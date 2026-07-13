|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Margita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. júla 2026
Desať krajín vrátane Ukrajiny vytvorilo koalíciu pre spoločnú protiraketovú obranu
Iniciatíva má posilniť ochranu Európy pred rastúcou hrozbou balistických rakiet a vychádza aj zo skúseností Ukrajiny. Desať európskych krajín vrátane
Zdieľať
13.7.2026 (SITA.sk) - Iniciatíva má posilniť ochranu Európy pred rastúcou hrozbou balistických rakiet a vychádza aj zo skúseností Ukrajiny.
Desať európskych krajín vrátane Ukrajiny oznámilo v pondelok vytvorenie koalície zameranej na vývoj spoločných obranných kapacít proti balistickým raketám.
Iniciatíva vznikla v reakcii na rastúce bezpečnostné hrozby v Európe a čoraz častejšie využívanie balistických rakiet v ozbrojených konfliktoch.
Spoločné vyhlásenie podpísali Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Británia a Ukrajina.
„Sme presvedčení, že ochrana Európy si vyžaduje komplexné riešenie v podobe integrovanej architektúry protiraketovej obrany, ktorá bude schopná odradiť a poraziť budúce raketové hrozby,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Signatári deklarovali zámer spojiť obranný priemysel, výskum a operačné skúsenosti s cieľom vybudovať spoločnú európsku kapacitu na obranu proti balistickým raketám.
„Nerobíme to proti žiadnemu národu, ale na obranu nás samých,“ zdôraznili účastníci iniciatívy. Dokument zároveň poukazuje na „jedinečné skúsenosti Ukrajiny“, ktorej protivzdušná obrana v posledných mesiacoch opakovane čelila ruským útokom balistickými raketami.
Oznámenie prišlo počas stretnutia spojencov Ukrajiny v Paríži, na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Lídri rokovali o ďalšej podpore Kyjeva a o možnostiach zvýšenia tlaku na Rusko s cieľom ukončiť vojnu, ktorá trvá už viac ako päť rokov.
Zdroj: SITA.sk - Desať krajín vrátane Ukrajiny vytvorilo koalíciu pre spoločnú protiraketovú obranu © SITA Všetky práva vyhradené.
Desať európskych krajín vrátane Ukrajiny oznámilo v pondelok vytvorenie koalície zameranej na vývoj spoločných obranných kapacít proti balistickým raketám.
Iniciatíva vznikla v reakcii na rastúce bezpečnostné hrozby v Európe a čoraz častejšie využívanie balistických rakiet v ozbrojených konfliktoch.
Obavy z ruských rakiet
Spoločné vyhlásenie podpísali Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Británia a Ukrajina.
„Sme presvedčení, že ochrana Európy si vyžaduje komplexné riešenie v podobe integrovanej architektúry protiraketovej obrany, ktorá bude schopná odradiť a poraziť budúce raketové hrozby,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Signatári deklarovali zámer spojiť obranný priemysel, výskum a operačné skúsenosti s cieľom vybudovať spoločnú európsku kapacitu na obranu proti balistickým raketám.
Všeobecná hrozba
„Nerobíme to proti žiadnemu národu, ale na obranu nás samých,“ zdôraznili účastníci iniciatívy. Dokument zároveň poukazuje na „jedinečné skúsenosti Ukrajiny“, ktorej protivzdušná obrana v posledných mesiacoch opakovane čelila ruským útokom balistickými raketami.
Oznámenie prišlo počas stretnutia spojencov Ukrajiny v Paríži, na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Lídri rokovali o ďalšej podpore Kyjeva a o možnostiach zvýšenia tlaku na Rusko s cieľom ukončiť vojnu, ktorá trvá už viac ako päť rokov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Desať krajín vrátane Ukrajiny vytvorilo koalíciu pre spoločnú protiraketovú obranu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Muža z Česka obvinili z dvoch prípadov sexuálneho násilia, obeťami boli deti – FOTO
Muža z Česka obvinili z dvoch prípadov sexuálneho násilia, obeťami boli deti – FOTO
<< predchádzajúci článok
Získanie štátneho občianstva sa zjednoduší, ak mal žiadateľ na Slovensku predkov
Získanie štátneho občianstva sa zjednoduší, ak mal žiadateľ na Slovensku predkov