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24. júna 2026
Irán sa dočkal miernej benevolencie od USA. Na zápas môže vycestovať dva dni vopred, no odísť hneď po ňom
S náročnými podmienkami sa hráči popasovali nadmieru a dostali pochvalu do trénera Amira Ghalenoeia. Spojené štáty americké zmiernia cestovné obmedzenia uvalené na iránsky tím počas majstrovstiev ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - S náročnými podmienkami sa hráči popasovali nadmieru a dostali pochvalu do trénera Amira Ghalenoeia.
Spojené štáty americké zmiernia cestovné obmedzenia uvalené na iránsky tím počas majstrovstiev sveta vo futbale, čo im umožní prísť do Seattlu dva dni pred ich ďalším zápasom, uviedlo americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti.
Predstavovatelia ázijského celku sa sťažovali, že na duely v Los Angeles mohli prísť iba deň pred výkopom – a museli odísť takmer hneď po skončení stretnutia.
"Na tretí zápas Iránu v Seattli 26. júna má tím povolené prísť do USA dva dni pred súbojom," povedal hovorca ministerstva.
"Ale aj naďalej budú musieť odísť v deň konca súboja. Celkové bezpečnostné opatrenia a protokol sú rovnaké. Naďalej sme odhodlaní zabezpečiť čo najbezpečnejší turnaj pre hráčov, personál aj fanúšikov," doplnil.
Hovorca iránskeho tímu pre agentúru AFP potvrdil, že tím opustí Tijuanu – mexické mesto, kde má základňu – v stredu 24. júna pred zápasom proti Egyptu v piatok 26. júna.
V prvom dueli remizoval národný tím s Novým Zélandom 2:2 a potom aj s Belgickom 0:0. S náročnými podmienkami sa hráči popasovali nadmieru a dostali pochvalu do trénera Amira Ghalenoeia. Predtým povedal, že Irán je "najviac utláčaný tím na majstrovstvách sveta".
Niekoľko štátov na MS pricestovalo do hostiteľského mesta deň pred zápasom, čo je štandardný postup podľa pravidiel FIFA, ktoré však umožňujú príchod dva dni vopred "vo výnimočných prípadoch".
Prípravy na turnaj pre Irán boli poznačené početnými neúspechmi mimo ihriska. Vojna, ktorú vo februári proti Iránu začali Spojené štáty americké a Izrael, spochybňovala účasť tímu až do poslednej chvíle.
Pôvodne plánovali zriadiť základný tábor v Arizone, ale na poslednú chvíľu sa rozhodli pre Tijuanu, pričom USA odmietli udeliť víza tuctu členov podporného personálu.
Zdroj: SITA.sk - Irán sa dočkal miernej benevolencie od USA. Na zápas môže vycestovať dva dni vopred, no odísť hneď po ňom © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty americké zmiernia cestovné obmedzenia uvalené na iránsky tím počas majstrovstiev sveta vo futbale, čo im umožní prísť do Seattlu dva dni pred ich ďalším zápasom, uviedlo americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti.
Predstavovatelia ázijského celku sa sťažovali, že na duely v Los Angeles mohli prísť iba deň pred výkopom – a museli odísť takmer hneď po skončení stretnutia.
Rovnaký protokol
"Na tretí zápas Iránu v Seattli 26. júna má tím povolené prísť do USA dva dni pred súbojom," povedal hovorca ministerstva.
"Ale aj naďalej budú musieť odísť v deň konca súboja. Celkové bezpečnostné opatrenia a protokol sú rovnaké. Naďalej sme odhodlaní zabezpečiť čo najbezpečnejší turnaj pre hráčov, personál aj fanúšikov," doplnil.
Hovorca iránskeho tímu pre agentúru AFP potvrdil, že tím opustí Tijuanu – mexické mesto, kde má základňu – v stredu 24. júna pred zápasom proti Egyptu v piatok 26. júna.
V prvom dueli remizoval národný tím s Novým Zélandom 2:2 a potom aj s Belgickom 0:0. S náročnými podmienkami sa hráči popasovali nadmieru a dostali pochvalu do trénera Amira Ghalenoeia. Predtým povedal, že Irán je "najviac utláčaný tím na majstrovstvách sveta".
Niekoľko štátov na MS pricestovalo do hostiteľského mesta deň pred zápasom, čo je štandardný postup podľa pravidiel FIFA, ktoré však umožňujú príchod dva dni vopred "vo výnimočných prípadoch".
Prípravy na turnaj pre Irán boli poznačené početnými neúspechmi mimo ihriska. Vojna, ktorú vo februári proti Iránu začali Spojené štáty americké a Izrael, spochybňovala účasť tímu až do poslednej chvíle.
Pôvodne plánovali zriadiť základný tábor v Arizone, ale na poslednú chvíľu sa rozhodli pre Tijuanu, pričom USA odmietli udeliť víza tuctu členov podporného personálu.
Zdroj: SITA.sk - Irán sa dočkal miernej benevolencie od USA. Na zápas môže vycestovať dva dni vopred, no odísť hneď po ňom © SITA Všetky práva vyhradené.
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