14.8.2025
|Denník - Správy
14. augusta 2025
Deti v Gaze bojujú o prežitie, ombudsman vyzýva na okamžité prímerie a pomoc
Situácia v Gaze je neúnosná, doplácajú na to najmä deti. Uviedol do verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, ktorý sa pripojil k vyhláseniu Európskej siete ombudsmanov ...
14.8.2025 (SITA.sk) - Situácia v Gaze je neúnosná, doplácajú na to najmä deti. Uviedol do verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, ktorý sa pripojil k vyhláseniu Európskej siete ombudsmanov pre deti (ENOC). Ombudsman vyjadril hlboké znepokojenie nad neustálym porušovaním práv detí v Pásme Gazy. Vyhlásenie ENOC zdôrazňuje, že podmienky v Gaze dosiahli nepredstaviteľnú úroveň deštrukcie. Najťažšie následky znášajú pritom deti.
„Ako verejný ochranca práv sa cítim povinný reagovať na to, čo sa deje v Pásme Gazy. Práve preto som sa pripojil k iniciatíve ENOC. Situácia, ktorej tamojšie deti čelia, je neúnosná a jednoducho nepredstaviteľná. Je pre mňa zdrvujúce sledovať, ako sú deti vystavené neustálemu bombardovaniu, strate domovov a rodín. Ich životy a sny sa menia na trosky, a to doslova. V Pásme Gazy zomreli už desaťtisíce detí a tie, ktoré prežili, bojujú s ťažkými zraneniami, akútnou podvýživou a hlbokými psychickými traumami,“ uviedol Dobrovodský.
Ochrana života detí je právnou povinnosťou
Ombudsmani vo svojom vyhlásení apelujú na to, že ochrana života detí nie je vecou politických diskusií, ale právnou povinnosťou. Práva detí sa podľa nich musia rešpektovať aj v čase vojny, a preto je podľa signatárov vyhlásenia nevyhnutná bezodkladná ochrana práv detí v pásme Gazy.
Vo vyhlásení sa upozorňuje na to, že deti v Gaze čelia po viac ako 22 mesiacoch konfliktu, bombardovania a blokády humanitárnej pomoci podmienkam, v ktorých sa nedá žiť. „Bolo zničených viac ako 92 percent obydlí a školy, nemocnice a základná infraštruktúra boli vážne poškodené alebo úplne zničené. Bolo zabitých viac ako 60-tisíc ľudí, vrátane desaťtisícov detí. Mnohé ďalšie deti sú zranené, osireli, oddelené od rodín, traumatizované, nútene vysídlené alebo trvalo zdravotne postihnuté," priblížila Kancelária verejného ochrancu práv (KVOP).
Výzva na okamžité prímerie a humanitárnu pomoc
Súčasne upozornila, že úmyselné zamedzenie prístupu detí k základným prostriedkom prežitia, akými sú jedlo, pitná voda či zdravotná starostlivosť, je priamym porušením ich základných práv. Ombudsman upozornil, že tým dochádza aj k porušovaniu medzinárodných dohovorov. Signatári poukazujú na to, že deti v Gaze trpia akútnou podvýživou a psychickou traumou. Preto žiadajú, aby všetky národné vlády, EÚ, OSN a medzinárodné orgány prijali efektívne a koordinované opatrenia.
ENOC vyzval vlády, aby zabezpečili okamžitý a bezpečný prístup k humanitárnej pomoci a podporili okamžité prímerie. Súčasne je podľa signatárov vyhlásenia nevyhnutné, aby sa dodržiavali zásady nediskriminácie a najlepšieho záujmu dieťaťa. Všetky štáty, ktoré ratifikovali Dohovor OSN o právach dieťaťa, vyzvali, aby naplnili svoje záväzky. Utváranie spravodlivého a humánneho sveta sa začína podľa Dobrovodského ochranou tých najzraniteľnejších.
„Nemôžeme mlčať, keď sú práva detí v Pásme Gazy tak brutálne a systematicky porušované. Je našou morálnou zodpovednosťou apelovať, aby medzinárodné právo platilo pre každého, a aby tieto deti dostali späť svoju nádej a právo na dôstojný život." uzavrel Dobrovodský.
