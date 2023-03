Deportácie tisícov ukrajinských detí do Ruska sú vojnovým zločinom, podľa OSN je však toho oveľa viac

Majú aj dôkazy

Nadviazať kontakt je ťažké

Rusi páchajú aj ďalšie vojnové zločiny

17.3.2023 (SITA.sk) - Ruské nútené deportácie ukrajinských detí do oblastí, ktoré má pod kontrolou Moskva, sú vojnovým zločinom, konštatovali vyšetrovatelia Organizácie Spojených národov (OSN). Informuje o tom spravodajský portál BBC.Vyšetrovacia komisia OSN pre Ukrajinu uviedla, že sú dôkazy o nelegálnom transfere stoviek ukrajinských detí do Ruska. Podľa ukrajinskej vlády do Ruska násilne odviedli 16 221 detí.Rusko v tejto súvislosti zaviedlo opatrenia ako napríklad udeľovanie ruského občianstva alebo umiestňovanie detí do náhradných rodín, aby „vytvorilo rámec, v ktorom by mohli niektoré z detí nakoniec zostať natrvalo“ v Rusku, približuje správa.I keď pôvodne mali byť transfery dočasné, „väčšinu z nich predĺžili“, pričom deti i rodičia musia čeliť „rôznym prekážkam, ak sa chcú dostať do kontaktu“.V niektorých prípadoch rodičia i deti povedali komisii, že keď sa dostali na Ruskom kontrolované územia, museli deti nosiť „špinavé šaty, kričali na nich a nadávali im“ a „niektoré deti so znevýhodneniami nedostávali adekvátnu starostlivosť a liečbu“.V správe sa tiež uvádza, že bremeno kontaktovania rodičov spočívalo predovšetkým na premiestnených deťoch, keďže dospelí pri hľadaní detí čelili „značným logistickým, finančným a bezpečnostným problémom“.Menšie premiestnené deti tiež podľa svedkov možno nedokázali nadviazať kontakt so svojimi rodinami a v dôsledku toho s nimi mohli „stratiť kontakt natrvalo“.Nútené deportácie ukrajinských detí „porušujú medzinárodné humanitárne právo a sú vojnovým zločinom“, konštatuje komisia v správe.OSN tiež uvádza, že Rusko pácha na Ukrajine aj ďalšie vojnové zločiny, vrátane útokov na nemocnice, mučenia, znásilňovania a môže byť zodpovedné aj za ďalšie vážne „zločiny proti ľudskosti“, najmä vlnu útokov na energetickú infraštruktúru, ktorú spustilo vlani v októbri.Komisia sa tiež pokúša zistiť, či môže zločin proti ľudskosti predstavovať aj bombardovanie a obliehanie mesta Mariupoľ vlani v máji.Vyšetrovatelia tiež podľa vlastných slov zdokumentovali aj „malý počet“ porušení zo strany ukrajinských ozbrojených síl.