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26. októbra 2026
Pri protidrogovej akcii zaistili metamfetamín, heroín aj kokaín. Jedna osoba skončila vo väzbe – VIDEO
Tagy: Heroín Kokaín Metamfetamín
Pri dokumentovaní trestnej činnosti policajti zistili, že obvinená osoba využívala sofistikované spôsoby úschovy a distribúcie drog. Najmenej tri kilogramy
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26.10.2026 (SITA.sk) - Pri dokumentovaní trestnej činnosti policajti zistili, že obvinená osoba využívala sofistikované spôsoby úschovy a distribúcie drog.
Najmenej tri kilogramy metamfetamínu, pol kilogramu heroínu a pol kilogramu kokaínu v predpokladanej hodnote minimálne 160-tisíc eur zaistili príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru počas minulotýždňovej akcie s názvom "Kauf". Ako ďalej informovalo policajné prezídium, v rámci akcie obvinili jednu osobu, pričom Mestský súd Bratislava I rozhodol o jej vzatí do väzby.
"V rámci akcie sme vykonali domovú prehliadku, štyri prehliadky iných priestorov a pozemkov, a jednu obhliadku miesta nálezu," uviedol policajný hovorca Roman Hájek s tým, že okrem drog zaistili aj finančnú hotovosť presahujúcu 10-tisíc eur.
Pokiaľ ide o obvinenú osobu, tú zadržali v bratislavskej mestskej časti Ružinov v čase, keď manipulovala s drogami. "Pri zadržaní sa pokúsila o útek, príslušníci pohotovostného policajného útvaru Bratislava ju však dostihli a zadržali," zdôraznil Hájek.
Pri dokumentovaní trestnej činnosti policajti zistili, že obvinená osoba využívala sofistikované spôsoby úschovy a distribúcie drog. "Doterajšie zistenia zároveň naznačujú, že omamné a psychotropné látky mohli pochádzať z okolitých štátov, čo poukazuje na možný medzinárodný rozmer tejto trestnej činnosti," doplnil Hájek s tým, že vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v tejto fáze možné poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Pri protidrogovej akcii zaistili metamfetamín, heroín aj kokaín. Jedna osoba skončila vo väzbe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej tri kilogramy metamfetamínu, pol kilogramu heroínu a pol kilogramu kokaínu v predpokladanej hodnote minimálne 160-tisíc eur zaistili príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru počas minulotýždňovej akcie s názvom "Kauf". Ako ďalej informovalo policajné prezídium, v rámci akcie obvinili jednu osobu, pričom Mestský súd Bratislava I rozhodol o jej vzatí do väzby.
"V rámci akcie sme vykonali domovú prehliadku, štyri prehliadky iných priestorov a pozemkov, a jednu obhliadku miesta nálezu," uviedol policajný hovorca Roman Hájek s tým, že okrem drog zaistili aj finančnú hotovosť presahujúcu 10-tisíc eur.
Pokiaľ ide o obvinenú osobu, tú zadržali v bratislavskej mestskej časti Ružinov v čase, keď manipulovala s drogami. "Pri zadržaní sa pokúsila o útek, príslušníci pohotovostného policajného útvaru Bratislava ju však dostihli a zadržali," zdôraznil Hájek.
Pri dokumentovaní trestnej činnosti policajti zistili, že obvinená osoba využívala sofistikované spôsoby úschovy a distribúcie drog. "Doterajšie zistenia zároveň naznačujú, že omamné a psychotropné látky mohli pochádzať z okolitých štátov, čo poukazuje na možný medzinárodný rozmer tejto trestnej činnosti," doplnil Hájek s tým, že vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v tejto fáze možné poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Pri protidrogovej akcii zaistili metamfetamín, heroín aj kokaín. Jedna osoba skončila vo väzbe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Heroín Kokaín Metamfetamín
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