20. mája 2026

Xhaka bude líder reprezentácie Švajčiarska na MS 2026, prekvapením nominácia mladíka Amdouniho


Pre veterána Granita Xhaku to bude už siedmy veľký medzinárodný turnaj v reprezentačnom drese. Skúsený stredopoliar Granit Xhaka bude lídrom futbalovej reprezentácie Švajčiarska na majstrovstvách ...



20.5.2026 (SITA.sk) - Pre veterána Granita Xhaku to bude už siedmy veľký medzinárodný turnaj v reprezentačnom drese.


Skúsený stredopoliar Granit Xhaka bude lídrom futbalovej reprezentácie Švajčiarska na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Kapitán národného tímu, ktorý má 33 rokov, sa predstaví už na svojom siedmom po sebe idúcom veľkom medzinárodnom šampionáte.

Tréner Murat Yakin nominoval do 26-členného tímu päť hráčov, ktorí pôsobia v anglickej Premier League, medzi nimi aj prekvapenie v podobe útočníka Zekiho Amdouniho z Burnley. Ten si v aktuálnej sezóne zahral len 45 minút pri troch krátkych striedaniach, keďže sa vracia do diania po vážnom zranení predného skríženého väzu v kolene.

"Zeki ešte nie je úplne fit, ale pozná náš štýl, systémy, pohyby a svoju úlohu v tíme," uviedol Yakin.

Švajčiarsko sa na majstrovstvách sveta pravidelne dostáva do osemfinále, na ostatných troch svetových šampionátoch vypadlo práve v tejto fáze. Na majstrovstvách Európy sa na ostatných dvoch turnajoch prebojovalo do štvrťfinále.

Pred štartom MS 2026 absolvujú Švajčiari prípravné zápasy proti výberom Jordánska (31. mája) a Austrálie (6. júna). V základnej B-skupine šampionátu nastúpia 13. júna v San Franciscu proti Kataru, neskôr si zmerajú sily aj s tímami Bosny a Hercegoviny (18. júna) a domácej Kanady (24. júna).


Zdroj: SITA.sk - Xhaka bude líder reprezentácie Švajčiarska na MS 2026, prekvapením nominácia mladíka Amdouniho © SITA Všetky práva vyhradené.

