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 24hod.sk    Šport

24. júna 2026

Deschamps nepovedie Francúzov v poslednom zápase v skupine, zastúpi ho málo známe meno


Tagy: francúzska futbalová reprezentácia MS 2026 vo futbale

Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps sa po úmrtí svojej matky vracia do vlasti a nepovedie tím v záverečnom zápase skupinovej časti majstrovstiev sveta proti Nórsku. Oznámila to Francúzska ...



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iraq_france_wcup_soccer_94_74 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps sa po úmrtí svojej matky vracia do vlasti a nepovedie tím v záverečnom zápase skupinovej časti majstrovstiev sveta proti Nórsku. Oznámila to Francúzska futbalová federácia.


Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps nebude v piatok na lavičke svojho tímu v záverečnom zápase I-skupiny majstrovstiev sveta proti Nórsku. Dôvodom je úmrtie jeho matky, oznámila v utorok Francúzska futbalová federácia.

„Didier Deschamps nebude môcť byť v piatok na lavičke počas posledného zápasu I-skupiny,“ uviedla federácia vo vyhlásení. Zároveň informovala, že tréner sa v utorok ráno dozvedel o úmrtí svojej matky a vracia sa do Francúzska, aby sa zúčastnil na pohrebe.

Počas jeho neprítomnosti povedie reprezentáciu asistent trénera Guy Stéphan, ktorý bude mať mužstvo na starosti až do Deschampsovho návratu.

Francúzsko si už zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy šampionátu po víťazstvách 3:1 nad Senegalom a 3:0 nad Irakom. V piatkovom stretnutí v meste Foxborough v štáte Massachusetts bude proti Nórsku bojovať o prvenstvo v skupine. Súperom Francúzov bude aj nórsky útočník Erling Haaland.

Pre 57-ročného Deschampsa ide o posledný veľký turnaj na lavičke francúzskeho národného mužstva. Počas svojho 14-ročného pôsobenia priviedol Francúzsko k titulu majstrov sveta v roku 2018. Vo finále svetového šampionátu v roku 2022 však jeho tím podľahol Argentíne v jedenástkovom rozstrele a vo finále majstrovstiev Európy 2016 prehral s Portugalskom.


Zdroj: SITA.sk - Deschamps nepovedie Francúzov v poslednom zápase v skupine, zastúpi ho málo známe meno © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzska futbalová reprezentácia MS 2026 vo futbale
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