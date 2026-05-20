Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bernard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. mája 2026

Reklama na vodku ju vyjde draho. Cibulkovú začnú vyšetrovať, mohla porušiť zákony a tvrdila, že ide o fit drink – VIDEO, FOTO


Tagy: Alkohol Kariéra Kritika Reklama Správne konanie

Cibulková v minulosti spolupracovala aj s lotériovou spoločnosťou. Rada pre mediálne služby počas ostatného zasadnutia okrem iného ...



Zdieľať
dominika cibulkova 676x451 20.5.2026 (SITA.sk) - Cibulková v minulosti spolupracovala aj s lotériovou spoločnosťou.


Rada pre mediálne služby počas ostatného zasadnutia okrem iného začala aj správne konanie voči Dominike Cibulkovej. A to pre jej reklamu na alkohol, ktorú zdieľala na sociálnych sieťach, konkrétne vodku.

Mohlo dôjsť k poskytovaniu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) v rámci programu, ktorého obsah obsahoval mediálnu komerčnú komunikáciu týkajúcu sa alkoholických nápojov.

Tým pádom mohla bývalá tenistka nabádať na "nestriedme požívanie alkoholických nápojov" a "tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci alebo utišujúci účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy.".

Málo kalórií


Cibulková v minulosti spolupracovala aj s lotériovou spoločnosťou. Rada pre mediálne služby sa domnieva, že bývalá svetová štvorka mohla porušiť aj dva zákony.

"Ideme si urobiť drink? Alebo ideme si urobiť fit drink?" začala v reklame 37-ročná rodáčka z Bratislavy.

"Kokso, dneska som mala celkom náročný deň. Chcem si trošku vyhodiť z kopýtka a chcem, aby to malo čo najmenej kalórii. Ste pripravení? Začíname. Pomarančový džús. Viete o tom, že vodka je najviac nízko kalorický alkohol? Proste najmenej kalórii," povedala ďalej s tým, že daná značka vodky je "kvalitná".

Detailný opis


Po príprave drinku s kockou ľadu si z nádoby odpije. Tvrdí, že ide o jemný drink a následne sa pred svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach rozlúči.

Počas trvania videa je viditeľný aj popis, v ktorom je uvedené: "´Fit drink´ po náročnom dni? Občas taký asi všetci potrebujeme – prečo nie."

Takisto aj "mám rada balans, pohyb, disciplínu, ale aj chvíle pre seba. Aj preto si vyberám produkty, ktoré majú čisté zloženie, žiadny pridaný cukor a dávajú mi zmysel, keďže strážim kalórie - takže táto vodka sem perfektne zapadá. A keď je za produktom proces a kontrola každého detailu, je to cítiť. Pretože rovnako ako aj v športe, kvalita neprichádza náhodou."


Ostrá kritika


Počas prípravy kokteilu Cibulková tvrdila, že aj toto môže byť považované za cvičenie, keďže ním miešala a triasla.

Slovenská politička Romana Tabaková reagovala na danú reklamu takto: "Divné. Nie, nesúhlasím, ak športovec robí reklamu na alkohol. Slováci majú závažný problém s konzumáciou alkoholu, pričom patríme k 10 krajinám s najvyššou spotrebou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)."

"Myslím si, že ako športovkyňa, ktorá si dobre zarobila v kariére a je mama dvoch detí, nepotrebuje robiť reklamu na slovenský alkohol. Niekto môže mať iný názor a je to v poriadku," dodala bývalá tenistka Tabaková.



Fotogaléria: Dominika Cibulková







Zdroj: SITA.sk - Reklama na vodku ju vyjde draho. Cibulkovú začnú vyšetrovať, mohla porušiť zákony a tvrdila, že ide o fit drink – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol Kariéra Kritika Reklama Správne konanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dendis opúšťa kormidlo pri hokejovej osemnástke, nahradí ho Štolc. Kam mieri mladý úspešný kouč?
<< predchádzajúci článok
Už sa nesmejete, odkazuje Saka kritikom. Londýnsky Arsenal po 22 rokoch ukončil čakanie na titul v Premier League

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 