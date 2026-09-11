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11. septembra 2026
Nový prieskum ukázal vyrovnaný súboj Smeru a PS aj rast Republiky. O vláde by rozhodovalo hnutie Slovensko
Agentúra namerala v súčasnosti dvom najsilnejším stranám Smer-SD a PS zhodne, po 17,3 percenta hlasov. Smer-SD a
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11.9.2026 (SITA.sk) - Agentúra namerala v súčasnosti dvom najsilnejším stranám Smer-SD a PS zhodne, po 17,3 percenta hlasov.
Smer-SD a Progresívne Slovensko (PS) majú vyrovnané preferencie, progresívci si ale v porovnaní so začiatkom leta pohoršili. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360.tka, ktorý bol realizovaný v dňoch 1. až 7. septembra na vzorke 1 012 respondentov.
Agentúra namerala v súčasnosti dvom najsilnejším stranám Smer-SD a PS zhodne, po 17,3 percenta hlasov. Za nimi skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 12,4 percenta respondentov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko so ziskom 8,9 percenta hlasov a strana Hlas-SD s podporou 8,4 percenta opýtaných. Do Národnej rady SR by sa dostali ešte ďalšie tri politické subjekty.
Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by podľa prieskumu volilo 7,5 percenta respondentov, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 6,4 percenta opýtaných a do parlamentu by sa veľmi tesne dostali v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati, ktorí by získali päť percent hlasov. Pred bránami Národnej rady SR by skončila Slovenská národná strana (4 %), Maďarská aliancia (3,8 %) a hnutie Sme rodina (3,2 %).
V porovnaní s júnovými výsledkami si najväčšmi polepšili Republika a SaS, Republika o 0,8 percentuálneho bodu a liberáli o 0,5 percentuálneho bodu. Zlepšenie o 0,4 percentuálneho bodu zaznamenali Hlas-SD aj hnutie Sme rodina. Lepší výsledok v porovnaní s júnom dosiahli ešte Demokrati, a to o 0,2 percentuálneho bodu.
Ostatné politické subjekty zaznamenali pokles v porovnaní s júnom, najväčší mali progresívci, a to 0,8 percentuálneho bodu. Smer-SD stratil v porovnaní s predošlým výsledkom 0,4 percentuálneho bodu a KDH 0,3 percentuálneho bodu. Ostatné politické subjekty stratili 0,1 až 0,2 percentuálneho bodu.
Po prepočte hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko a Smer obsadili zhodne po 31 kresiel v parlamente. Republika by mala 22 poslancov. Hnutie Slovensko by obsadilo 16 miest v Národnej rade SR, Hlas-SD by mal 15 poslancov a SaS 14.
Kresťanskí demokrati by získali 12 mandátov a Demokrati deväť. Smeru a Hlasu by na získanie väčšiny v parlamente (viac ako 75 poslancov) nepostačovala ani spolupráca s Republikou. Spoločne by obsadili 68 kresiel. Strany súčasnej parlamentnej i mimoparlamentnej opozície by spoločne dokázali vládnuť, avšak potrebovali by Hnutie Slovensko. Spoločne by mali 82 poslancov, bez matovičovcov by to ale bolo len 66.
Zdroj: SITA.sk - Nový prieskum ukázal vyrovnaný súboj Smeru a PS aj rast Republiky. O vláde by rozhodovalo hnutie Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Smer-SD a Progresívne Slovensko (PS) majú vyrovnané preferencie, progresívci si ale v porovnaní so začiatkom leta pohoršili. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360.tka, ktorý bol realizovaný v dňoch 1. až 7. septembra na vzorke 1 012 respondentov.
Agentúra namerala v súčasnosti dvom najsilnejším stranám Smer-SD a PS zhodne, po 17,3 percenta hlasov. Za nimi skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 12,4 percenta respondentov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko so ziskom 8,9 percenta hlasov a strana Hlas-SD s podporou 8,4 percenta opýtaných. Do Národnej rady SR by sa dostali ešte ďalšie tri politické subjekty.
Republika a SaS si polepšili
Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by podľa prieskumu volilo 7,5 percenta respondentov, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 6,4 percenta opýtaných a do parlamentu by sa veľmi tesne dostali v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati, ktorí by získali päť percent hlasov. Pred bránami Národnej rady SR by skončila Slovenská národná strana (4 %), Maďarská aliancia (3,8 %) a hnutie Sme rodina (3,2 %).
V porovnaní s júnovými výsledkami si najväčšmi polepšili Republika a SaS, Republika o 0,8 percentuálneho bodu a liberáli o 0,5 percentuálneho bodu. Zlepšenie o 0,4 percentuálneho bodu zaznamenali Hlas-SD aj hnutie Sme rodina. Lepší výsledok v porovnaní s júnom dosiahli ešte Demokrati, a to o 0,2 percentuálneho bodu.
Ostatné politické subjekty zaznamenali pokles v porovnaní s júnom, najväčší mali progresívci, a to 0,8 percentuálneho bodu. Smer-SD stratil v porovnaní s predošlým výsledkom 0,4 percentuálneho bodu a KDH 0,3 percentuálneho bodu. Ostatné politické subjekty stratili 0,1 až 0,2 percentuálneho bodu.
PS a Smer by získali po 31 mandátov
Po prepočte hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko a Smer obsadili zhodne po 31 kresiel v parlamente. Republika by mala 22 poslancov. Hnutie Slovensko by obsadilo 16 miest v Národnej rade SR, Hlas-SD by mal 15 poslancov a SaS 14.
Kresťanskí demokrati by získali 12 mandátov a Demokrati deväť. Smeru a Hlasu by na získanie väčšiny v parlamente (viac ako 75 poslancov) nepostačovala ani spolupráca s Republikou. Spoločne by obsadili 68 kresiel. Strany súčasnej parlamentnej i mimoparlamentnej opozície by spoločne dokázali vládnuť, avšak potrebovali by Hnutie Slovensko. Spoločne by mali 82 poslancov, bez matovičovcov by to ale bolo len 66.
Zdroj: SITA.sk - Nový prieskum ukázal vyrovnaný súboj Smeru a PS aj rast Republiky. O vláde by rozhodovalo hnutie Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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