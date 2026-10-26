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26. októbra 2026

Top foto dňa (26. október 2026): Blanár s Lavrovom, vykopávky, čokoládová súťaž, prevoz pacientky a loď


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (26. október 2026): Blanár rokoval s Lavrovom v Moskve, archeológovia odkrývajú historické nálezy v Kodani a Bagdade, čokoládový majster vytvoril modlivku, prevoz pacientky s ebolou a loď uviaznutá ...



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6adf7416e907e032825522 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (26. október 2026): Blanár rokoval s Lavrovom v Moskve, archeológovia odkrývajú historické nálezy v Kodani a Bagdade, čokoládový majster vytvoril modlivku, prevoz pacientky s ebolou a loď uviaznutá pri Bejrúte.


Fotogaléria k článku: Top foto dňa (26. október 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (26. október 2026): Blanár s Lavrovom, vykopávky, čokoládová súťaž, prevoz pacientky a loď © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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