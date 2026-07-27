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27. júla 2026
Londýn posiela Kyjevu technológiu Stone Cloak, má ochrániť drony pred Ruskom
Tagy: Blízky východ Čierne more Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinsko-americké vzťahy Vojna na Ukrajine
Britský premiér Andy Burnham pri prvom stretnutí s Volodymyrom Zelenským prisľúbil nové rušiace systémy aj rozšírenie spoločnej výroby zbraní. Britský premiér
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27.7.2026 (SITA.sk) - Britský premiér Andy Burnham pri prvom stretnutí s Volodymyrom Zelenským prisľúbil nové rušiace systémy aj rozšírenie spoločnej výroby zbraní.
Britský premiér Andy Burnham pri svojom prvom bilaterálnom stretnutí so zahraničným lídrom prisľúbil Ukrajine novú elektronickú technológiu Stone Cloak, ktorá má chrániť ukrajinské drony pred ruskými systémami protivzdušnej obrany.
S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským rokoval v pondelok na námornej základni v Portsmouthe a na palube lietadlovej lode HMS Queen Elizabeth. Zároveň potvrdil pokračovanie britskej vojenskej podpory Kyjevu.
„Sme s Ukrajinou na sto percent. Ja osobne som s vami na sto percent, pán prezident,“ povedal Burnham po privítaní Zelenského na móle.
Britský premiér zdôraznil, že jeho vláda splní všetky záväzky voči Ukrajine a zároveň ich rozšíri. Londýn podľa neho poskytne Kyjevu novú domácu technológiu elektronického boja Stone Cloak, ktorá dokáže rušiť nepriateľské systémy sledujúce útočné drony počas letu.
„Pomôže im zasiahnuť ich ciele a zároveň pomôže zachraňovať životy Ukrajincov. Ukazuje tiež, aké inovácie dokážu naše priemyselné odvetvia spoločne vytvoriť,“ vyhlásil Burnham.
Podľa britskej vlády ide o vojenské rušiace zariadenie veľkosti tabletu, ktoré sa montuje priamo na drony a sťažuje ich zachytenie ruskou protivzdušnou obranou.
Tisíce týchto zariadení už Londýn Ukrajine dodal na základe dohody o storočnom partnerstve medzi oboma krajinami.
Po zavedení do sériovej výroby na Ukrajine má byť technológia využitá aj v novej generácii britských zbraňových systémov dlhého dosahu.
Lídri rokovali aj o rozšírení spoločnej výroby obranných technológií.
Zelenskyj po stretnutí uviedol, že obe krajiny môžu dosiahnuť ešte väčší pokrok vo vývoji dronov a ďalších moderných zbraní.
Britskému premiérovi zároveň poďakoval za rozhodnutie poskytnúť Ukrajine nové technológie elektronického boja.
„Som vďačný Spojenému kráľovstvu za dnešné rozhodnutie poskytnúť Ukrajine technológie elektronického boja. Na bojisku budú určite veľmi užitočné,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Burnham a Zelenskyj sa stretli aj s približne 200 ukrajinskými vojakmi, ktorí sa vo Veľkej Británii zúčastňujú výcviku zameraného na námornú bezpečnosť a odstraňovanie mín pre budúce operácie v Čiernom mori.
Britská vláda pripomenula, že od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytla Ukrajine pomoc v hodnote 25 miliárd libier, z toho 16 miliárd tvorila priama vojenská podpora.
Po návšteve Británie odcestuje Zelenskyj do Washingtonu, kde sa v utorok stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Rokovania sa uskutočnia v čase, keď snahy Spojených štátov o ukončenie vojny na Ukrajine ustúpili do úzadia pre konflikt na Blízkom východe.
Prezidenti budú rokovať aj o ďalšej americkej vojenskej podpore vrátane systémov protivzdušnej obrany Patriot a o možnostiach zvýšenia tlaku na Rusko prostredníctvom nových sankcií.
Zdroj: SITA.sk - Londýn posiela Kyjevu technológiu Stone Cloak, má ochrániť drony pred Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský premiér Andy Burnham pri svojom prvom bilaterálnom stretnutí so zahraničným lídrom prisľúbil Ukrajine novú elektronickú technológiu Stone Cloak, ktorá má chrániť ukrajinské drony pred ruskými systémami protivzdušnej obrany.
Stretli sa na lietadlovej lodi
S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským rokoval v pondelok na námornej základni v Portsmouthe a na palube lietadlovej lode HMS Queen Elizabeth. Zároveň potvrdil pokračovanie britskej vojenskej podpory Kyjevu.
„Sme s Ukrajinou na sto percent. Ja osobne som s vami na sto percent, pán prezident,“ povedal Burnham po privítaní Zelenského na móle.
Kamenný plášť
Britský premiér zdôraznil, že jeho vláda splní všetky záväzky voči Ukrajine a zároveň ich rozšíri. Londýn podľa neho poskytne Kyjevu novú domácu technológiu elektronického boja Stone Cloak, ktorá dokáže rušiť nepriateľské systémy sledujúce útočné drony počas letu.
„Pomôže im zasiahnuť ich ciele a zároveň pomôže zachraňovať životy Ukrajincov. Ukazuje tiež, aké inovácie dokážu naše priemyselné odvetvia spoločne vytvoriť,“ vyhlásil Burnham.
Podľa britskej vlády ide o vojenské rušiace zariadenie veľkosti tabletu, ktoré sa montuje priamo na drony a sťažuje ich zachytenie ruskou protivzdušnou obranou.
Storočné partnerstvo
Tisíce týchto zariadení už Londýn Ukrajine dodal na základe dohody o storočnom partnerstve medzi oboma krajinami.
Po zavedení do sériovej výroby na Ukrajine má byť technológia využitá aj v novej generácii britských zbraňových systémov dlhého dosahu.
Lídri rokovali aj o rozšírení spoločnej výroby obranných technológií.
Zelenskyj po stretnutí uviedol, že obe krajiny môžu dosiahnuť ešte väčší pokrok vo vývoji dronov a ďalších moderných zbraní.
Nové technológie
Britskému premiérovi zároveň poďakoval za rozhodnutie poskytnúť Ukrajine nové technológie elektronického boja.
„Som vďačný Spojenému kráľovstvu za dnešné rozhodnutie poskytnúť Ukrajine technológie elektronického boja. Na bojisku budú určite veľmi užitočné,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Burnham a Zelenskyj sa stretli aj s približne 200 ukrajinskými vojakmi, ktorí sa vo Veľkej Británii zúčastňujú výcviku zameraného na námornú bezpečnosť a odstraňovanie mín pre budúce operácie v Čiernom mori.
Britská vláda pripomenula, že od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytla Ukrajine pomoc v hodnote 25 miliárd libier, z toho 16 miliárd tvorila priama vojenská podpora.
Z Londýna do Washingtonu
Po návšteve Británie odcestuje Zelenskyj do Washingtonu, kde sa v utorok stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Rokovania sa uskutočnia v čase, keď snahy Spojených štátov o ukončenie vojny na Ukrajine ustúpili do úzadia pre konflikt na Blízkom východe.
Prezidenti budú rokovať aj o ďalšej americkej vojenskej podpore vrátane systémov protivzdušnej obrany Patriot a o možnostiach zvýšenia tlaku na Rusko prostredníctvom nových sankcií.
Zdroj: SITA.sk - Londýn posiela Kyjevu technológiu Stone Cloak, má ochrániť drony pred Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Blízky východ Čierne more Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinsko-americké vzťahy Vojna na Ukrajine
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