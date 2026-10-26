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26. októbra 2026
Desiatky ľudí zahynuli pri útoku ozbrojencov na pravoslávnych kresťanov v Etiópii
Ozbrojená skupina zaútočila na pravoslávne chrámy a domy v štáte Oromia, najmenej 43 ľudí zahynulo a ďalší utrpeli zranenia. Viac ako 40 ľudí zahynulo pri ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Ozbrojená skupina zaútočila na pravoslávne chrámy a domy v štáte Oromia, najmenej 43 ľudí zahynulo a ďalší utrpeli zranenia.
Okrem mŕtvych ďalších 18 osôb utrpelo zranenia, keď neznáma ozbrojená skupina napadla dediny v okrese Širka približne 270 kilometrov južne od Addis Abeby. Útočníci podľa dostupných informácií napádali pravoslávne chrámy aj domy.
Podľa ACLED bol útok zrejme nábožensky motivovaný a jeho terčom boli pravoslávni kresťania. Následne vypukli boje s miestnymi milíciami, ktoré pokračovali až do sobotňajšieho večera. „Moju sestru a strýka zabili a niekoľko mojich príbuzných vzali ako rukojemníkov,“ povedal jeden z obyvateľov oblasti.
Miestne zdroje uvádzajú 44 až 51 obetí, tieto údaje však nebolo možné nezávisle overiť. Diakon jedného z napadnutých chrámov hovoril o 46 mŕtvych. „Sme hlboko otrasení týmito tragickými vraždami a vyzývame vládu, aby zasiahla a obnovila bezpečnosť,“ uviedol. Časť obyvateľov sa podľa neho ukryla v okolitých chrámoch.
Oromia, najľudnatejší etiópsky štát, čelí dlhodobému povstaniu a etnickému i náboženskému napätiu. ACLED zaznamenáva rastúci počet útokov na pravoslávnych kresťanov od februára 2023. Nie je jasné, či sa na sobotňajšom násilí podieľal Oromský oslobodzovací front, hlavná povstalecká skupina pôsobiaca v oblasti.
Zdroj: SITA.sk - Desiatky ľudí zahynuli pri útoku ozbrojencov na pravoslávnych kresťanov v Etiópii © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako 40 ľudí zahynulo pri sobotňajšom útoku na pravoslávnych kresťanov v etiópskom štáte Oromia, uviedli miestni obyvatelia a organizácia ACLED monitorujúca ozbrojené konflikty.
Okrem mŕtvych ďalších 18 osôb utrpelo zranenia, keď neznáma ozbrojená skupina napadla dediny v okrese Širka približne 270 kilometrov južne od Addis Abeby. Útočníci podľa dostupných informácií napádali pravoslávne chrámy aj domy.
Vypukli neľútostné boje
Podľa ACLED bol útok zrejme nábožensky motivovaný a jeho terčom boli pravoslávni kresťania. Následne vypukli boje s miestnymi milíciami, ktoré pokračovali až do sobotňajšieho večera. „Moju sestru a strýka zabili a niekoľko mojich príbuzných vzali ako rukojemníkov,“ povedal jeden z obyvateľov oblasti.
Miestne zdroje uvádzajú 44 až 51 obetí, tieto údaje však nebolo možné nezávisle overiť. Diakon jedného z napadnutých chrámov hovoril o 46 mŕtvych. „Sme hlboko otrasení týmito tragickými vraždami a vyzývame vládu, aby zasiahla a obnovila bezpečnosť,“ uviedol. Časť obyvateľov sa podľa neho ukryla v okolitých chrámoch.
Eskalácia násilia
Oromia, najľudnatejší etiópsky štát, čelí dlhodobému povstaniu a etnickému i náboženskému napätiu. ACLED zaznamenáva rastúci počet útokov na pravoslávnych kresťanov od februára 2023. Nie je jasné, či sa na sobotňajšom násilí podieľal Oromský oslobodzovací front, hlavná povstalecká skupina pôsobiaca v oblasti.
Zdroj: SITA.sk - Desiatky ľudí zahynuli pri útoku ozbrojencov na pravoslávnych kresťanov v Etiópii © SITA Všetky práva vyhradené.
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