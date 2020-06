Detroit Red Wings vynechá tradičný predsezónny kemp a bude sa pripravovať iba v domácich podmienkach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Klub zámorskej hokejovej NHL Detroit Red Wings sa bude pred nasledujúcou sezónou pripravovať iba v domácich podmienkach. Výkonný viceprezident a generálny manažér Steve Yzerman oznámil, že "červené krídla" pred ročníkom 2020/2021 upustia od tradičného predsezónneho kempu v Traverse City, dôvodom sú preventívne opatrenia v boji s ochorením COVID-19. Celá príprava klubu prebehne v hale Little Caesars Arena, v ktorej Red Wings hrávajú domáce stretnutia v profilige."Urobili sme toto rozhodnutie po konzultáciách s zdravotníckymi odborníkmi. Našou prioritou je zdravie a bezpečnosť našich fanúšikov, hráčov aj členov realizačného tímu a obslužného personálu," uviedol Yzerman.Detroit Red Wings tiež pred novým ročníkom nezorganizuje turnaj nováčikov ani golfový turnaj počas tréningového kempu. Ide len o krátkodobé riešenie, v lete 2021 by sa obe spomenuté akcie mali opäť konať v Traverse City.Detroit Red Wings už má v NHL po sezóne 2019/2020, keďže klub v tabuľke Východnej konferencie obsadil posledné 16. miesto a nezískal miestenku v predkole play-off. Po viacmesačnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu by mali aktuálny ročník dohrať v lete.