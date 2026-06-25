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 24hod.sk    Šport

25. júna 2026

Radosť vystriedali slzy a šok. Fanúšikovia Mexika oslavovali postup, keď do davu narazilo auto – VIDEO


Tagy: Fanúšikovia MS vo futbale 2026 Zranení Zrážka auta s chodcom

Zranení dostali lekársku pomoc a to aj vrátane vodiča, ktorý bol zatknutý. Po víťazstve Mexika 3:0 nad Českou republikou šli fanúšikovia do ulíc oslavovať postup zo skupinovej fázy do ...



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jimenez 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Zranení dostali lekársku pomoc a to aj vrátane vodiča, ktorý bol zatknutý.


Po víťazstve Mexika 3:0 nad Českou republikou šli fanúšikovia do ulíc oslavovať postup zo skupinovej fázy do šesťnásťfinále v obľúbenom turistickom letovisku Cabo San Lucas.

No priaznivci nečakali, že sa pamätná oslava zmení na nočnú moru. Auto, ktoré šlo pri dave, náhle zrýchlilo a bralo všetko, čo mu stálo v ceste a zranilo až 17 ľudí.

"Podľa predbežných informácií bolo vozidlo obklopené skupinou ľudí a prešlo davom, pričom zranilo niekoľko ľudí," uviedli policajti vo vyhlásení.

Zranení dostali lekársku pomoc a to aj vrátane vodiča, ktorý bol zatknutý. Na sociálnych sieťach koluje video, ktoré ukazuje auto, ako naráža do davu.

"Rád by som vyjadril našu najhlbšiu solidaritu s postihnutými ľuďmi a ich rodinami po nešťastných udalostiach, ku ktorým došlo," povedal úradujúci starosta Los Cabos José Manuel Larumbe a sľúbil, že bude verejnosť priebežne informovať o vyšetrovaní incidentu úradmi.

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Cabo San Lucas, ktoré sa nachádza na mexickom polostrove Baja California, je jednou z najluxusnejších turistických destinácií v Mexiku.

Predtým futbalisti z tejto krajiny suverénne zdolali slovenských susedov a skupinu A ovládli bez straty bodu s tromi výhrami, šiestimi strelenými gólmi a žiadnym inkasovaným.


Zdroj: SITA.sk - Radosť vystriedali slzy a šok. Fanúšikovia Mexika oslavovali postup, keď do davu narazilo auto – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia MS vo futbale 2026 Zranení Zrážka auta s chodcom
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