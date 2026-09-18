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18. septembra 2026
Na Jankovskú podal prokurátor obžalobu, stíhanie dvojice sudkýň z kauzy zmeniek je však zastavené
Tagy: Akcia "Búrka" bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monitor Obžaloba prijímanie úplatku Súdy Zmenky
Jankovská konkrétne čelí stíhaniu pre kauzu „Zmenky“, ale obvinená bola aj v prípade známom ako „Vodári“. Prokurátor podal na
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18.9.2026 (SITA.sk) - Jankovská konkrétne čelí stíhaniu pre kauzu „Zmenky“, ale obvinená bola aj v prípade známom ako „Vodári“.
Prokurátor podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že obžaloba sa týka trestných činov prijímania úplatku formou spolupáchateľstva, ohýbania práva, podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu.
Jankovská konkrétne čelí stíhaniu pre kauzu „Zmenky“, ale obvinená bola aj v prípade známom ako „Vodári“, kde Vladimír Sklenka ako zákonný sudca zamietol žalobu spoločnosti Prvá produkčná proti Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Firma chcela od štátneho podniku vymôcť vyše 14 miliónov eur.
„Sklenka sa vtedy údajne rozhodoval, či za úplatok dá za pravdu žalobcovi, alebo – rovnako za úplatok – rozhodne v prospech žalovaného. Ponuky mal dostať z oboch strán. Napokon podľa svojej výpovede uprednostnil ponuku, s ktorou mal prísť sudca Richard Molnár, a otočil sa tak chrbtom záujmom tandemu Monika Jankovská – Marian Kočner,“ uviedli Aktuality.
V kauze „Zmenky“ zase podľa polície Jankovská a Kočner ovplyvňovali sudkyňu Zuzanu Maruniakovú. Na pokyn Jankovskej mala sudkyňa rozhodovať o vykonaných dôkazoch aj o dátumoch pojednávania.
„Kočner sa všemožne snažil, aby zmenky uzavrel do volieb. Obával sa, že potom už nebude vhodná atmosféra,“ pripomenuli Aktuality.sk s tým, že Maruniaková sa údajne rozhodnutia v kauze zmenky bála.
„Štátna tajomníčka však Kočnera upokojovala, že napriek obavám je všetko v poriadku,“ napísal spravodajský portál.
Aj Zuzana Maruniaková pôvodne v súvislosti so zmenkami čelila trestnému stíhaniu spolu s ďalšou sudkyňou a Jankovskej kamarátkou Denisou Cvikovou, ktorá jej podľa polície mala pomáhať napríklad s písaním rozsudku.
„Cviková bola po zadržaní pri akcii Búrka vyše pol roka vo väzbe. Súdna rada ešte v roku 2024 nesúhlasila s jej stíhaním pre ohýbanie práva. Teraz padli aj jej zostávajúce obvinenia. Obom sudkyniam prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry stíhanie zastavil ešte v júni tohto roka s odôvodnením, že je dostatočne odôvodnený záver, že „skutok nespáchali obvinené“,“ zdôraznili Aktuality.
Doplnili, že Maruniaková rozhodla o Kočnerovej žalobe v jeho prospech, čím pôvodne odobrila vyplatenie jednej zmenky za viac ako osem miliónov eur.
„Vo svojej výpovedi však tvrdila, že napriek nátlaku zo strany Jankovskej rozhodovala podľa vlastného uváženia. Cvikovú požiadala o pomoc podľa uznesenia preto, že prípad bol pre ňu ako mladú sudkyňu komplikovaný a mediálne exponovaný,“ uviedol portál.
Dodal, že pri rozhodnutí o zastavení stíhania dvojice sudkýň prokurátor argumentoval dôkaznou núdzou aj novelou trestných kódexov, podľa ktorej má prokurátor ísť na súd len s prípadom, o ktorom je presvedčený, že ho ustojí.
Zdroj: SITA.sk - Na Jankovskú podal prokurátor obžalobu, stíhanie dvojice sudkýň z kauzy zmeniek je však zastavené © SITA Všetky práva vyhradené.
Prokurátor podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že obžaloba sa týka trestných činov prijímania úplatku formou spolupáchateľstva, ohýbania práva, podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu.
Jankovská konkrétne čelí stíhaniu pre kauzu „Zmenky“, ale obvinená bola aj v prípade známom ako „Vodári“, kde Vladimír Sklenka ako zákonný sudca zamietol žalobu spoločnosti Prvá produkčná proti Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Firma chcela od štátneho podniku vymôcť vyše 14 miliónov eur.
Ovplyvňovanie sudkyne
„Sklenka sa vtedy údajne rozhodoval, či za úplatok dá za pravdu žalobcovi, alebo – rovnako za úplatok – rozhodne v prospech žalovaného. Ponuky mal dostať z oboch strán. Napokon podľa svojej výpovede uprednostnil ponuku, s ktorou mal prísť sudca Richard Molnár, a otočil sa tak chrbtom záujmom tandemu Monika Jankovská – Marian Kočner,“ uviedli Aktuality.
V kauze „Zmenky“ zase podľa polície Jankovská a Kočner ovplyvňovali sudkyňu Zuzanu Maruniakovú. Na pokyn Jankovskej mala sudkyňa rozhodovať o vykonaných dôkazoch aj o dátumoch pojednávania.
„Kočner sa všemožne snažil, aby zmenky uzavrel do volieb. Obával sa, že potom už nebude vhodná atmosféra,“ pripomenuli Aktuality.sk s tým, že Maruniaková sa údajne rozhodnutia v kauze zmenky bála.
„Štátna tajomníčka však Kočnera upokojovala, že napriek obavám je všetko v poriadku,“ napísal spravodajský portál.
Zastavenie stíhania obom sudkyniam
Aj Zuzana Maruniaková pôvodne v súvislosti so zmenkami čelila trestnému stíhaniu spolu s ďalšou sudkyňou a Jankovskej kamarátkou Denisou Cvikovou, ktorá jej podľa polície mala pomáhať napríklad s písaním rozsudku.
„Cviková bola po zadržaní pri akcii Búrka vyše pol roka vo väzbe. Súdna rada ešte v roku 2024 nesúhlasila s jej stíhaním pre ohýbanie práva. Teraz padli aj jej zostávajúce obvinenia. Obom sudkyniam prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry stíhanie zastavil ešte v júni tohto roka s odôvodnením, že je dostatočne odôvodnený záver, že „skutok nespáchali obvinené“,“ zdôraznili Aktuality.
Doplnili, že Maruniaková rozhodla o Kočnerovej žalobe v jeho prospech, čím pôvodne odobrila vyplatenie jednej zmenky za viac ako osem miliónov eur.
Dôkazná núdza a novela trestných kódexov
„Vo svojej výpovedi však tvrdila, že napriek nátlaku zo strany Jankovskej rozhodovala podľa vlastného uváženia. Cvikovú požiadala o pomoc podľa uznesenia preto, že prípad bol pre ňu ako mladú sudkyňu komplikovaný a mediálne exponovaný,“ uviedol portál.
Dodal, že pri rozhodnutí o zastavení stíhania dvojice sudkýň prokurátor argumentoval dôkaznou núdzou aj novelou trestných kódexov, podľa ktorej má prokurátor ísť na súd len s prípadom, o ktorom je presvedčený, že ho ustojí.
Zdroj: SITA.sk - Na Jankovskú podal prokurátor obžalobu, stíhanie dvojice sudkýň z kauzy zmeniek je však zastavené © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Akcia "Búrka" bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monitor Obžaloba prijímanie úplatku Súdy Zmenky
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