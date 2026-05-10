10. mája 2026

Desivá hromadná nehoda na Giro d’Italia. Odstúpili viacerí jazdci pre početné zlomeniny – VIDEO


Po dvoch etapách vedie Uruguajčan Guillermo Thomas Silva o štyri sekundy pred Nemcom Florianom Storkom a o rovnaký čas pred Kolumbijčanom Eganom Bernalom.



bulgaria_italy_giro_ditalia_cycling_89323 676x451 10.5.2026 (SITA.sk) - Po dvoch etapách vedie Uruguajčan Guillermo Thomas Silva o štyri sekundy pred Nemcom Florianom Storkom a o rovnaký čas pred Kolumbijčanom Eganom Bernalom.


Britský cyklista Adam Yates bol nútený odstúpiť z Giro d'Italia pre otras mozgu pred nedeľňajšou (10.5.) treťou etapou. Učinil tak deň po tom, čo sa stal účastníkom hromadného pádu.

Vedúci jazdec tímu UAE Team Emirates sa pokúšal o pódium, no spadol pri masívnej nehode, ktorá prinútila jeho tímových kolegov Jaya Vineho a Marca Solera skončiť v pretekoch.

Vine utrpel otras mozgu a zlomeninu lakťa, zatiaľ čo Soler zlomeninu panvy. Prezradil to lekársky riaditeľ tímu UAE Team Emirates Adrian Rotunno a dodal, že ani jeden z jazdcov nepotreboval operáciu.

Smola pokračuje


V nedeľu odstúpil z pretekov aj 33-ročný Yates, ktorý etapu dokončil s tvárou pokrytou blatom a krvou. Utrpel ťažké odreniny a tržnú ranu na ľavom uchu.

"Na mieste ho najprv vyšetrili na otras mozgu a bolo mu povolené pokračovať v pretekoch, ale následne sa u neho objavili príznaky oneskoreného otrasu mozgu. Nepostaví sa na štart 3. etapy. Všetci traja sú pod dohľadom nášho zdravotníckeho personálu a v najbližších dňoch odcestujú domov, aby pokračovali v zotavovaní a rehabilitácii," povedal Rotunno.

Smola na Gire pokračuje pre celkovo tretieho muža na Tour de France 2023, ktorý tiež havaroval pri svojich dvoch predchádzajúcich účastiach v rokoch 2017 a 2025, hoci sa mu podarilo podujatie dokončiť na 9. a 12. mieste.



Yatesovo dvojča Simon, víťaz minuloročného Gira, sa teraz sústredí na svoju úlohu horského pomocníka Tadeja Pogačara počas Tour de France v júli.

Talian Andrea Vendrame (Jayco-AlUla), ktorý síce dokončil druhú etapu, no má zlomeniny v dolnej časti chrbta, v nedeľu tiež neštartuje.

Ďalší dvaja jazdci, Kolumbijčan Santiago Buitrago (Bahrajn) a Nór Adne Holter (Uno-X) už v sobotu 9. mája odstúpili z pretekov.

Po dvoch etapách vedie Uruguajčan Guillermo Thomas Silva o štyri sekundy pred Nemcom Florianom Storkom a o rovnaký čas pred Kolumbijčanom Eganom Bernalom.


Zdroj: SITA.sk - Desivá hromadná nehoda na Giro d’Italia. Odstúpili viacerí jazdci pre početné zlomeniny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Giro d´Italia hromadný pád Liečba Otras mozgu Zranenie
Výhoda pre Barcelonu? Realu Madrid po viacerých kontroverziách nepomôže v El Clásicu Mbappé, bitkár Tchouaméni v zostave je – FOTO

