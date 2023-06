Rusko podľa Zelenského zablokovalo prístav v Pivdennom, zohráva zásadnú úlohu v svetovej potravinovej bezpečnosti

Potravinová bezpečnosť

Vyššie ceny

1.6.2023 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že námorný prístavje v súčasnosti prakticky zablokovaný, a ak sa Rusku bude naďalej tolerovať blokovanie plavby v Čiernom mori, potom by podobnými krokmi mohli trpieť aj ďalšie krajiny sveta. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.„Svet vie, akú zásadnú úlohu zohráva náš námorný vývoz obilia z pohľadu svetovej potravinovej bezpečnosti. Vo všeobecnosti je bezpečnosť v Čiernom mori a účinnosť medzinárodného práva týkajúceho sa plavby celosvetovo dôležitým bezpečnostným faktorom,“ povedal Zelenskyj.Poznamenal taktiež, že z troch prístavov zahrnutých do čiernomorskej obilnej dohody je námorný prístav Pivdennyj prakticky zablokovaný. Nahromadilo sa tam viac ako jeden a pol milióna ton poľnohospodárskych produktov, najmä obilia, ktoré očakáva najmenej desať krajín.Zelenskyj uviedol, že medzi tieto krajiny patria. Zdôraznil, že čím menej potravín sa bude do týchto krajín dodávať, tým vyššie budú ceny potravín pre obyvateľstvo.„Blokáda jedného prístavu na Ukrajine vytvára mimoriadne vážne riziká pre rôzne krajiny. A to sú štáty, kde sa Rusko stále snaží využiť svoje vzťahy s nimi,“ podotkol Zelenskyj. Poďakoval tiež všetkým, ktorí pomáhajú Ukrajine zvýšiť bezpečnostný priestor v Čiernom mori a vyvíjajú tlak na Rusko, aby odblokovalo dodávky potravín.