Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 26.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Demeter
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. októbra 2026

Pri protidrogovej akcii zaistili metamfetamín, heroín aj kokaín. Jedna osoba skončila vo väzbe – VIDEO


Tagy: Heroín Kokaín Metamfetamín

Pri dokumentovaní trestnej činnosti policajti zistili, že obvinená osoba využívala sofistikované spôsoby úschovy a distribúcie drog. Najmenej tri kilogramy



Zdieľať
317859766_1199618410636139_1853530438983742520_n 1 26.10.2026 (SITA.sk) - Pri dokumentovaní trestnej činnosti policajti zistili, že obvinená osoba využívala sofistikované spôsoby úschovy a distribúcie drog.


Najmenej tri kilogramy metamfetamínu, pol kilogramu heroínu a pol kilogramu kokaínu v predpokladanej hodnote minimálne 160-tisíc eur zaistili príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru počas minulotýždňovej akcie s názvom "Kauf". Ako ďalej informovalo policajné prezídium, v rámci akcie obvinili jednu osobu, pričom Mestský súd Bratislava I rozhodol o jej vzatí do väzby.

"V rámci akcie sme vykonali domovú prehliadku, štyri prehliadky iných priestorov a pozemkov, a jednu obhliadku miesta nálezu," uviedol policajný hovorca Roman Hájek s tým, že okrem drog zaistili aj finančnú hotovosť presahujúcu 10-tisíc eur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pokiaľ ide o obvinenú osobu, tú zadržali v bratislavskej mestskej časti Ružinov v čase, keď manipulovala s drogami. "Pri zadržaní sa pokúsila o útek, príslušníci pohotovostného policajného útvaru Bratislava ju však dostihli a zadržali," zdôraznil Hájek.

Pri dokumentovaní trestnej činnosti policajti zistili, že obvinená osoba využívala sofistikované spôsoby úschovy a distribúcie drog. "Doterajšie zistenia zároveň naznačujú, že omamné a psychotropné látky mohli pochádzať z okolitých štátov, čo poukazuje na možný medzinárodný rozmer tejto trestnej činnosti," doplnil Hájek s tým, že vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v tejto fáze možné poskytnúť bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - Pri protidrogovej akcii zaistili metamfetamín, heroín aj kokaín. Jedna osoba skončila vo väzbe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Heroín Kokaín Metamfetamín
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tipsport predpovedal správne 15 zo 16 víťazov volieb. Najvyššiu čistú výhru získal tipér, ktorý stavil na Jána Noska
<< predchádzajúci článok
Desiatky ľudí zahynuli pri útoku ozbrojencov na pravoslávnych kresťanov v Etiópii

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 