovanej prípravy a neskôr aj národný tím na MS do 18 rokov v troch rokoch za sebou a dosiahol s ním dve štvrté miesta a jednu druhú priečku. Jeho post prevezme Štolc.

"Dosiaľ pôsobil ako asistent pri osemnástke. Má extraligové skúsenosti, je to mladý, perspektívny tréner. Som rád, že tieto pohyby sa podarili zrealizovať. Asistentom Františka Štolca pri osemnástke bude Denis Legerský, meno ďalšieho asistenta oznámime neskôr. Chcem sa poďakovať výkonnému výboru, že schválil menoslov trénerských štábov. Pevne verím, že náš mládežnícky hokej bude napredovať a bude úspešný,“ pokračoval Sýkora.

V celom procese je podľa SZĽH kľúčová prepojiteľnosť systémov, ktorými sa slovenské hokejové reprezentácie prezentujú na medzinárodnom ľade od mužskej kategórie až po reprezentáciu do 16 rokov.

"Preto som rád, že sa nám v rámci reprezentačného oddelenia podarilo docieliť, aby na porady reprezentačných trénerov mládežníckych reprezentácií chodil aj tréner seniorskej reprezentácie Vlado Országh. Už v tejto sezóne bola jeho účasť mimoriadne osožná. Vďaka tomuto kroku vieme efektívnejšie prepojiť jednotlivé systémy, čo je dôležité pri postupe hráčov cez jednotlivé kategórie až do seniorskej reprezentácie,“ dodal Sýkora.

Vladimír Országh bude rovnako ako vlani členom trénerského štábu tímu do 20 rokov a v pozícii konzultanta absolvuje šampionát dvadsiatok. Ten sa na prelome rokov 2026 a 2027 uskutoční v kanadských mestách Edmonton a Red Deer.

Otázku realizačných tímov výberov hráčov do 17 a 16 rokov vyrieši reprezentačného oddelenie SZĽH v kooperácii s vedením a výkonným výborom v nasledujúcich týždňoch.



Zdroj: SITA.sk - Dendis opúšťa kormidlo pri hokejovej osemnástke, nahradí ho Štolc. Kam mieri mladý úspešný kouč? © SITA Všetky práva vyhradené.

