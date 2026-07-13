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13. júla 2026
Muža z Česka obvinili z dvoch prípadov sexuálneho násilia, obeťami boli deti – FOTO
Analýza kamerových záznamov priviedla políciu k podozrivému vozidlu so zahraničnými evidenčnými číslami. Policajti skalickej kriminálnej polície po dôslednej operatívno-pátracej činnosti a ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Analýza kamerových záznamov priviedla políciu k podozrivému vozidlu so zahraničnými evidenčnými číslami.
Policajti skalickej kriminálnej polície po dôslednej operatívno-pátracej činnosti a medzinárodnej spolupráci zadržali muža podozrivého zo spáchania dvoch skutkov zločinu sexuálneho násilia, ktorého obeťami boli maloleté deti. Okresný vyšetrovateľ vzniesol 67- ročnému občanovi Českej republiky obvinenie za zločin sexuálneho násilia. Kriminalisti na prípade pracovali od minuloročného leta, kedy bol nahlásený prvý skutok.
K výraznému posunu vo vyšetrovaní došlo po obdobnom čine z 8. júla tohto roku. Analýza kamerových záznamov priviedla políciu k podozrivému vozidlu so zahraničnými evidenčnými číslami. V úzkej spolupráci s políciou Českej republiky bolo vozidlo monitorované a podozrivá osoba bola po vstupe na územie SR so súhlasom prokurátora zadržaná.
"Zásadný zvrat priniesla znalecká expertíza. Porovnanie DNA stôp zaistených na mieste činu z roku 2025 sa plne zhodovalo so vzorkami zadržaného. Pod ťarchou dôkazov sa muž k obom skutkom priznal," informovala trnavská krajská polícia. Porovnanie DNA stôp zaistených na mieste činu z roku 2025 sa plne zhodovalo so vzorkami zadržaného. Pod ťarchou dôkazov sa muž k obom skutkom priznal.
Vzhľadom na závažnosť prípadu bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Sudca Okresného súdu v Skalici sa s návrhom v plnom rozsahu stotožnil a obvinený je stíhaný väzobne. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Muža z Česka obvinili z dvoch prípadov sexuálneho násilia, obeťami boli deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti skalickej kriminálnej polície po dôslednej operatívno-pátracej činnosti a medzinárodnej spolupráci zadržali muža podozrivého zo spáchania dvoch skutkov zločinu sexuálneho násilia, ktorého obeťami boli maloleté deti. Okresný vyšetrovateľ vzniesol 67- ročnému občanovi Českej republiky obvinenie za zločin sexuálneho násilia. Kriminalisti na prípade pracovali od minuloročného leta, kedy bol nahlásený prvý skutok.
K výraznému posunu vo vyšetrovaní došlo po obdobnom čine z 8. júla tohto roku. Analýza kamerových záznamov priviedla políciu k podozrivému vozidlu so zahraničnými evidenčnými číslami. V úzkej spolupráci s políciou Českej republiky bolo vozidlo monitorované a podozrivá osoba bola po vstupe na územie SR so súhlasom prokurátora zadržaná.
"Zásadný zvrat priniesla znalecká expertíza. Porovnanie DNA stôp zaistených na mieste činu z roku 2025 sa plne zhodovalo so vzorkami zadržaného. Pod ťarchou dôkazov sa muž k obom skutkom priznal," informovala trnavská krajská polícia. Porovnanie DNA stôp zaistených na mieste činu z roku 2025 sa plne zhodovalo so vzorkami zadržaného. Pod ťarchou dôkazov sa muž k obom skutkom priznal.
Vzhľadom na závažnosť prípadu bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Sudca Okresného súdu v Skalici sa s návrhom v plnom rozsahu stotožnil a obvinený je stíhaný väzobne. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Muža z Česka obvinili z dvoch prípadov sexuálneho násilia, obeťami boli deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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