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03. júla 2026
Foto: Počasie dalo festivalu voľno, návštevníci nie. Druhý deň Beats for Love 2026 rozprúdili Marshmello aj DJka v balóne
Po daždivom rozbehu si druhý festivalový deň Beats for Love akoby objednal úplne iný scenár.
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Mraky sa rozostúpili, dážď zostal len spomienkou a do industriálneho areálu v Dolných Vítkoviciach dorazilo počasie, aké by si väčšina festivalových fanúšikov priala naplánovať na každý ročník. Príjemné teploty, slnko schované tak akurát a desaťtisíce ľudí pripravených tancovať až do noci. A že ich bolo…
Opäť sa totiž potvrdil trend stúpajúcej návštevnosti. Tá rastie nielen ročník od ročníka, ale aj od stredy do soboty. Úvodný deň prekonal absolútne stredajšie maximum a rekordný bol aj štvrtok. „Priznám sa, že pri pohľade na počet vstupeniek v predpredaji sme to trochu tušili, ale človek nikdy nevie, kým ľudí nevidí v areáli. Určite to bol divácky najúspešnejší štvrtok v histórii Beats for Love,“ tešil sa riaditeľ festivalu Kamil Rudolf. Ak priaznivci elektronickej tanečnej hudby dorazia v podobne hojných počtoch aj naďalej, bude v ohrození vlaňajší absolútny rekord návštevnosti.
DIVOKÉ PUBLIKUM
Hudobný program ponúkol popoludní aj večer sériu vystúpení, ktoré postupne dvíhali energiu publika. Výbornú atmosféru rozbehol belgický producent Andromedik, ktorého melodický drum & bass zaplnil priestor pred pódiom dlho pred západom slnka. V Ostrave vystúpil v rámci projektu Beats for Love Special, prostredníctvom ktorého organizátori ponúkajú návštevníkom unikátne vystúpenia, aké inde na svete neuvidia. „Andromedikova show s názvom Ascension je absolútne unikátna. Tento rok ju odohrá len v Dolných Vítkoviciach a na najlepšej akcii elektronickej tanečnej hudby, festivale Tomorrowland,“ vysvetlil programový riaditeľ Jiří Ramík.
Na Andromedika nadviazal svetovo uznávaný R3hab, ktorý potvrdil, prečo patrí medzi stálice elektronickej hudobnej scény. A české publikum mu evidentne sadlo. Po koncerte sa netajil nadšením z atmosféry pod pódiom a fanúšikov označil za „messy“. V tom najlepšom slova zmysle: divoké, nespútané a naplno oddané hudbe. Presne také, aké si umelci na festivaloch prajú.
Pomyselnú bodku za štvrtkovým programom napísal hlavný headliner dňa Marshmello. Jeho show ponúkla presne to, čo od jedného z najväčších mien súčasnej elektronickej scény fanúšikovia očakávali: mohutnú audiovizuálnu podívanú, hity, ktoré spieval celý areál, aj energiu, ktorá premenila Dolné Vítkovice na jednu obrovskú tanečnú zónu. A do Ostravy doputovala aj jedna skvelá správa. „Populárny magazín DJ Mag nás vo svojom pravidelnom a rešpektovanom hodnotení zaradil medzi 100 najlepších festivalov sveta. V silnej konkurencii sme opäť obstáli a udržali sme si miesto medzi elitou. Je to obrovská pocta, za ktorú ďakujeme najmä našim fanúšikom. Budeme sa snažiť prebojovať sa v rebríčku čo najvyššie,“ povedal Kamil Rudolf, ktorý zároveň odpovedal návštevníkom na otázky na úvod diskusného fóra Talking Beats, ktorého štvrté vydanie odštartovalo v krytých priestoroch velína koksovne.
ŠTVRTOK PATRIL ŽENÁM
Nezabudlo sa ani na program mimo hlavných pódií. Harmony House Square by Evropa 2 sa niesol výhradne v ženskom rytme, čo je už na Beats for Love tradícia. „Druhý deň festivalu venujeme na house scéne ženám, tento rok pod taktovkou Britky Tity Lau. Za mixážnym pultom sa striedajú iba DJky a dokazujú, že súčasná elektronická scéna stojí na talente a usilovnosti, a nie na pohlaví,“ dodal manažér scény Lukáš Janečka.
Jedna z vystupujúcich dám navyše posunula svoj set doslova do nových výšin. Frýdeckomístecká DJka Teya, ktorá zároveň patrí do organizačného štábu festivalu, pripravila v spolupráci s generálnym partnerom, spoločnosťou Proud, netradičnú show z teplovzdušného balóna. Zatiaľ čo väčšina interpretov hrala z pódií, ona sa so svojím setom vzniesla desiatky metrov nad festivalový areál a ponúkla návštevníkom aj sebe pohľad, aký sa na Beats for Love rozhodne nezažíva každý deň. „Bol to neuveriteľný zážitok, dlho na to budem spomínať,“ tešila sa drum & bassová hudobníčka, ktorá vytvorila aj nomen omen: priezviskom je totiž Balonová.
Druhý festivalový deň tak ukázal Beats for Love v jeho typickej podobe: s nabitým areálom, veľkými menami svetovej elektronickej scény, nečakanými momentmi aj atmosférou, ktorá sa len ťažko prenáša slovami. Počasie tentoraz stálo na strane organizátorov aj návštevníkov a rekordný štvrtok zase naznačil, že tohtoročný ročník môže prepísať históriu festivalu nielen na pódiách, ale aj v návštevnosti.
Po dvoch dňoch je tak jasné jedno: Beats for Love má výborne našliapnuté a to najväčšie festivalové dobrodružstvo tohto leta zďaleka nekončí. Piatkový tretí deň korunuje svojou show Belgičan Dimitri Vegas, predstaví sa aj špeciálny hardstylový projekt 4444 Of A Kind. Stávkou na istotu je potom austrálsky projekt Pendulum, za ktorým by fanúšikovia prišli azda aj na Mars.
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