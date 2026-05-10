Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktória
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

10. mája 2026

Výhoda pre Barcelonu? Realu Madrid po viacerých kontroverziách nepomôže v El Clásicu Mbappé, bitkár Tchouaméni v zostave je – FOTO


Tagy: body El Clásico La Liga 2025/2026 tabuľka Titul

Katalánci by mohli získať titul v La Lige v El Clásicu prvýkrát od roku 1932, keď Real vyhral prvý raz španielsku ligu. Barcelone stačí remíza s Realom Madrid v El Clásicu, aby si zabezpečila dva ...



Zdieľať
10.5.2026 (SITA.sk) - Katalánci by mohli získať titul v La Lige v El Clásicu prvýkrát od roku 1932, keď Real vyhral prvý raz španielsku ligu.


Barcelone stačí remíza s Realom Madrid v El Clásicu, aby si zabezpečila dva tituly v La Lige za sebou. Klub z hlavného mesta Španielska zažíva chaos po roztržke v šatni medzi dvoma hráčmi.

Tím Hansiho Flicka má pred svojimi odvekými rivalmi 11-bodový náskok a hoci by jeden bod stačil, víťazstvo by ich udržalo na ceste k prepísaniu histórie.

Ak FC Barcelona vyhrá posledné štyri ligové zápasy v tejto sezóne, vyrovnajú historický ligový rekord 100 bodov. Na domácej pôde majú Katalánci v lige famóznu bilanciu 17 výhier a nula remíz i prehier. Ak zdolá Real Madrid aj Betis Sevilla, stane sa prvým tímom, ktorému sa podarí v La Lige vyhrať každý domáci duel.

Hádka a nemocnica


Napätie okolo Realu po sezóne, v ktorej skončí bez trofeje len piatykrát v tomto storočí, tento týždeň mimoriadnym spôsobom preniklo na povrch.

Po tréningu došlo k hádke medzi francúzskym stredopoliarom Aurélienom Tchouaménim a jeho spoluhráčom Federicom Valverdem, ktorý musel na nemocničné ošetrenie pre zranenie hlavy a bude mimo hry dva týždne.

Uruguajčanove vysvetlenie, že počas hádky "náhodou" narazil do stola, "a spôsobil mu malú reznú ranu na čele", situáciu nevyriešilo.

Ohromná pokuta


Klub udelil každému hráčovi pokutu 500-tisíc eur a uviedol, že sa hráči ospravedlnili jeden druhému, spoluhráčom, zamestnancom klubu a fanúšikom Realu.

Arbeloa povedal, že je rád, že celok konal rýchlo a že hráči "uznali svoju chybu, vyjadrili ľútosť, prijali dôsledky toho, čo urobili, a požiadali o odpustenie".

"Pre mňa to stačí. Čo neurobím, je upáliť ich na hranici na verejnosti, pretože si to nezaslúžia - a to zato, čo mi ukázali za tieto štyri mesiace a za tieto roky," priblížil tréner Madridčanov s tým, že napriek konfrontácii bude Tchouaméni v zostave na El Clásico.


Titul v El Clásicu


Kouč Barcelony Flick priznal, že incident v Madride je niečo, čo sa deje aj v iných kluboch, ale nebolo to "normálne". Bol z toho trochu prekvapený.

"Ale nakoniec mi to nevadí, pretože to nie je môj klub, nie je to môj tím. Takže o tom nemusím premýšľať. Najdôležitejšia vec, čo si v Barcelone naozaj veľmi cením, je, že všetci ideme rovnakou cestou. Keď sa niečo stane, hovoríme rovnako," zhodnotil Nemec.

K záplave štatistík sa pridáva aj fakt, že Katalánci by mohli získať titul v La Lige v El Clásicu prvýkrát od roku 1932, keď Real vyhral prvý raz španielsku ligu.


Bez najväčších hviezd


"Chceme vyhrať titul, druhý v rade. Je to úžasné, ale nie normálne v Španielsku. Takže toto chceme robiť - nič iné, nič viac," dodal Flick.

Madrid sa nebude môcť spoľahnúť na Kyliana Mbappého. Francúzsky útočník sa zotavuje zo zranenia a hoci trénoval so spoluhráčmi, na zápasovú súpisku sa nedostal.

Z tribúny bude súboj sledovať aj mladá hviezda Barcelony Lamine Yamal – očakáva sa, že 18-ročný hráč bude pre zranenie mimo hry až do majstrovstiev sveta.


Zdroj: SITA.sk - Výhoda pre Barcelonu? Realu Madrid po viacerých kontroverziách nepomôže v El Clásicu Mbappé, bitkár Tchouaméni v zostave je – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: body El Clásico La Liga 2025/2026 tabuľka Titul
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Desivá hromadná nehoda na Giro d’Italia. Odstúpili viacerí jazdci pre početné zlomeniny – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Rozlúčka a otočka v posledných desiatich minútach. Michalovce zdolali Dunajskú Stredu, názory trénerov sa líšili – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 