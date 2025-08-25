|
Utorok 26.8.2025
Meniny má Samuel
Denník - Správy
25. augusta 2025
Zastupiteľstvo KSK schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastri Košického Klečenova do vlastníctva župy
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Košický Klečenov (Košice-okolie) do ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Košický Klečenov (Košice-okolie) do vlastníctva župy. Kraj o nehnuteľnosti prejavil záujem s cieľom zrevitalizovať lokalitu Pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku.
Podľa predloženého materiálu kraj odkúpi stavby, vrátane príslušenstva, od výlučného vlastníka Jaroslava Eröša za kúpnu cenu 105-tisíc eur. Ide o výsledok rokovania s vlastníkom, znalcom určená cena bola necelých 121-tisíc eur. Nehnuteľnosti zahŕňajú budovu bufetu, ktorá v minulosti slúžila ako stravovacia prevádzka, no v súčasnosti sa budova pre tento účel nevyužíva. Ďalšími nehnuteľnosťami sú hospodárska budova a sklad.
„Aktuálne sa nehnuteľnosti nevyužívajú na komerčné účely. V rámci územného plánu obce Košický Klečenov nie je predmetná lokalita zadefinovaná," uvádza materiál.
„Pozemky v oplotenom areáli sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesov SR, s ktorými bude potrebné uzavrieť nájomný vzťah," dopĺňa ďalej predložený materiál. Z údajov z katastra nehnuteľností sú pozemky v lokalite Pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Nehnuteľnosti majú byť po kúpe zverené do správy Centra kultúry Košického kraja, ktoré nehnuteľnosti v lokalite Pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku spravuje už v súčasnosti. V areáli sa prinajmenšom trikrát ročne konajú podujatia organizované krajom, v súčasnosti sa dokončuje nová expozícia v Sieni bojovej slávy. Nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva župy umožní po príprave projektovej dokumentácie kraju uchádzať sa o rôzne zdroje na revitalizáciu celej lokality.
„Aktuálne sa vypracováva projektový zámer a architektonický návrh pre revitalizáciu celého areálu," uvádza predložený materiál. Pri zohľadnení historického a kultúrneho významu miesta i zachovania jeho atraktivity pre turistov a návštevníkov je cieľom najmä zatraktívnenie areálu, rozšírenie a skvalitnenie služieb s cieľom zvýšiť návštevnosť, ale aj vybudovať estetické a funkčné zázemie pre návštevníkov lokality. „Súčasťou by malo byť vonkajšie posedenie, oddychová zóna, bistro, prípadne kaviareň," píše sa v návrhu.
Cieľom je tiež zohľadniť potreby rodín s deťmi, vybudovať studne na zásobovanie pitnou vodou pre Sieň bojovej slávy a rekreačnú oblasť aj prehodnotiť aktuálne umiestnenie exponátov bojových vozidiel a navrhnúť nové rozmiestnenie tak, aby bolo optimálne z hľadiska návštevníckeho zážitku a bezpečnosti.
Zlepšiť by sa mohlo aj pešie spojenie medzi severnou stranou cesty, kde je rekreačná oblasť, a samotným pamätníkom na južnej strane. Župa tiež chce zlepšiť bezpečnostné opatrenia pre peších návštevníkov, riešiť otázku parkovania na severnej strane cesty a navrhnúť bezpečné a efektívne riešenie pre motoristov a cyklistov. V pláne je i riešenie zamedzenia nevhodného využívania cesty kamiónmi.
Zdroj: SITA.sk - Zastupiteľstvo KSK schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastri Košického Klečenova do vlastníctva župy © SITA Všetky práva vyhradené.
