Europoslanci prijali uznesenie ohľadom právneho štátu v Rumunsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 13. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok schválil nelegislatívne uznesenie o stave právneho štátu v Rumunsku. Poslanci veľkou väčšinou hlasov vyjadrili hlboké znepokojenie nad reformou rumunského súdneho a trestného práva. Odsúdili aj "násilný a neprimeraný" zásah polície voči demonštrantom, ku ktorému došlo 10. augusta počas protestov v Bukurešti.Za uznesenie hlasovalo 473 poslancov, 151 bolo proti a 40 sa zdržali hlasovania. V dokumente, ktorý prijali, sa uvádza, že Európsky parlament je "hlboko znepokojený" revíziou v oblasti súdneho a trestného práva, lebo to môže viesť k oslabeniu nezávislosti súdnictva a jeho schopnosti účinne bojovať proti korupcii v Rumunsku, ako aj k oslabeniu tamojšieho právneho štátu.Uznesenie zároveň odsúdilo násilné a neprimerané zásahy zo strany poriadkových síl voči demonštrantom, ktorí sa 10. augusta rozhodli protestovať proti súčasnej vláde a jej snahám zmierniť protikorupčný boj. Za prípravou demonštrácie v centre Bukurešti stáli Rumuni žijúci v zahraničí.Utorňajšie uznesenie EP zároveň vyzýva rumunské úrady, aby zaviedli bezpečnostné opatrenia, ktoré zaručia transparentnú a legálnu inštitucionálnu spoluprácu a zamedzia ohrozenie mechanizmov na kontrolu a vyrovnávanie výkonnej moci. Táto oblasť podľa europoslancov zahŕňa aj posilnenie parlamentnej kontroly nad spravodajskými službami.Európski zákonodarcovia vyzvali rumunské orgány, aby zmrazili akékoľvek opatrenia, ktoré by sa snažili o dekriminalizáciu korupcie, a aby sa riadili národnou protikorupčnou stratégiou. Poslanci dôrazne odporučili rumunskej strane prehodnotiť zákon o financovaní, organizácii a činnosti mimovládnych organizácií.V neposlednom rade europoslanci vyzvali rumunský parlament a rumunskú vládu, aby sa v plnom rozsahu riadili všetkými odporúčaniami Európskej komisie, Benátskej komisie a Skupinou štátov proti korupcii (GRECO), ktorá patrí pod Radu Európy. Rumunská vláda by sa podľa prijatého uznesenia mala zdržať akýchkoľvek zmien, ktoré by ohrozili fungovanie právneho štátu a nezávislosti súdnictva.