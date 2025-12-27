|
27.12.2025
27. decembra 2025
Slovenskí vojaci absolvujú v prvom polroku viac ako 100 cvičení, viac ako 70 sa odohrá v zahraničí
Vojaci v prvom polroku 2026 absolvujú 102 cvičení na Slovensku aj v zahraničí. S prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním Ozbrojených ...
27.12.2025 (SITA.sk) - Vojaci v prvom polroku 2026 absolvujú 102 cvičení na Slovensku aj v zahraničí. S prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním Ozbrojených síl SR mimo územia Slovenska na účel vojenských cvičení v prvom polroku 2026 súhlasila vláda. V prvom polroku nasledujúceho roku sa uskutoční 28 cvičení na území Slovenska. V zahraničí ich bude 74.
Vojaci sa zúčastňujú na cvičeniach s cieľom plniť úlohy, ktoré im vyplývajú z členstva Slovenska v NATO či iných medzinárodných záväzkov. Zatiaľ najväčším cvičením, ktoré je plánované v prvom polroku 2026 na území SR, je Strong Lineage 26. Na cvičení by sa malo zúčastniť do 3-tisíc vojakov z členských krajín NATO a EÚ s použitím do 700 kusov kolesovej a pásovej techniky a do 3 500 kusov ručných zbraní.
Ďalším veľkým cvičením na území SR bude FLF SVK Certex 26-I, na ktorom sa má zúčastniť do 1 200 príslušníkov členských krajín NATO a EÚ, do 600 kusov kolesovej a pásovej techniky a do 2 800 kusov ručných zbraní.
Medzi hlavnými cvičeniami v zahraničí patrí napríklad Steadfast Deterence 2026, ktoré prebehne na území členských štátov NATO a zúčastní sa na ňom do 50 príslušníkov slovenských ozbrojených síl. V Poľsku sa uskutoční cvičenie Loyal Leda 2026, na ktorom sa zúčastní do 90 slovenských vojakov.
Do 100 príslušníkov slovenských ozbrojených síl sa zúčastní na cvičení Ghost Hunters 2026/Clear Sign 26 v susednom Česku, zamerané bude na plánovanie, velenie a riadenie operácií prieskumu a sledovania s cieľom poskytnutia spravodajskej podpory pre nadriadeného veliteľa.
Ďalších do 80 slovenských vojakov vyšlú na cvičenie Coalition Warrior Interoperability Exercise 2026. Ako uviedlo ministerstvo obrany v predloženom materiáli, cieľom je zvýšenie komplexnej pripravenosti a zručností OS SR s prioritným dôrazom na výmenu skúseností v medzinárodnom meradle.
