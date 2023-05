Vila ľadová od VI GROUP, získala prvé miesto v súťaži Baumit Fasáda roka 2023

25.5.2023 (SITA.sk) - Náš projekt VILA ĽADOVÁ získal prvé miesto za architektonické stvárnenie fasády v súťaži Baumit Fasáda roka 2023, presnejšie v kategórií bytový dom. Ocenenie si prevzali architekti a zakladatelia spoločnosti VI GROUP , Richard a Juraj Duškovci na slávnostnom galavečeri.Súťaž už jedenásty rok vyhlasuje spoločnosť Baumit. Jej cieľom je poukázať na diela, ktoré prepájajú invenciu architekta s kvalitou použitých stavebných materiálov a zároveň svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii blízkeho okolia.Porota tvorená zástupcami zo sféry architektov, stavebníctva či dizajnu, vybrala výhercu spomedzi 31 objektov, čo predstavovalo kategóriu s najväčším počtom prihlásených diel. "Už predchádzajúci rok sme mali v súťaži našu stavbu, ale tentokrát sa nám podarilo premeniť nomináciu na výhru, z čoho máme nesmiernu radosť. Myslím si, že práve zvolené materiálové a výrazové prostriedky s modernou a ľahko extravagantnou architektúrou, ktorá rešpektuje existujúcu historickú zástavbu, zaujala odbornú porotu," hovorí Juraj Duška.VILA ĽADOVÁ je rezidenčný dom situovaný v blízkosti Račianskeho mýta. Špecifické na projekte je, že sa skladá z dvoch samostatných objektov zasadených do dvoch charakterovo odlišných ulíc, ktoré sú prepojené podzemnou garážou. Stavba je aj napriek tomu vizuálne jednotná a zapadá do rozdielnych prostredí, kde priniesla nový vietor.Spoločnosť VI GROUP je stabilným developerom, ktorý funguje na Slovensku 18 rokov a svoje záujmy smeruje aj na zahraničné trhy. V súčasnosti prešiel kolaudáciou projekt Moruše a v kolaudačnom procese sa nachádza komplex polyfunkčných budov RNDZ v Rači. S výstavbou bratislavských projektov, začala spoločnosť tento rok. Ďalší rozpracovaný projekt buduje v blízkosti Vysokých Tatier. Ide o výnimočný komplex apartmánových budov Gerlach rezort , ktorý sa bude nachádzať v rekreačnom areáli spolu so 4* hotelom v obci Gerlachov.Informačný servis