 Štvrtok 14.8.2025
 Tlačové správy

Kaufland online trhovisko je už aj vo Francúzsku: Ponúka šancu slovenským predajcom


Slovenskí obchodníci tým získali priestor na expanziu, lebo jediná registrácia im umožňuje predávať aj v krajine, kde je 37 miliónov zákazníkov. Kaufland online trhovisko sa 12. ...



foto 1 kaufland 676x507 14.8.2025 (SITA.sk) - Slovenskí obchodníci tým získali priestor na expanziu, lebo jediná registrácia im umožňuje predávať aj v krajine, kde je 37 miliónov zákazníkov.


Kaufland online trhovisko sa 12. augusta rozrástlo o ďalší zahraničný trh. Štart platformy Kaufland.fr priniesol francúzskym spotrebiteľom prístup k viac než 3 miliónom produktov v 6 400 kategóriách - od bývania cez nábytok, elektroniku, záhradu či hobby, kuchyňu a domácnosť, až po šport, potreby pre deti alebo domácich majstrov. Tovar sa doručuje priamo na adresu zákazníka.

Slovenskí, českí aj poľskí predajcovia tak majú príležitosť ponúkať svoje produkty na ďalšej online platforme, ktorá dopĺňa trhy Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska a Poľska. Najnovšie sa k nim pridalo Francúzsko a v priebehu niekoľkých týždňov pribudne Taliansko. V súčasnosti cez Kaufland online trhovisko predáva viac než 13 000 obchodníkov, pričom do francúzskej verzie sa cez Kaufland.fr zapojilo vyše 2 800 nových online predajcov.

"Záujem francúzskych aj medzinárodných obchodníkov, ktorí chcú ponúkať svoje výrobky na novom trhu, je obrovský. Zákazníci vo Francúzsku tak dostanú príležitosť vyberať si z miliónov nových produktov. Naším cieľom je poskytnúť im sortiment porovnateľný s ponukou v Nemecku, kde majú k dispozícii 45 miliónov položiek. Zároveň sa chceme pre predajcov stať najvýznamnejšou európskou platformou, ktorá im umožní predávať jednoducho, pohodlne a úspešne, a to nielen doma, ale aj v zahraničí," hovorí Gerald Schönbucher, generálny riaditeľ Kaufland e-commerce.

Z Európy pre Európu


Kaufland online trhovisko predstavuje európsku alternatívu k svetovým e-commerce gigantom a umožňuje predaj z Európy pre Európu. Ako súčasť skupiny Schwarz Group, ktorá patrí medzi popredné spoločnosti v oblasti maloobchodu s potravinami a zastrešuje značky Kaufland aj Lidl, sa riadi prísnymi pravidlami ochrany údajov aj európskou legislatívou. Podporuje princípy cenovej konkurencie a dodržiavanie férových obchodných podmienok.

Platforma ponúka riešenie "all-in-one", ktoré umožňuje predajcom bezproblémový vstup do e-commerce a rozšírenie služieb na zahraničné trhy. Cieľom je zabezpečiť, aby predaj na medzinárodnej úrovni prebiehal čo najjednoduchšie pre všetkých obchodníkov. Poskytuje im aj bezplatné doplnkové služby ako automatický preklad produktových údajov, právnych textov alebo zákaznícku podporu.

Stačí jediná registrácia


Francúzsko je už šiestou krajinou, kde predajcovia môžu ponúkať svoj tovar prostredníctvom jedinej registrácie. Platforma patrí k najväčším online trhoviskám v Nemecku, Českej republike i na Slovensku a po minuloročnom úspešnom spustení v Rakúsku a Poľsku aj tu zaznamenala dynamický rast. Obchodníci, ktorí využívajú všetky dostupné trhoviská, tak dokážu osloviť až 81 miliónov online zákazníkov. Vstup na francúzsky trh, ktorý zahŕňa 37 miliónov zákazníkov a následná expanzia do Talianska s 22 miliónmi spotrebiteľov, zvýšia celkový potenciálny dosah na takmer 140 miliónov online nakupujúcich.

Kaufland patrí medzi významné maloobchodné reťazce v Európe, kde pôsobí v ôsmich krajinách a prevádzkuje viac ako 1 600 kamenných predajní.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Kaufland online trhovisko je už aj vo Francúzsku: Ponúka šancu slovenským predajcom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kaufland online trhovisko online trhovisko PR
