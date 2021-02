Deti sa vracajú do škôl a rodičia prídu o pandemické ošetrovné, Sociálna poisťovňa upozorňuje na výnimky

Výnimkou je nepriaznivá situácia

Rodič bez testu ošetrovné nedostane

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 8. februára rodičia po otvorení materských škôl a prvého stupňa základných škôl stratia nárok na pandemické ošetrovné (OČR). V tlačovej správe na to upozorňuje Sociálna poisťovňa. Podľa poisťovne je však možné, že nie každá škola bude schopná otvoriť brány a začať s výučbou od 8. februára tohto roka a bude tento deň potrebovať na testovanie ľudí.Ak riaditeľ školy rozhodne, že škola bude uzatvorená, rodičia majú ešte za tento deň nárok na pandemické ošetrovné.Výnimku budú tvoriť aj prípady, ak škôlka alebo škola bude aj naďalej uzatvorená pre nepriaznivú pandemickú situáciu rozhodnutím hygieny, riaditeľa alebo zriaďovateľa. "Rodičia, ktorí z tohto dôvodu nebudú môcť svoje dieťa umiestniť do škôlky alebo školy, budú mať nárok na pandemické ošetrovné," uviedla Sociálna poisťovňa.Ak však dieťa nebude navštevovať škôlku alebo školu, pretože rodič neabsolvuje test, takéto dieťa škola síce ospravedlní, ale rodič nebude mať nárok na pandemické ošetrovné."V tomto prípade už nebude splnená podmienka uzatvorenia zariadenia rozhodnutím príslušného orgánu, a preto rodičovi nárok na ošetrovné nevznikne," zdôrazňuje poisťovňa.Rovnako naďalej platí, že nárok na ošetrovné nemajú rodičia, ktorí po otvorení škôlky alebo školy nedajú dieťa do školského zariadenia pre obavy z ochorenia.