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03. júla 2026
DIABLOVA DIERA: Pred jaskyňou obnovili potok Svinka
Vodohospodári vybudovali pred jaskyňou nový rozdeľovací objekt.
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Pred jaskyňou Diablova diera, ktorá sa nachádza v pohorí Branisko pri Levoči, obnovili potok Svinka. Ide o bifurkáciu, čiže o rozdelenie vodného toku na dve samostatné ramená. Správa slovenských jaskýň (SSJ) o tom informovala na sociálnej sieti.
„Slovenský vodohospodársky podnik v uplynulých mesiacoch (apríl - jún) úspešne dokončil revitalizačné práce pred jaskyňou Diablova diera, vďaka čomu sa na toto miesto po rokoch vracia vzácny hydrologický fenomén - bifurkácia potoka Svinka,“ uviedli jaskyniari.
Vysvetlili, že Svinka sa na šarišskej strane Braniska ponára do 157 metrov dlhej ponorovej jaskyne Diablova diera. Následne preteká neznámymi priestormi popod hlavný horský hrebeň až na jeho spišskú stranu. Tam vyteká na povrch vo vyvieračke tvoriacej malebný vodopád. Vyvieračka s približne metrovým vstupným otvorom je podľa SSJ rovnako evidovaná ako jaskyňa s dĺžkou 250 metrov.
„Potok Svinka, ktorý pramení na šarišskej strane Braniska, sa v minulosti pred jaskyňou prirodzene rozdeľoval. Časť vôd tiekla po povrchu, časť mizla v podzemí jaskyne. Pre zanesenie povrchového koryta však tento jav zanikol a všetka voda sa dlhodobo strácala len v ponore Diablovej diery,“ skonštatovala správa.
Vodohospodári vybudovali pred jaskyňou nový rozdeľovací objekt. Ten navrhli aj v spolupráci so Správou slovenských jaskýň tak, aby sa aj po realizácii stavby zachoval dynamický hydrologický režim jaskynného systému a podmienky pre život jaskynnej fauny, tvrdia jaskyniari. „Vody Svinky sa odteraz znova úspešne rozdeľujú do dvoch čiastkových povodí, pričom stály prietok cez jaskynné podzemie zostáva plne zabezpečený,“ podotkli.
SSJ upozorňuje, jaskynný systém Diablova diera nie je prístupný pre verejnosť. Za fascinujúce však považuje pohľad na ponor opradený legendami a vyvieračku.
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