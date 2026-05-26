Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Vodári v Bratislave upozorňujú na zvýšený odber vody pri napúšťaní bazénov
BVS pripomína, že verejný vodovod nie je primárne dimenzovaný na napúšťanie bazénov. Bratislavská ...
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) zaznamenala s nástupom vysokých teplôt zvýšený odber pitnej vody, najmä v súvislosti s napúšťaním bazénov. Hovorca BVS Matúš Stračiak upozorňuje, že nevhodný spôsob napúšťania môže spôsobiť pokles tlaku vody alebo dočasné obmedzenia v jej dodávke.
„Zákazníkom, ktorí sa rozhodnú napustiť bazén z verejného vodovodu odporúčame, aby si na napúšťanie zvolili správny čas a vhodný postup," uviedol.
Mimoriadny odber
BVS pripomína, že verejný vodovod nie je primárne dimenzovaný na napúšťanie bazénov. V tomto prípade ide o mimoriadny odber, ktorý môže ovplyvniť plynulosť zásobovania pitnou vodou.
„Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám tlakových pomerov vo vodovodnej sieti. Tie spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia," konštatuje BVS. Následkom môže byť zakalenie vody a v niektorých prípadoch aj pokles tlaku vo vodovodnom potrubí.
Správne načasovanie
BVS preto odporúča si napúšťanie bazéna správne načasovať. „Najvhodnejšia doba je v nočných hodinách medzi 21.00 a 05.00 hodinou. Ideálne je rozložiť napúšťanie na viac dní, čím eliminujete pravdepodobnosť, že v rovnakom čase budú napúšťať bazény aj ďalší odberatelia," odporúča BVS. V takom prípade nenastane zmena hydraulických pomerov v sieti, ktoré majú za následok zhoršenie senzorických vlastností vody.
Ďalším odporúčaním je napúšťanie vody pomaly. „Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a za predpokladu, že sa napúšťa viacero bazénov v rovnakom čase, dôjde k zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a z vodovodného potrubia sa uvoľnia prirodzene sa vyskytujúce usadeniny, ktoré spôsobujú zakalenie vody," upozorňuje BVS. Dodržiavaním spomínaných odporúčaní odberatelia prispejú k zachovaniu kvality vody a stabilného zásobovania v celej vodovodnej sieti.
