Medzi osemfinalistami ME vo futbale 2024 je sedem krajín z Top 10 rebríčka FIFA, päť tímov je však oveľa nižšie

Vydarená premiéra Gruzíncov

Najviac sklamaní sú asi Ukrajinci



ME vo futbale 2024



poradie osemfinalistov podľa rebríčka FIFA k 20. júnu 2024



1. Francúzsko (2. miesto), 2. Belgicko (3.), 3. Anglicko (5.), 4. Portugalsko (6.), 5. Holandsko (7.), 6. Španielsko (8.), 7. Taliansko (10.), 8. Nemecko (16.), 9. Švajčiarsko (19.), 10. Dánsko (21.), 11. Rakúsko (25.), 12, Turecko (42.), 13. SLOVENSKO (45.), 14. Rumunsko (47.), 15. Slovinsko (57.), 16. Gruzínsko (74.).



program osemfinále



sobota 29. júna: Švajčiarsko - Taliansko (Berlín, 18.00), Nemecko - Dánsko (Dortmund, 21.00)

nedeľa 30. júna: Anglicko - SLOVENSKO (Gelsenkirchen, 18.00), Španielsko - Gruzínsko (Kolín nad Rýnom, 21.00)

pondelok 1. júla: Francúzsko - Belgicko (Düsseldorf, 18.00), Portugalsko - Slovinsko (Frankfurt nad Mohanom, 21.00)

utorok 2. júla: Rumunsko - Holandsko (Mníchov, 18.00), Rakúsko - Turecko (Lipsko, 21.00)



27.6.2024 (SITA.sk) - V šestnástke osemfinalistov majstrovstiev Európy vo futbale sa nachádza sedem krajín z najlepšej desiatky aktuálneho poradia rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) od druhého Francúzska, cez tretie Belgicko, piate Anglicko, šieste Portugalsko, siedme Holandsko, ôsme Španielsko až po desiate Taliansko.Z Top 10 hodnotenia chýba iba deviate Chorvátsko.Zaujímavejší je však pohľad na spodnejšie priečky rebríčka účastníkov Eura v Nemecku, ktorí sa prebojovali medzi 16 najlepších.Do vyraďovacej časti sa dostalo päť reprezentácií, ktoré sa nachádzajú až v piatej desiatke poradia a nižšie.Najvyššie je z nich Turecko na 42. mieste, nasleduje 45. Slovensko, 47. Rumunsko a 57. Slovinsko. Gruzíncom, ktorí sa pri premiérovej účasti na záverečnom turnaji ME hneď aj prebojovali do osemfinále, patrí až 74. pozícia.Jediný nízko postavený účastník Eura 2024 bez postupu do elitnej šestnástky, je Albánsko na 66. mieste.Na druhej strane, okrem už spomenutých Chorvátov sa šampionát po základných skupinách predčasne skončil aj pre poltucet Česko, Srbsko, Maďarsko, Škótsko, Poľsko a Ukrajina.Všetky tieto tímy sa nachádzajú v najlepšej štyridsiatke rebríčka FIFA, pričom najviac si zlyhanie asi vyčítajú na Ukrajine, ktorej patrí 24. priečka.Len o dve miesta nižšie sú Poliaci a o tri Maďari. Výpočet neúspešných geografických susedov Slovákov dopĺňajú Česi na 34. mieste rebríčka.