Dánsko ešte viac sprísnilo opatrenia proti COVID-19, chystá sa zatvoriť verejné priestory

Dáni by mali obmedziť kontakty

Nové opatrenia začnú platiť o pár dní

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Dánska vláda v rámci nových protipandemických opatrení zatvorí divadlá, kiná, koncertné sály, zábavné parky, múzeá a galérie.Oznámila to premiérka Mette Frederiksenová s tým, že opatrenia tiež vyžadujú od obchodov s rozlohou menšou ako 2 000 metrov štvorcových a reštaurácií obmedzenie počtu ich zákazníkov. Reštaurácie budú môcť podávať posledné jedlá a alkoholické nápoje o 22:00 a budú musieť zatvárať o hodinu neskôr.Dánska vláda odporúča obyvateľom, aby počas vianočných sviatkov obmedzili spoločenské kontakty, a vyzvala verejné aj súkromné spoločnosti, aby nechali svojich zamestnancov pracovať z domu, ak je to možné.Tiež chce rozšíriť povinnosť nosenia rúšok. V súčasnosti je v Dánsku povinné nosenie rúšok vo verejnej doprave a v obchodoch, vláda to chce rozšíriť o vzdelávacie inštitúcie a náboženské miesta.„Naším cieľom je stále udržiavať čo najširšie vrstvy spoločnosti otvorené. Musíme obmedziť aktivitu. Všetci musíme obmedziť naše sociálne kontakty,“ vyjadrila sa premiérka pripomínajúc, že nehovorí o lockdowne, aký bol platný vlani.Čiastočné uzavretie v krajine si vyžaduje schválenie parlamentom. Poslanci z epidemického výboru ho schválili v piatok popoludní. Väčšina opatrení začne platiť v nedeľu ráno.Šéf dánskeho zdravotníckeho úradu Sören Broström poznamenal, že nový variant koronavírusu sa „šíri rýchlosťou svetla“ a bolo by nezodpovedné neodporučiť nové obmedzenia.Krok vlády „nie je nikoho želaním. Vôbec. Bohužiaľ, budú to pre mnohých smutné Vianoce,“ vyjadril sa šéf Konfederácie dánskeho priemyslu, ktorá zastupuje zhruba 18-tisíc spoločností, Lars Sandahl Sorensen.Podobne ako ďalšie európske krajiny aj Dánsko zaznamenalo nárast prípadov ochorenia COVID-19, pričom počet infekcií a hospitalizácii stúpol rýchlejšie ako očakávali úrady. Vo štvrtok v krajine potvrdili 9 999 nových prípadov a v piatok už bol počet vyšší ako 11-tisíc.