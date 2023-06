Deti z detských domovov predviedli svoj talent v treťom ročníku dobročinného projektu PSS

1.6.2023 (SITA.sk) -Vo finále tretieho ročníka projektu Predveď svoj talent sa stretli mladí ľudia, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny, alebo v Domove na polceste a už onedlho sa budú musieť postaviť na vlastné nohy. Ich úlohou bolo ukázať ich nadanie a schopnosť na sebe pracovať."Našim cieľom je podporiť a inšpirovať mladých ľudí, ktorí majú nadanie a majú v živote cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Deti, ktoré vyrástli bez rodičov to majú pri štarte do samostatného života o niečo ťažšie ako ich rovesníci. Prostredníctvom tohto projektu im chceme pomôcť finančne a materiálne tak, aby sme im tento štart o niečo uľahčili. Súčasne sa im snažíme pomôcť zorientovať sa vo svete financií a podporiť ich na ceste k vlastnému bývaniu," hovoríSvoj talent chce aj naďalej rozvíjať a študovať na vysokej škole zameranej na umenie.V budúcnosti sa chce venovať práci s deťmi na školách a byť im nápomocná pri riešení úloh.ktorý má záľubu v autách a vidí v nich aj svoju budúcnosť. Jeho snom je doštudovať a otvoriť si vlastný autoservis.. Svoj talent naplno rozvíja a v budúcnosti by sa chcela spevu venovať profesionálne."Aj tento ročník projektu Predveď svoj talent nám ukázal, že mladí ľudia, ktorí vyrastajú bez rodičov, majú chuť na sebe pracovať a plniť si svoje životné sny. Vybrať spomedzi nich trojicu najúspešnejších bola veľmi ťažká úloha pre celú porotu," hovoríProjektje určený mladým dospelým vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny, alebo v Domove na polceste a už onedlho sa budú musieť postaviť na vlastné nohy. Zapojiť sa bolo veľmi jednoduché. Stačilo odpovedať na niekoľko otázok, v ktorých opísali v čom sú dobrí a ako chcú na sebe v budúcnosti pracovať a rozvíjať svoj talent, a to bez akýchkoľvek obmedzení. Môže ísť o spev, tanec, programovanie na počítači, môžu ukázať ako sa pripravujú na budúce povolanie, môžu maľovať, diskutovať, či poukázať na svoje športové úspechy.Tí najtalentovanejší mali dnes možnosť predviesť svoje nadanie pred odbornou porotou naživo. Trojica najúspešnejších získala podporu vo forme odborného mentoringu od ambasádorky projektu Renáty Názlerovej, ktorý im pomôže pri štarte do života a rozvoji talentu, notebooky a iné vecné ceny ako aj účet stavebného sporenia môjDOMOV s veľmi zaujímavým finančným príspevkom, ktorý môže vytvoriť základ pre ich budúce vlastné bývanie.Pozvanie do odbornej poroty prijali spolu s Renátou Názlerovou a Jiřím Plíškom aj Ladislava Cengelová, generálna riaditeľka Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR a zástupcovia Centier pre deti a rodiny Timea Selnekovičová a Tomáš Smatana.Informačný servis