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28. septembra 2026
Nemec dostáva v Calgary veľkú dôveru. Chce hrať všetky situácie a dokázať, že na to má
Tagy: NHL
Šimon Nemec pre Sportsnet: "Chcem byť konzistentnejší než v predchádzajúcich rokoch. Myslím si, že to je najdôležitejšia vec." Slovenský hokejový obranca Šimon ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Šimon Nemec pre Sportsnet: "Chcem byť konzistentnejší než v predchádzajúcich rokoch. Myslím si, že to je najdôležitejšia vec."
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec vstúpi do novej sezóny NHL v úplne odlišnej pozícii, než na akú bol zvyknutý v New Jersey. Po letnom prestupe do Calgary Flames dostáva výrazný priestor, bojuje o miesto v prvej presilovkovej formácii a prípravné obdobie zakončil ako najvyťaženejší hráč tímu.
V poslednej generálke pred začiatkom základnej časti odohral pri prehre Calgary 1:4 s Edmontonom 23 minút a 31 sekúnd. Viac času na ľade nedostal žiadny hráč oboch mužstiev. Nemec nastupoval v obrannej dvojici s Kevinom Bahlom a príprava naznačila, že Flames s 22-ročným Slovákom počítajú vo výrazne väčšej miere.
Práve možnosť prevziať väčšiu zodpovednosť patrila medzi hlavné témy od jeho júnového príchodu z New Jersey. „Chcem hrať všetky situácie. Chcem hrať presilovky, oslabenia a byť na ľade v dôležitých momentoch. Myslím si, že na to mám,“ povedal Nemec ešte pred začiatkom kempu pre NHL.com.
Calgary ho získalo od Devils 23. júna a následne mu dalo jasne najavo, že s ním počíta dlhodobo. So slovenským obrancom podpísalo päťročnú zmluvu v celkovej hodnote 36,25 milióna dolárov. Priemerná ročná hodnota kontraktu je 7,25 milióna.
Pre Nemca znamenal prestup aj príležitosť začať odznova po období, keď v New Jersey nebol vždy spokojný so svojou úlohou. „Je to už za mnou. Nechcem sa k tomu vracať. Teraz som tu a som šťastný. Je to pre mňa nový začiatok,“ povedal v septembri pre kanadský Sportsnet.
Jednou z oblastí, v ktorých môže dostať podstatne väčší priestor, sú presilové hry. O pozíciu obrancu v prvej presilovkovej formácii súperí predovšetkým s talentovaným Zayneom Parekhom. Nemec však konkurenciu nevníma ako súboj, v ktorom môže hrať iba jeden z nich.
„Nie sme v presilovke úplne rovnakí hráči. Každý z nás tam môže priniesť niečo iné. Môžeme hrať aj spolu, takže uvidíme, ako to dopadne. Tá konkurencia je však dobrá, pretože nás núti každý deň sa zlepšovať,“ povedal slovenský obranca počas kempu.
Rozdiel medzi nimi vidí aj v spôsobe práce s pukom. „Zayne sa s pukom viac pohybuje, ja zase viac strieľam. Myslím si, že môžeme fungovať aj spolu alebo v rozdielnych presilovkových formáciách. Pre náš tím je to dobrá vec.“
Tréner Ryan Huska počas kempu potvrdil, že obaja mladí obrancovia dostanú možnosť ukázať sa. Na Nemcovi ocenil najmä pokoj pri práci s pukom a ochotu učiť sa. Slovákovi zároveň vyhovuje spôsob hry, ktorý od obrancov Calgary realizačný tím požaduje. „Chceme byť agresívny tím, veľa korčuľovať a nebrzdiť sa. Od obrancov sa očakáva, že budú podporovať útok, a to sa mi páči,“ povedal Nemec.
Práve ofenzívna stránka bola jednou z jeho najväčších predností už v New Jersey. V minulej sezóne odohral za Devils 68 zápasov a nazbieral 26 bodov za 11 gólov a 15 asistencií. V Calgary by mal dostať príležitosť tieto čísla posunúť vyššie. Flames počas leta výrazne zmenili obranu a Nemec patrí medzi hráčov, okolo ktorých chcú budovať jej ďalšiu podobu.
Sám Slovák však pred novou sezónou zdôrazňuje najmä jednu vec - stabilitu výkonov. „Chcem byť konzistentnejší než v predchádzajúcich rokoch. Myslím si, že to je najdôležitejšia vec,“ povedal pre Sportsnet.
V novom prostredí mu pomohla aj slovenská spoločnosť. V Calgary pôsobia útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. „Veľmi to pomáha, keď prídete na nové miesto a už tam niekoho poznáte. Som za to vďačný,“ povedal Nemec.
Po prípravnom období sa tak črtá podstatne odlišná situácia než počas jeho pôsobenia v New Jersey. Nemec má dlhodobú zmluvu, priestor v presilových hrách a v generálke pred sezónou dostal zo všetkých hráčov na ľade najvyššiu minutáž. Teraz musí veľkú dôveru Calgary preniesť do zápasov v základnej časti.
Zdroj: SITA.sk - Nemec dostáva v Calgary veľkú dôveru. Chce hrať všetky situácie a dokázať, že na to má © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec vstúpi do novej sezóny NHL v úplne odlišnej pozícii, než na akú bol zvyknutý v New Jersey. Po letnom prestupe do Calgary Flames dostáva výrazný priestor, bojuje o miesto v prvej presilovkovej formácii a prípravné obdobie zakončil ako najvyťaženejší hráč tímu.
V poslednej generálke pred začiatkom základnej časti odohral pri prehre Calgary 1:4 s Edmontonom 23 minút a 31 sekúnd. Viac času na ľade nedostal žiadny hráč oboch mužstiev. Nemec nastupoval v obrannej dvojici s Kevinom Bahlom a príprava naznačila, že Flames s 22-ročným Slovákom počítajú vo výrazne väčšej miere.
Práve možnosť prevziať väčšiu zodpovednosť patrila medzi hlavné témy od jeho júnového príchodu z New Jersey. „Chcem hrať všetky situácie. Chcem hrať presilovky, oslabenia a byť na ľade v dôležitých momentoch. Myslím si, že na to mám,“ povedal Nemec ešte pred začiatkom kempu pre NHL.com.
Calgary ho získalo od Devils 23. júna a následne mu dalo jasne najavo, že s ním počíta dlhodobo. So slovenským obrancom podpísalo päťročnú zmluvu v celkovej hodnote 36,25 milióna dolárov. Priemerná ročná hodnota kontraktu je 7,25 milióna.
Pre Nemca znamenal prestup aj príležitosť začať odznova po období, keď v New Jersey nebol vždy spokojný so svojou úlohou. „Je to už za mnou. Nechcem sa k tomu vracať. Teraz som tu a som šťastný. Je to pre mňa nový začiatok,“ povedal v septembri pre kanadský Sportsnet.
Jednou z oblastí, v ktorých môže dostať podstatne väčší priestor, sú presilové hry. O pozíciu obrancu v prvej presilovkovej formácii súperí predovšetkým s talentovaným Zayneom Parekhom. Nemec však konkurenciu nevníma ako súboj, v ktorom môže hrať iba jeden z nich.
„Nie sme v presilovke úplne rovnakí hráči. Každý z nás tam môže priniesť niečo iné. Môžeme hrať aj spolu, takže uvidíme, ako to dopadne. Tá konkurencia je však dobrá, pretože nás núti každý deň sa zlepšovať,“ povedal slovenský obranca počas kempu.
Rozdiel medzi nimi vidí aj v spôsobe práce s pukom. „Zayne sa s pukom viac pohybuje, ja zase viac strieľam. Myslím si, že môžeme fungovať aj spolu alebo v rozdielnych presilovkových formáciách. Pre náš tím je to dobrá vec.“
Tréner Ryan Huska počas kempu potvrdil, že obaja mladí obrancovia dostanú možnosť ukázať sa. Na Nemcovi ocenil najmä pokoj pri práci s pukom a ochotu učiť sa. Slovákovi zároveň vyhovuje spôsob hry, ktorý od obrancov Calgary realizačný tím požaduje. „Chceme byť agresívny tím, veľa korčuľovať a nebrzdiť sa. Od obrancov sa očakáva, že budú podporovať útok, a to sa mi páči,“ povedal Nemec.
Práve ofenzívna stránka bola jednou z jeho najväčších predností už v New Jersey. V minulej sezóne odohral za Devils 68 zápasov a nazbieral 26 bodov za 11 gólov a 15 asistencií. V Calgary by mal dostať príležitosť tieto čísla posunúť vyššie. Flames počas leta výrazne zmenili obranu a Nemec patrí medzi hráčov, okolo ktorých chcú budovať jej ďalšiu podobu.
Sám Slovák však pred novou sezónou zdôrazňuje najmä jednu vec - stabilitu výkonov. „Chcem byť konzistentnejší než v predchádzajúcich rokoch. Myslím si, že to je najdôležitejšia vec,“ povedal pre Sportsnet.
V novom prostredí mu pomohla aj slovenská spoločnosť. V Calgary pôsobia útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. „Veľmi to pomáha, keď prídete na nové miesto a už tam niekoho poznáte. Som za to vďačný,“ povedal Nemec.
Po prípravnom období sa tak črtá podstatne odlišná situácia než počas jeho pôsobenia v New Jersey. Nemec má dlhodobú zmluvu, priestor v presilových hrách a v generálke pred sezónou dostal zo všetkých hráčov na ľade najvyššiu minutáž. Teraz musí veľkú dôveru Calgary preniesť do zápasov v základnej časti.
Zdroj: SITA.sk - Nemec dostáva v Calgary veľkú dôveru. Chce hrať všetky situácie a dokázať, že na to má © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL
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