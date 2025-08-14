|
14. augusta 2025
Do parlamentu musela prísť záchranka, opozičnú poslankyňu previezli do nemocnice
Pre opozičnú poslankyňu z Progresívneho Slovenska Ingrid Kosovú musela prísť do parlamentu záchranka. Ako informovala
14.8.2025 (SITA.sk) - Pre opozičnú poslankyňu z Progresívneho Slovenska Ingrid Kosovú musela prísť do parlamentu záchranka. Ako informovala televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk, nevoľno jej prišlo v garáži národnej rady. Sanitka ju následne previezla do nemocnice.
„Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby vyslalo Rýchlu zdravotnú pomoc do garáží v Starom Meste. Záchranári previezli s bolesťami chrbta 50-ročnú ženu do Univerzitnej nemocnice Bratislava v Starom Meste," uviedol pre Markízu hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richard Bolješík.
Zdroj: SITA.sk - Do parlamentu musela prísť záchranka, opozičnú poslankyňu previezli do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
