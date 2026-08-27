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27. augusta 2026
Svetový rekordér Sawe sa nepredstaví na maratóne v Berlíne. Aký je dôvod?
Tagy: Berlínsky maratón
Keňan Sabastian Sawe nebude v Nemecku obhajovať prvenstvo spred roka. Svetový rekordér v maratóne Sabastian Sawe nebude v nemeckom Berlíne obhajovať vlaňajšie prvenstvo. Tridsaťjedenročný Keňan, ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Keňan Sabastian Sawe nebude v Nemecku obhajovať prvenstvo spred roka.
Svetový rekordér v maratóne Sabastian Sawe nebude v nemeckom Berlíne obhajovať vlaňajšie prvenstvo. Tridsaťjedenročný Keňan, ktorý v apríli v Londýne pokoril dvojhodinovú hranicu a zvíťazil výkonom 1:59:30 h, sa z prestížneho podujatia odhlásil pre zranenie.
"S ťažkým srdcom vás musím informovať, že zo zdravotných dôvodov musím odstúpiť z Berlínskeho maratónu,“ napísal 31-ročný vytrvalec na svojom instagrame, neuviedol však podrobnosti o zranení. Priznal, že sa veľmi tešil na výnimočný výkon v berlínskych uliciach.
Sawe vlani zvíťazil v Berlíne časom 2:02:16 h, predtým aj potom ovládol maratóny v Londýne.
Agentúra AFP upozornila, že Saweho svetové maximum môže v decembri v španielskom meste Sevilla ohroziť Etiópčan Yomif Kejelcha, ktorý v Londýne finišoval iba o 11 sekúnd za Keňanom a nedávno vytvoril nový polmaratónsky svetový rekord výkonom 56:51 min.
Zdroj: SITA.sk - Svetový rekordér Sawe sa nepredstaví na maratóne v Berlíne. Aký je dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetový rekordér v maratóne Sabastian Sawe nebude v nemeckom Berlíne obhajovať vlaňajšie prvenstvo. Tridsaťjedenročný Keňan, ktorý v apríli v Londýne pokoril dvojhodinovú hranicu a zvíťazil výkonom 1:59:30 h, sa z prestížneho podujatia odhlásil pre zranenie.
"S ťažkým srdcom vás musím informovať, že zo zdravotných dôvodov musím odstúpiť z Berlínskeho maratónu,“ napísal 31-ročný vytrvalec na svojom instagrame, neuviedol však podrobnosti o zranení. Priznal, že sa veľmi tešil na výnimočný výkon v berlínskych uliciach.
Sawe vlani zvíťazil v Berlíne časom 2:02:16 h, predtým aj potom ovládol maratóny v Londýne.
Agentúra AFP upozornila, že Saweho svetové maximum môže v decembri v španielskom meste Sevilla ohroziť Etiópčan Yomif Kejelcha, ktorý v Londýne finišoval iba o 11 sekúnd za Keňanom a nedávno vytvoril nový polmaratónsky svetový rekord výkonom 56:51 min.
Zdroj: SITA.sk - Svetový rekordér Sawe sa nepredstaví na maratóne v Berlíne. Aký je dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Berlínsky maratón
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