25. augusta 2025
Devínske bralo bude vďaka novej dynamickej bariére bezpečnejšie, práce sa už začínajú
Tagy: Bezpečnosť Hrad Devín
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) v spolupráci s bratislavskou mestskou časťou Devín a hlavným mestom Bratislavou začína realizáciu projektu výstavby dynamickej ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Múzeum mesta Bratislavy (MMB) v spolupráci s bratislavskou mestskou časťou Devín a hlavným mestom Bratislavou začína realizáciu projektu výstavby dynamickej bariéry pod hradom Devín. Ako informovala Katarína Selecká z Múzea mesta Bratislavy, cieľom je ochrániť frekventovanú komunikáciu Slovanské nábrežie a zvýšiť bezpečnosť návštevníkov hradu, jeho okolia a obyvateľov mestskej časti.
Nestabilný skalný masív pod hradom predstavuje riziko od roku 2017, keď sa na cestu zrútili kamene a bola vyhlásená mimoriadna situácia. Doteraz boli prijaté dočasné opatrenia, no nepostačovali. Nová dynamická bariéra bude takmer päť metrov vysoká a približne 100 metrov dlhá, situovaná pri komunikácii. Projekt spája bezpečnosť, citlivý prístup k pamiatke a rešpektovanie krajinného rázu.
Prípravné práce začínajú 25. augusta 2025, stavebné práce od 1. septembra 2025, pričom časť komunikácie bude uzavretá a pre peších bude pripravená obchádzková trasa. Predpokladané ukončenie prác je v decembri 2025. Projekt zahŕňa aj lanové traverzy pre horolezcov na údržbu skalného masívu a dlhodobý plán starostlivosti o hrad Devín. Realizátorom je spoločnosť En Libre, s.r.o., náklady dosahujú takmer 551-tisíc eur a financovanie zabezpečuje rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy.
„Inštalácia dynamickej bariéry nie je len pasívnym riešením následkov zvetrávania skaly, ale súčasťou komplexného a moderného prístupu k ochrane hradu Devín. Ambíciou je nastaviť dlhodobú metodiku starostlivosti o pamiatku, ktorá spája prevenciu, pravidelný monitoring a odborné zásahy," dodáva autor projektového riešenia Viktor Agócs z Oddelenia správy budov a ochrany pamiatok MMB.
Po realizácii zámeru sa bude vykonávať pravidelná revízia bariéry a čistenie hradného brala od náletových drevín v zníženej frekvencii, pričom flexibilnejší traverzový systém umožní aj operatívne zásahy a kontroly stavu skalného masívu.
Zdroj: SITA.sk - Devínske bralo bude vďaka novej dynamickej bariére bezpečnejšie, práce sa už začínajú © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Devínske bralo bude vďaka novej dynamickej bariére bezpečnejšie, práce sa už začínajú © SITA Všetky práva vyhradené.
