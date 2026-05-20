Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Xhaka bude líder reprezentácie Švajčiarska na MS 2026, prekvapením nominácia mladíka Amdouniho
Pre veterána Granita Xhaku to bude už siedmy veľký medzinárodný turnaj v reprezentačnom drese.
20.5.2026 (SITA.sk) - Pre veterána Granita Xhaku to bude už siedmy veľký medzinárodný turnaj v reprezentačnom drese.
Skúsený stredopoliar Granit Xhaka bude lídrom futbalovej reprezentácie Švajčiarska na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Kapitán národného tímu, ktorý má 33 rokov, sa predstaví už na svojom siedmom po sebe idúcom veľkom medzinárodnom šampionáte.
Tréner Murat Yakin nominoval do 26-členného tímu päť hráčov, ktorí pôsobia v anglickej Premier League, medzi nimi aj prekvapenie v podobe útočníka Zekiho Amdouniho z Burnley. Ten si v aktuálnej sezóne zahral len 45 minút pri troch krátkych striedaniach, keďže sa vracia do diania po vážnom zranení predného skríženého väzu v kolene.
"Zeki ešte nie je úplne fit, ale pozná náš štýl, systémy, pohyby a svoju úlohu v tíme," uviedol Yakin.
Švajčiarsko sa na majstrovstvách sveta pravidelne dostáva do osemfinále, na ostatných troch svetových šampionátoch vypadlo práve v tejto fáze. Na majstrovstvách Európy sa na ostatných dvoch turnajoch prebojovalo do štvrťfinále.
Pred štartom MS 2026 absolvujú Švajčiari prípravné zápasy proti výberom Jordánska (31. mája) a Austrálie (6. júna). V základnej B-skupine šampionátu nastúpia 13. júna v San Franciscu proti Kataru, neskôr si zmerajú sily aj s tímami Bosny a Hercegoviny (18. júna) a domácej Kanady (24. júna).
Zdroj: SITA.sk - Xhaka bude líder reprezentácie Švajčiarska na MS 2026, prekvapením nominácia mladíka Amdouniho © SITA Všetky práva vyhradené.
