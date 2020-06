Slovenský útočník Samuel Mráz mal pozitívny test na ochorenie Covid-19

Postup podľa predpisov

Do zostavy sa vrátia Lindström a Uhre

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový útočník Samuel Mráz mal pozitívny test na ochorenie Covid-19 . Podľa správy na oficiálnom webe dánskeho klubu Bröndby Kodaň, v ktorom je 23-ročný futbalista na hosťovaní z talianskeho Empoli, je Mráz jedným z dvoch hráčov kádra s koronavírusom , druhým je stredopoliar Simon Hedlund. "Obaja nemajú žiadne príznaky ochorenia," referuje správa na klubovej webstránke."V klube postupujeme presne podľa predpisov a počas pravidelných testov medzi hráčmi a realizačným tímom sme mali dva pozitívne prípady. V oboch prípadoch ide o bezpríznakové osoby. Podľa predpisov obaja hráči zostávajú doma počas najbližších siedmich dní od pozitívneho výsledku, teda od pondelka 29. júna. Aj keď ďalšie testy vyšli negatívne, rozhodli sme sa opätovne otestovať celý tím, aby sme eliminovali neistotu," vysvetlil klubový lekár Jonas Vestergaard.Samuel Mráz a Simon Hedlund musia zostať v izolácii minimálne do nedele 5. júla, kedy Bröndy nastúpi proti Aalborgu. O tom, či o ďalšie štyri dni budú môcť nastúpiť v súboji proti Nordsjaelland, sa rozhodne neskôr na základe ďalších vyšetrení.Absencia spomenutej dvojice mrzí kouča Nielsa Frederiksena. "Bez nich budeme v najbližšom zápase slabší. Z karantény sa však vráti Jesper Lindström a Mikael Uhre v ostatnom súboji podal svoj najlepší výkon v našich farbách. Máme dosť kvalitných hráčov v kádri, ktorí môžu nastúpiť na viacerých pozíciách. Riešenie teda nájdeme. Sme sebavedomí a počas víkendu chceme Aalborg zdolať," povedal Frederiksen.Rodák z Malaciek Samuel Mráz do seniorského futbalu vhupol v Senici, odkiaľ neskôr prestúpil do Žiliny. Od júla 2018 je hráčom talianskeho Empoli, odkiaľ najprv hosťoval Crotone a aktuálne v Kodani.V reprezentačnom drese si pripísal tri štarty - debutoval v októbri 2018 v prípravnom súboji proti Švédom a doteraz jediný presný zásah v najcennejšom drese si pripísal v júni 2019 v prípravnom zápase proti Spojeným arabským emirátom (5:1).