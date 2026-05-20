Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Reklama na vodku ju vyjde draho. Cibulkovú začnú vyšetrovať, mohla porušiť zákony a tvrdila, že ide o fit drink – VIDEO, FOTO
Cibulková v minulosti spolupracovala aj s lotériovou spoločnosťou. Rada pre mediálne služby počas ostatného zasadnutia okrem iného ...
20.5.2026 (SITA.sk) - Cibulková v minulosti spolupracovala aj s lotériovou spoločnosťou.
Rada pre mediálne služby počas ostatného zasadnutia okrem iného začala aj správne konanie voči Dominike Cibulkovej. A to pre jej reklamu na alkohol, ktorú zdieľala na sociálnych sieťach, konkrétne vodku.
Mohlo dôjsť k poskytovaniu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) v rámci programu, ktorého obsah obsahoval mediálnu komerčnú komunikáciu týkajúcu sa alkoholických nápojov.
Tým pádom mohla bývalá tenistka nabádať na "nestriedme požívanie alkoholických nápojov" a "tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci alebo utišujúci účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy.".
Cibulková v minulosti spolupracovala aj s lotériovou spoločnosťou. Rada pre mediálne služby sa domnieva, že bývalá svetová štvorka mohla porušiť aj dva zákony.
"Ideme si urobiť drink? Alebo ideme si urobiť fit drink?" začala v reklame 37-ročná rodáčka z Bratislavy.
"Kokso, dneska som mala celkom náročný deň. Chcem si trošku vyhodiť z kopýtka a chcem, aby to malo čo najmenej kalórii. Ste pripravení? Začíname. Pomarančový džús. Viete o tom, že vodka je najviac nízko kalorický alkohol? Proste najmenej kalórii," povedala ďalej s tým, že daná značka vodky je "kvalitná".
Po príprave drinku s kockou ľadu si z nádoby odpije. Tvrdí, že ide o jemný drink a následne sa pred svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach rozlúči.
Počas trvania videa je viditeľný aj popis, v ktorom je uvedené: "´Fit drink´ po náročnom dni? Občas taký asi všetci potrebujeme – prečo nie."
Takisto aj "mám rada balans, pohyb, disciplínu, ale aj chvíle pre seba. Aj preto si vyberám produkty, ktoré majú čisté zloženie, žiadny pridaný cukor a dávajú mi zmysel, keďže strážim kalórie - takže táto vodka sem perfektne zapadá. A keď je za produktom proces a kontrola každého detailu, je to cítiť. Pretože rovnako ako aj v športe, kvalita neprichádza náhodou."
Počas prípravy kokteilu Cibulková tvrdila, že aj toto môže byť považované za cvičenie, keďže ním miešala a triasla.
Slovenská politička Romana Tabaková reagovala na danú reklamu takto: "Divné. Nie, nesúhlasím, ak športovec robí reklamu na alkohol. Slováci majú závažný problém s konzumáciou alkoholu, pričom patríme k 10 krajinám s najvyššou spotrebou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)."
"Myslím si, že ako športovkyňa, ktorá si dobre zarobila v kariére a je mama dvoch detí, nepotrebuje robiť reklamu na slovenský alkohol. Niekto môže mať iný názor a je to v poriadku," dodala bývalá tenistka Tabaková.
Zdroj: SITA.sk - Reklama na vodku ju vyjde draho. Cibulkovú začnú vyšetrovať, mohla porušiť zákony a tvrdila, že ide o fit drink – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Málo kalórií
Detailný opis
Ostrá kritika
Dendis opúšťa kormidlo pri hokejovej osemnástke, nahradí ho Štolc. Kam mieri mladý úspešný kouč?
