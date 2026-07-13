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13. júla 2026

Desať krajín vrátane Ukrajiny vytvorilo koalíciu pre spoločnú protiraketovú obranu


Tagy: Protivzdušná obrana Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Iniciatíva má posilniť ochranu Európy pred rastúcou hrozbou balistických rakiet a vychádza aj zo skúseností Ukrajiny. Desať európskych krajín vrátane



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france_ukraine_574_8 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Iniciatíva má posilniť ochranu Európy pred rastúcou hrozbou balistických rakiet a vychádza aj zo skúseností Ukrajiny.


Desať európskych krajín vrátane Ukrajiny  oznámilo v pondelok vytvorenie koalície zameranej na vývoj spoločných obranných kapacít proti balistickým raketám.

Iniciatíva vznikla v reakcii na rastúce bezpečnostné hrozby v Európe a čoraz častejšie využívanie balistických rakiet v ozbrojených konfliktoch.

Obavy z ruských rakiet


Spoločné vyhlásenie podpísali Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Británia a Ukrajina.

„Sme presvedčení, že ochrana Európy si vyžaduje komplexné riešenie v podobe integrovanej architektúry protiraketovej obrany, ktorá bude schopná odradiť a poraziť budúce raketové hrozby,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Signatári deklarovali zámer spojiť obranný priemysel, výskum a operačné skúsenosti s cieľom vybudovať spoločnú európsku kapacitu na obranu proti balistickým raketám.

Všeobecná hrozba


„Nerobíme to proti žiadnemu národu, ale na obranu nás samých,“ zdôraznili účastníci iniciatívy. Dokument zároveň poukazuje na „jedinečné skúsenosti Ukrajiny“, ktorej protivzdušná obrana v posledných mesiacoch opakovane čelila ruským útokom balistickými raketami.

Oznámenie prišlo počas stretnutia spojencov Ukrajiny v Paríži, na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Lídri rokovali o ďalšej podpore Kyjeva a o možnostiach zvýšenia tlaku na Rusko s cieľom ukončiť vojnu, ktorá trvá už viac ako päť rokov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Desať krajín vrátane Ukrajiny vytvorilo koalíciu pre spoločnú protiraketovú obranu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Protivzdušná obrana Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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