Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ján
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

24. júna 2026

Irán sa dočkal miernej benevolencie od USA. Na zápas môže vycestovať dva dni vopred, no odísť hneď po ňom


Tagy: Cestovanie MS vo futbale 2026 Obmedzenia Víza

S náročnými podmienkami sa hráči popasovali nadmieru a dostali pochvalu do trénera Amira Ghalenoeia. Spojené štáty americké zmiernia cestovné obmedzenia uvalené na iránsky tím počas majstrovstiev ...



Zdieľať
new_zealand_iran_wcup_soccer_28883 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - S náročnými podmienkami sa hráči popasovali nadmieru a dostali pochvalu do trénera Amira Ghalenoeia.


Spojené štáty americké zmiernia cestovné obmedzenia uvalené na iránsky tím počas majstrovstiev sveta vo futbale, čo im umožní prísť do Seattlu dva dni pred ich ďalším zápasom, uviedlo americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti.

Predstavovatelia ázijského celku sa sťažovali, že na duely v Los Angeles mohli prísť iba deň pred výkopom – a museli odísť takmer hneď po skončení stretnutia.

Rovnaký protokol


"Na tretí zápas Iránu v Seattli 26. júna má tím povolené prísť do USA dva dni pred súbojom," povedal hovorca ministerstva.

"Ale aj naďalej budú musieť odísť v deň konca súboja. Celkové bezpečnostné opatrenia a protokol sú rovnaké. Naďalej sme odhodlaní zabezpečiť čo najbezpečnejší turnaj pre hráčov, personál aj fanúšikov," doplnil.

Hovorca iránskeho tímu pre agentúru AFP potvrdil, že tím opustí Tijuanu – mexické mesto, kde má základňu – v stredu 24. júna pred zápasom proti Egyptu v piatok 26. júna.

V prvom dueli remizoval národný tím s Novým Zélandom 2:2 a potom aj s Belgickom 0:0. S náročnými podmienkami sa hráči popasovali nadmieru a dostali pochvalu do trénera Amira Ghalenoeia. Predtým povedal, že Irán je "najviac utláčaný tím na majstrovstvách sveta".

Niekoľko štátov na MS pricestovalo do hostiteľského mesta deň pred zápasom, čo je štandardný postup podľa pravidiel FIFA, ktoré však umožňujú príchod dva dni vopred "vo výnimočných prípadoch".

Prípravy na turnaj pre Irán boli poznačené početnými neúspechmi mimo ihriska. Vojna, ktorú vo februári proti Iránu začali Spojené štáty americké a Izrael, spochybňovala účasť tímu až do poslednej chvíle.

Pôvodne plánovali zriadiť základný tábor v Arizone, ale na poslednú chvíľu sa rozhodli pre Tijuanu, pričom USA odmietli udeliť víza tuctu členov podporného personálu.


Zdroj: SITA.sk - Irán sa dočkal miernej benevolencie od USA. Na zápas môže vycestovať dva dni vopred, no odísť hneď po ňom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovanie MS vo futbale 2026 Obmedzenia Víza
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Miloval rugby a hral za dva tímy naraz. Slovenský mladík tragicky zahynul, mal obrovský talent
<< predchádzajúci článok
Deschamps nepovedie Francúzov v poslednom zápase v skupine, zastúpi ho málo známe meno

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 