Hráči NHL sa ZOH v Pekingu 2022 pravdepodobne nezúčastnia, rozhodujúce sú aj vzťahy USA s Čínou

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Prípadný štart hráčov zámorskej hokejovej NHL na zimných olympijských hrách v Pekingu 2022 zostáva nejasný, aktuálne takmer nereálny.Podľa dosluhujúceho prezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Reného Fasela však ešte existuje šanca na ich účasť. "Stále zostáva dostatok času," tvrdí Švajčiar na čele svetového hokeja podľa ruského Sport-Expressu, cituje ho aj český web iDnes.cz.Podľa Fasela bude rozhodujúca politika, konkrétne vzťahy medzi USA a Čínou. "Tie teraz nie sú najlepšie. K tomu si vezmite, že aj koronavírus pochádza z Číny. A na tom NHL, hráčom aj majiteľom klubov možno tiež dosť záleží," pokračoval.Jeho slová boli reakciou na vyjadrenie renomovaného kanadského novinára Boba McKenzieho, ktorý na twitteri napísal, že v NHL sa o olympiáde už zjavne neuvažuje. "Boba máme radi, ale necituje nič oficiálne. Rozhodnuté ešte nie je," dodal Fasel.Vedenie NHL má aktuálne úplne iné problémy. Profiliga nútene pauzuje od prvej polovice marca a na pretrase sú najmä témy súvisiace s plánovaným reštartom súťaže v letných mesiacoch.Stále viac sa hovorí o kolektívnej dohode (CBA) medzi vedením súťaže a hráčskou asociáciou NHLPA, ktorej platnosť je aktuálne do leta 2022. Obe strany majú možnosť vypovedať ju už v septembri 2020.Ak ani jedna zo strán do 18. mája 2022 o to písomne nepožiada, platnosť CBA sa predĺži o jeden rok. To však asi nehrozí, pretože hráči sa okrem rôznych finančných garancií chcú domôcť aj zaručenej účasti na ZOH.Hráči NHL štartovali pod piatimi kruhmi nepretržite od Nagana 1998 až po Soči 2014, v Pjongčangu 2018 však už absentovali. Liga totiž nechcela súťaž prerušiť na tri týždne, platiť hráčom poistky a ešte riskovať ich zranenia bez zjavného benefitu pre NHL."Pre fanúšikov je absencia hráčov NHL na medzinárodných turnajoch zlá správa, ale spomeňte si na Pjongčang. Ten turnaj bol aj bez NHL úspešný. Pokiaľ hráči NHL neprídu ani nabudúce, čo s tým môžeme urobiť? Snáď do konca tohto roka alebo budúceho leta dostaneme jasnú odpoveď," dodal Fasel.