 24hod.sk    Z domova

14. augusta 2025

Do parlamentu musela prísť záchranka, opozičnú poslankyňu previezli do nemocnice


Pre opozičnú poslankyňu z Progresívneho Slovenska Ingrid Kosovú musela prísť do parlamentu záchranka. Ako informovala



65394ca0e1370938632796 676x451 14.8.2025 (SITA.sk) - Pre opozičnú poslankyňu z Progresívneho Slovenska Ingrid Kosovú musela prísť do parlamentu záchranka. Ako informovala televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk, nevoľno jej prišlo v garáži národnej rady. Sanitka ju následne previezla do nemocnice.


Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby vyslalo Rýchlu zdravotnú pomoc do garáží v Starom Meste. Záchranári previezli s bolesťami chrbta 50-ročnú ženu do Univerzitnej nemocnice Bratislava v Starom Meste," uviedol pre Markízu hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richard Bolješík.


Zdroj: SITA.sk - Do parlamentu musela prísť záchranka, opozičnú poslankyňu previezli do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.

