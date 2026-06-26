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26. júna 2026
Devätnásť tímov má istý postup do 1/16 finále, z tretích miest sa pridali Švédsko a Ekvádor
Z tretích miest v základných skupinách zatiaľ postúpili Bosna a Hercegovina, Ekvádor a Švédsko. Po štvrtkových záverečných zápasoch v D, E a F-skupine je známych už 19 účastníkov prvého kola ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Z tretích miest v základných skupinách zatiaľ postúpili Bosna a Hercegovina, Ekvádor a Švédsko.
Po štvrtkových záverečných zápasoch v D, E a F-skupine je známych už 19 účastníkov prvého kola vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku.
K sedmičke tímov z A, B a C-skupiny (Mexiko, Švajčiarsko, Brazília, Južná Afrika, Kanada, Maroko a Bosna a Hercegovina) sa vo štvrtok pridali ďalší ôsmi - USA, Nemecko, Holandsko, Austrália, Pobrežie Slonoviny, Japonsko, Ekvádor a Švédsko.
Už pred záverečnými zápasmi v skupinách mali istotu postupu do 1/16 finále Argentína, Francúzsko, Kolumbia a Nórsko.
Američania sa stali víťazmi D-skupiny napriek tomu, že z poslednej akcie zápasu dostali od Turkov tretí gól a prehrali 2:3. Turecko už bolo vopred vyradené, a tak sa aspoň rozlúčilo víťazstvom. Súperom USA v 1/16 finále bude Bosna a Hercegovina.
Austrálčanom stačila bezgólová remíza s Paraguajčanmi na potvrdenie druhého postupového miesta, keďže pri rovnosti bodov majú lepšie skóre ako ich juhoamerický súper. Austrália postúpila do vyraďovacej fázy po tretí raz v siedmej účasti na MS.
E-skupinou zatriasol Ekvádor, ktorý si triumfom nad Nemeckom 2:1 vybojoval postup z tretieho miesta. Z prvého miesta idú do 1/16 finále Nemci a z druhého Pobrežie Slonoviny. Afričanom stačilo víťazstvo 2:0 nad Curacaom. Karibský ostrovný zástupca vo svojej premiére na MS skončil v tabuľke E-skupiny posledný s 1 bodom na konte.
V F-skupine Holanďania zdolali Tunisanov 3:1 a potvrdili postup z prvého miesta. V druhom zápase medzi Japonskom a Švédskom (1:1) sa zrodila očakávaná remíza, ktorá posunula do vyraďovacej fázy oba tímy - Japoncov z druhého a Švédov z tretieho miesta v skupine. Japonsko sa v 1/16 finále stretne s Brazíliou a Holandsko s Marokom.
Vlani v októbri v prípravnom zápase Japonsko zvíťazilo nad Brazíliou 3:2, a tak pre päťnásobného majstra sveta nastal čas na odvetu.
"Budú motivovaní, o tom niet pochýb. My však veríme, že máme šancu vyhrať a postúpiť. Musíme však ešte vylepšiť svoj herný prejav, aby sme urobili povestný krok do ďalšej fázy turnaja," povedal tréner Japoncov Hadžime Morijasu.
Do konca skupinovej fázy majstrovstiev sveta zostáva odohrať 12 zápasov v skupinách G, H, I, J, H a L. Už v piatok to budú zápasy: Nórsko - Francúzsko, Senegal - Irak, Kapverdy - Saudská Arábia, Uruguaj - Španielsko, Egypt - Irán a Nový Zéland - Belgicko.
Známe dvojice v 1/16 finále MS 2026 vo futbale:
Južná Afrika - Kanada (28. 6., Inglewood, 21.00 h SELČ)
Brazília - Japonsko (29. 6,, Houston, 19.00 h SELČ)
Holandsko - Maroko (30. 6., Monterrey, 3.00 h SELČ)
USA - Bosna a Hercegovina (2. 7., Santa Clara, 2.00 h SELČ)
Zdroj: SITA.sk - Devätnásť tímov má istý postup do 1/16 finále, z tretích miest sa pridali Švédsko a Ekvádor © SITA Všetky práva vyhradené.
Po štvrtkových záverečných zápasoch v D, E a F-skupine je známych už 19 účastníkov prvého kola vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku.
K sedmičke tímov z A, B a C-skupiny (Mexiko, Švajčiarsko, Brazília, Južná Afrika, Kanada, Maroko a Bosna a Hercegovina) sa vo štvrtok pridali ďalší ôsmi - USA, Nemecko, Holandsko, Austrália, Pobrežie Slonoviny, Japonsko, Ekvádor a Švédsko.
Už pred záverečnými zápasmi v skupinách mali istotu postupu do 1/16 finále Argentína, Francúzsko, Kolumbia a Nórsko.
Víťazné lúčenie
Američania sa stali víťazmi D-skupiny napriek tomu, že z poslednej akcie zápasu dostali od Turkov tretí gól a prehrali 2:3. Turecko už bolo vopred vyradené, a tak sa aspoň rozlúčilo víťazstvom. Súperom USA v 1/16 finále bude Bosna a Hercegovina.
Austrálčanom stačila bezgólová remíza s Paraguajčanmi na potvrdenie druhého postupového miesta, keďže pri rovnosti bodov majú lepšie skóre ako ich juhoamerický súper. Austrália postúpila do vyraďovacej fázy po tretí raz v siedmej účasti na MS.
Postúpil aj Ekvádor
E-skupinou zatriasol Ekvádor, ktorý si triumfom nad Nemeckom 2:1 vybojoval postup z tretieho miesta. Z prvého miesta idú do 1/16 finále Nemci a z druhého Pobrežie Slonoviny. Afričanom stačilo víťazstvo 2:0 nad Curacaom. Karibský ostrovný zástupca vo svojej premiére na MS skončil v tabuľke E-skupiny posledný s 1 bodom na konte.
Poznajú súperov
V F-skupine Holanďania zdolali Tunisanov 3:1 a potvrdili postup z prvého miesta. V druhom zápase medzi Japonskom a Švédskom (1:1) sa zrodila očakávaná remíza, ktorá posunula do vyraďovacej fázy oba tímy - Japoncov z druhého a Švédov z tretieho miesta v skupine. Japonsko sa v 1/16 finále stretne s Brazíliou a Holandsko s Marokom.
Vlani v októbri v prípravnom zápase Japonsko zvíťazilo nad Brazíliou 3:2, a tak pre päťnásobného majstra sveta nastal čas na odvetu.
Krok navyše
"Budú motivovaní, o tom niet pochýb. My však veríme, že máme šancu vyhrať a postúpiť. Musíme však ešte vylepšiť svoj herný prejav, aby sme urobili povestný krok do ďalšej fázy turnaja," povedal tréner Japoncov Hadžime Morijasu.
Ešte 12 zápasov
Do konca skupinovej fázy majstrovstiev sveta zostáva odohrať 12 zápasov v skupinách G, H, I, J, H a L. Už v piatok to budú zápasy: Nórsko - Francúzsko, Senegal - Irak, Kapverdy - Saudská Arábia, Uruguaj - Španielsko, Egypt - Irán a Nový Zéland - Belgicko.
Známe dvojice v 1/16 finále MS 2026 vo futbale:
Južná Afrika - Kanada (28. 6., Inglewood, 21.00 h SELČ)
Brazília - Japonsko (29. 6,, Houston, 19.00 h SELČ)
Holandsko - Maroko (30. 6., Monterrey, 3.00 h SELČ)
USA - Bosna a Hercegovina (2. 7., Santa Clara, 2.00 h SELČ)
Zdroj: SITA.sk - Devätnásť tímov má istý postup do 1/16 finále, z tretích miest sa pridali Švédsko a Ekvádor © SITA Všetky práva vyhradené.
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