Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

25. augusta 2025

Zastupiteľstvo KSK schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastri Košického Klečenova do vlastníctva župy


Tagy: Nehnuteľnosti Pamätník

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Košický Klečenov (Košice-okolie) do ...



Zdieľať
67879766159be656443404 676x487 25.8.2025 (SITA.sk) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Košický Klečenov (Košice-okolie) do vlastníctva župy. Kraj o nehnuteľnosti prejavil záujem s cieľom zrevitalizovať lokalitu Pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku.

Kraj odkúpi stavby


Podľa predloženého materiálu kraj odkúpi stavby, vrátane príslušenstva, od výlučného vlastníka Jaroslava Eröša za kúpnu cenu 105-tisíc eur. Ide o výsledok rokovania s vlastníkom, znalcom určená cena bola necelých 121-tisíc eur. Nehnuteľnosti zahŕňajú budovu bufetu, ktorá v minulosti slúžila ako stravovacia prevádzka, no v súčasnosti sa budova pre tento účel nevyužíva. Ďalšími nehnuteľnosťami sú hospodárska budova a sklad.

Aktuálne sa nehnuteľnosti nevyužívajú na komerčné účely. V rámci územného plánu obce Košický Klečenov nie je predmetná lokalita zadefinovaná," uvádza materiál.

Pozemky v oplotenom areáli sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesov SR, s ktorými bude potrebné uzavrieť nájomný vzťah," dopĺňa ďalej predložený materiál. Z údajov z katastra nehnuteľností sú pozemky v lokalite Pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku súčasťou chráneného vtáčieho územia.

Cieľom je zatraktívnenie areálu


Nehnuteľnosti majú byť po kúpe zverené do správy Centra kultúry Košického kraja, ktoré nehnuteľnosti v lokalite Pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku spravuje už v súčasnosti. V areáli sa prinajmenšom trikrát ročne konajú podujatia organizované krajom, v súčasnosti sa dokončuje nová expozícia v Sieni bojovej slávy. Nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva župy umožní po príprave projektovej dokumentácie kraju uchádzať sa o rôzne zdroje na revitalizáciu celej lokality.

Aktuálne sa vypracováva projektový zámer a architektonický návrh pre revitalizáciu celého areálu," uvádza predložený materiál. Pri zohľadnení historického a kultúrneho významu miesta i zachovania jeho atraktivity pre turistov a návštevníkov je cieľom najmä zatraktívnenie areálu, rozšírenie a skvalitnenie služieb s cieľom zvýšiť návštevnosť, ale aj vybudovať estetické a funkčné zázemie pre návštevníkov lokality. „Súčasťou by malo byť vonkajšie posedenie, oddychová zóna, bistro, prípadne kaviareň," píše sa v návrhu.

Zlepšenie bezpečnostných opatrení


Cieľom je tiež zohľadniť potreby rodín s deťmi, vybudovať studne na zásobovanie pitnou vodou pre Sieň bojovej slávy a rekreačnú oblasť aj prehodnotiť aktuálne umiestnenie exponátov bojových vozidiel a navrhnúť nové rozmiestnenie tak, aby bolo optimálne z hľadiska návštevníckeho zážitku a bezpečnosti.

Zlepšiť by sa mohlo aj pešie spojenie medzi severnou stranou cesty, kde je rekreačná oblasť, a samotným pamätníkom na južnej strane. Župa tiež chce zlepšiť bezpečnostné opatrenia pre peších návštevníkov, riešiť otázku parkovania na severnej strane cesty a navrhnúť bezpečné a efektívne riešenie pre motoristov a cyklistov. V pláne je i riešenie zamedzenia nevhodného využívania cesty kamiónmi.


Zdroj: SITA.sk - Zastupiteľstvo KSK schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastri Košického Klečenova do vlastníctva župy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nehnuteľnosti Pamätník
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Devínske bralo bude vďaka novej dynamickej bariére bezpečnejšie, práce sa už začínajú
<< predchádzajúci článok
S príznakmi salmonelózy hospitalizovali 20 hostí španielskeho hotela

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 