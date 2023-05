Detailne pripraviť návrh rozpočtu do konca augusta je extrémne náročná úloha, tvrdí premiér Ódor

Viacero verzií rozpočtu

Čas na relevantnú diskusiu

25.5.2023 (SITA.sk) - Detailne pripraviť návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 do konca augusta tohto roka je extrémne náročná úloha. V parlamentnej Hodine otázok to uviedol premiér Ľudovít Ódor Ak podľa neho vláda, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb, získa v parlamente dôveru, vynaložiť takéto úsilie ani nie je potrebné.„Neviem, či návrh rozpočtu bude vyrovnaný, budeme sa snažiť urobiť čo najlepší rozpočet," povedal. Upozornil však na to, že rozpočtový informačný systém podporuje zostavovanie viacerých verzií rozpočtu.„Nie je ambíciou našej vlády pripraviť z roka na rok vyrovnaný rozpočet z toho stavu, z ktorého vychádzame," povedal v pléne minister financií Michal Horváth. Parlament bude v štvrtok po 17:00 hlasovať o návrhu na prijatie uznesenia o tom, aby úradnícka vláda Ľudovíta Ódora predložila parlamentu návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 do konca augusta tohto roka. Návrh na prijatie takéhoto uznesenia predložil poslanec za hnutie Sme rodina Milan Krajniak. Vláda v súčasnosti v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti nesmie predložiť parlamentu návrh rozpočtu verejnej správy s rozpočtovaným schodkom. Takáto povinnosť by podľa poslanca Krajniaka zanikla iba po tom, ako by parlament vláde vyslovil dôveru.„Je preto dôvodné, aby návrh rozpočtu bol predložený v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím jeho účinnosti a v takom termíne, ktorý umožní primeraný časový priestor na relevantnú diskusiu s vládou ako predkladateľom k jeho zámerom a k jeho obsahu," zdôvodnil svoj návrh poslanec Krajniak.Vláda podľa zákona o rozpočtových pravidlách predkladá parlamentu návrh rozpočtu verejnej správy do 15. októbra bežného roka, ak Národná rada SR nerozhodne inak.