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 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

Svetový rekordér Sawe sa nepredstaví na maratóne v Berlíne. Aký je dôvod?


Tagy: Berlínsky maratón

Keňan Sabastian Sawe nebude v Nemecku obhajovať prvenstvo spred roka. Svetový rekordér v maratóne Sabastian Sawe nebude v nemeckom Berlíne obhajovať vlaňajšie prvenstvo. Tridsaťjedenročný Keňan, ...



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britain_london_marathon_89681 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Keňan Sabastian Sawe nebude v Nemecku obhajovať prvenstvo spred roka.


Svetový rekordér v maratóne Sabastian Sawe nebude v nemeckom Berlíne obhajovať vlaňajšie prvenstvo. Tridsaťjedenročný Keňan, ktorý v apríli v Londýne pokoril dvojhodinovú hranicu a zvíťazil výkonom 1:59:30 h, sa z prestížneho podujatia odhlásil pre zranenie.

"S ťažkým srdcom vás musím informovať, že zo zdravotných dôvodov musím odstúpiť z Berlínskeho maratónu,“ napísal 31-ročný vytrvalec na svojom instagrame, neuviedol však podrobnosti o zranení. Priznal, že sa veľmi tešil na výnimočný výkon v berlínskych uliciach.

https://www.instagram.com/p/DciPjrNoaiX


Sawe vlani zvíťazil v Berlíne časom 2:02:16 h, predtým aj potom ovládol maratóny v Londýne.

Agentúra AFP upozornila, že Saweho svetové maximum môže v decembri v španielskom meste Sevilla ohroziť Etiópčan Yomif Kejelcha, ktorý v Londýne finišoval iba o 11 sekúnd za Keňanom a nedávno vytvoril nový polmaratónsky svetový rekord výkonom 56:51 min.


Zdroj: SITA.sk - Svetový rekordér Sawe sa nepredstaví na maratóne v Berlíne. Aký je dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Berlínsky maratón
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