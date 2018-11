Pri dopravnej nehode v Benkovciach zomrel 68-ročný Bulhar

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Benkovce 16. novembra (TASR) - Pri piatkovej dopravnej nehode, ktorá sa stala niekoľko minút pred piatou hodinou ráno v Benkovciach vo Vranovskom okrese, zomrel 68-ročný Bulhar.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, vodič pôvodom z Bulharska na osobnom motorovom vozidle značky Fiat Brava z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, zišiel do priekopy a narazil do betónového premostenia jedného z rodinných domov.priblížila s tým, že bulharský šofér na mieste zomrel.uzavrela Ligdayová.