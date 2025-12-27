Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 27.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filoména
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. decembra 2025

Slovenskí vojaci absolvujú v prvom polroku viac ako 100 cvičení, viac ako 70 sa odohrá v zahraničí


Tagy: Vojaci Vojenské cvičenia

Vojaci v prvom polroku 2026 absolvujú 102 cvičení na Slovensku aj v zahraničí. S prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním Ozbrojených ...



Zdieľať
arm_ts75906 676x450 27.12.2025 (SITA.sk) - Vojaci v prvom polroku 2026 absolvujú 102 cvičení na Slovensku aj v zahraničí. S prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním Ozbrojených síl SR mimo územia Slovenska na účel vojenských cvičení v prvom polroku 2026 súhlasila vláda. V prvom polroku nasledujúceho roku sa uskutoční 28 cvičení na území Slovenska. V zahraničí ich bude 74.

Najväčším cvičením je Strong Lineage 26


Vojaci sa zúčastňujú na cvičeniach s cieľom plniť úlohy, ktoré im vyplývajú z členstva Slovenska v NATO či iných medzinárodných záväzkov. Zatiaľ najväčším cvičením, ktoré je plánované v prvom polroku 2026 na území SR, je Strong Lineage 26. Na cvičení by sa malo zúčastniť do 3-tisíc vojakov z členských krajín NATO a s použitím do 700 kusov kolesovej a pásovej techniky a do 3 500 kusov ručných zbraní.

Ďalším veľkým cvičením na území SR bude FLF SVK Certex 26-I, na ktorom sa má zúčastniť do 1 200 príslušníkov členských krajín NATO a EÚ, do 600 kusov kolesovej a pásovej techniky a do 2 800 kusov ručných zbraní.

Medzi hlavnými cvičeniami v zahraničí patrí napríklad Steadfast Deterence 2026, ktoré prebehne na území členských štátov NATO a zúčastní sa na ňom do 50 príslušníkov slovenských ozbrojených síl. V Poľsku sa uskutoční cvičenie Loyal Leda 2026, na ktorom sa zúčastní do 90 slovenských vojakov.

Cieľom je zvýšenie pripravenosti


Do 100 príslušníkov slovenských ozbrojených síl sa zúčastní na cvičení Ghost Hunters 2026/Clear Sign 26 v susednom Česku, zamerané bude na plánovanie, velenie a riadenie operácií prieskumu a sledovania s cieľom poskytnutia spravodajskej podpory pre nadriadeného veliteľa.

Ďalších do 80 slovenských vojakov vyšlú na cvičenie Coalition Warrior Interoperability Exercise 2026. Ako uviedlo ministerstvo obrany v predloženom materiáli, cieľom je zvýšenie komplexnej pripravenosti a zručností OS SR s prioritným dôrazom na výmenu skúseností v medzinárodnom meradle.


Zdroj: SITA.sk - Slovenskí vojaci absolvujú v prvom polroku viac ako 100 cvičení, viac ako 70 sa odohrá v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vojaci Vojenské cvičenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Deti počas Vianoc sadli za volant Audi aj BMW, košická polícia hovorí o mimoriadnom riziku – FOTO
<< predchádzajúci článok
Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 