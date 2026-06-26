Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 26.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adriána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. júna 2026

Devätnásť tímov má istý postup do 1/16 finále, z tretích miest sa pridali Švédsko a Ekvádor


Tagy: Futbalové zápasy MS vo futbale 2026 Postup

Z tretích miest v základných skupinách zatiaľ postúpili Bosna a Hercegovina, Ekvádor a Švédsko. Po štvrtkových záverečných zápasoch v D, E a F-skupine je známych už 19 účastníkov prvého kola ...



Zdieľať
germany_ecuador_wcup_soccer_37846 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Z tretích miest v základných skupinách zatiaľ postúpili Bosna a Hercegovina, Ekvádor a Švédsko.


Po štvrtkových záverečných zápasoch v D, E a F-skupine je známych už 19 účastníkov prvého kola vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku.

K sedmičke tímov z A, B a C-skupiny (Mexiko, Švajčiarsko, Brazília, Južná Afrika, Kanada, Maroko a Bosna a Hercegovina) sa vo štvrtok pridali ďalší ôsmi - USA, Nemecko, Holandsko, Austrália, Pobrežie Slonoviny, Japonsko, Ekvádor a Švédsko.

Už pred záverečnými zápasmi v skupinách mali istotu postupu do 1/16 finále Argentína, Francúzsko, Kolumbia a Nórsko.

Víťazné lúčenie


Američania sa stali víťazmi D-skupiny napriek tomu, že z poslednej akcie zápasu dostali od Turkov tretí gól a prehrali 2:3. Turecko už bolo vopred vyradené, a tak sa aspoň rozlúčilo víťazstvom. Súperom USA v 1/16 finále bude Bosna a Hercegovina.



Austrálčanom stačila bezgólová remíza s Paraguajčanmi na potvrdenie druhého postupového miesta, keďže pri rovnosti bodov majú lepšie skóre ako ich juhoamerický súper. Austrália postúpila do vyraďovacej fázy po tretí raz v siedmej účasti na MS.

Postúpil aj Ekvádor


E-skupinou zatriasol Ekvádor, ktorý si triumfom nad Nemeckom 2:1 vybojoval postup z tretieho miesta. Z prvého miesta idú do 1/16 finále Nemci a z druhého Pobrežie Slonoviny. Afričanom stačilo víťazstvo 2:0 nad Curacaom. Karibský ostrovný zástupca vo svojej premiére na MS skončil v tabuľke E-skupiny posledný s 1 bodom na konte.


Poznajú súperov


V F-skupine Holanďania zdolali Tunisanov 3:1 a potvrdili postup z prvého miesta. V druhom zápase medzi Japonskom a Švédskom (1:1) sa zrodila očakávaná remíza, ktorá posunula do vyraďovacej fázy oba tímy - Japoncov z druhého a Švédov z tretieho miesta v skupine. Japonsko sa v 1/16 finále stretne s Brazíliou a Holandsko s Marokom.

Vlani v októbri v prípravnom zápase Japonsko zvíťazilo nad Brazíliou 3:2, a tak pre päťnásobného majstra sveta nastal čas na odvetu.


Krok navyše


"Budú motivovaní, o tom niet pochýb. My však veríme, že máme šancu vyhrať a postúpiť. Musíme však ešte vylepšiť svoj herný prejav, aby sme urobili povestný krok do ďalšej fázy turnaja," povedal tréner Japoncov Hadžime Morijasu.

Ešte 12 zápasov


Do konca skupinovej fázy majstrovstiev sveta zostáva odohrať 12 zápasov v skupinách G, H, I, J, H a L. Už v piatok to budú zápasy: Nórsko - Francúzsko, Senegal - Irak, Kapverdy - Saudská Arábia, Uruguaj - Španielsko, Egypt - Irán a Nový Zéland - Belgicko.

Známe dvojice v 1/16 finále MS 2026 vo futbale:
Južná Afrika - Kanada (28. 6., Inglewood, 21.00 h SELČ)
Brazília - Japonsko (29. 6,, Houston, 19.00 h SELČ)
Holandsko - Maroko (30. 6., Monterrey, 3.00 h SELČ)
USA - Bosna a Hercegovina (2. 7., Santa Clara, 2.00 h SELČ)


Zdroj: SITA.sk - Devätnásť tímov má istý postup do 1/16 finále, z tretích miest sa pridali Švédsko a Ekvádor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbalové zápasy MS vo futbale 2026 Postup
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mezei a Drgoň majú spolu 86 rokov. Prvý pokračuje v majstrovskej Nitre, druhý prestúpil do Prešova
<< predchádzajúci článok
Radosť vystriedali slzy a šok. Fanúšikovia Mexika oslavovali postup, keď do davu narazilo auto – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 