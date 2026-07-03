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02. júla 2026
Začal 12. ročník Beats for Love. Rekordný dav návštevníkov neodradili ani prehánky
Ostrava sa opäť po roku stala hlavným mestom elektronickej tanečnej hudby. Aj keď úvodný deň 12. ročníka Beats for Love priniesol isté prekážky, organizátori sa cez ne prebojovali až k festivalovým hviezdam.
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Hlavnou hviezdou prvých hodín sa stal preslávený DJ Calvin Harris, autor hitov I Need Your Love, Outside či Feel So Close. Nielen jeho vystúpenie sledoval v areáli v Dolných Vítkoviciach rekordný počet stredajších návštevníkov.
„Dostať Calvina Harrisa na Beats for Love bol beh na veľmi dlhú trať, a preto som neskutočne šťastný, že som ho na našom pódiu videl,“ opísal programový riaditeľ festivalu Jiří Ramík niekoľkoročné vyjednávanie so Škótom, ktorý však už roky žije v zámorí. Než ale Harris krátko po pol desiatej večer skutočne vybehol na pódium Love Stage by ČSOB, museli organizátori riešiť nepríjemnosti s počasím.
V Ostrave totiž popoludní, krátko pred otvorením festivalových brán, lialo ako z krhly. Dážď pritom bežne neprekáža, v industriálnej oblasti naopak spláchne prach zo všadeprítomnej trosky. Toto však nebol ľahký dažďík, ale poriadny Poseidonov hnev. Najviac ho pocítili v zákulisí Beats for Love, kde voda zaplavila časti VIP zón a zákulisie hlavnej scény. To, čo za bežnej situácie vyzerá ako škvara so štrkom, pripomínalo plávajúcu sivú rieku prevracajúcu smetné nádoby. „Samozrejme nám to dalo zabrať. Ale rovnako rýchlo, ako začalo pršať, tak aj prestalo. A máme vynikajúcich pracovníkov, ktorí backstage bleskovo vrátili do pôvodného stavu,“ povedal riaditeľ festivalu Kamil Rudolf. „Uvažovali sme, že posunieme otvorenie brán, napokon sme však 12. ročník zahájili tak, ako sme plánovali.“
Lejak odhalil nielen pripravenosť organizátorov, ale aj oddanosť fanúšikov, ktorí za poslednú dekádu urobili z regionálnej akcie štvordňový sviatok, ktorý robí Česku reklamu takmer po celom svete. Zatiaľ čo program na hlavnej scéne sa pre počasie mierne oneskoril, návštevníci hľadajúci úkryt pred dažďom zamierili na ostatné, kryté scény. A tam vytvorili skvelú atmosféru aj hudobníkom, ktorí na také veľké davy nie sú zvyknutí.
Platilo to však aj pre hlavnú scénu Love Stage by ČSOB. Príkladom nech je A Little Sound. Britka si svoje vystúpenie užívala natoľko, že prišla o hlas. V zákulisí potom rozdávala chrapľavé rozhovory nielen domácim novinárom. Úsmevný moment vyčaril aj Dán Morten. Reportérom síce prisľúbil rozhovor, pôvodne ho však chcel odložiť pre premočenú obuv. Na pomoc pribehol Jiří Ramík, ktorý umelcovi venoval náhradný pár svojich bielych tenisiek. „Som rád, že som mu urobil radosť. Aj takéto drobnosti rozhodujú o tom, či sa k nám DJs radi vracajú. Darček mu urobil veľkú radosť a mohol smelo začať odpovedať novinárom,“ opísal Ramík, ktorý sa stará o booking festivalových hviezd.
Prehánky sa potom vrátili ešte raz, a to na vystúpenie spomínaného Calvina Harrisa. Vtedy sa už ale v areáli pohybovalo niekoľko desiatok tisíc ľudí. Návštevnosť počas úvodného dňa len potvrdila, aký veľký je o Beats for Love záujem. V predpredaji totiž zmizlo 93 % všetkých dostupných vstupeniek a ďalšie boli k dispozícii priamo na mieste. „Rozhodli sme sa, že si jednotlivé denné čísla návštevníkov tentoraz necháme pre seba. Môžem však s istotou povedať, že ide o stredajší rekord,“ usmieval sa Kamil Rudolf.
NOVINKY ZOŽALI ÚSPECH
Organizátori pripravili fanúšikom celý rad noviniek. Tou najvýraznejšou je celkom iste systém LoveID, bez ktorého sa do areálu nedalo dostať. Každý, kto si kúpil lístok, si musel vytvoriť aj svoj účet LoveID. Cieľom tohto kroku je zastaviť prekupníkov vstupeniek, a súdiac podľa prvotných reakcií sa to až na drobné výnimky podarilo. „Vlani sme zažili lístok predaný až stodvakrát, takže 101 ľudí sa na festival nedostalo a prišlo o peniaze. S tým sme chceli zatočiť. Špeciálne vygenerovaný QR kód sa potom pri vstupe prepojil s čipom v náramku a fotografiou návštevníka tak, aby nedošlo k zneužitiu,“ vysvetlil Rudolf. Priamo na festivale bolo možné platiť len bezkontaktne, napríklad vďaka karte LOVECARD, ktorú predstavil generálny partner, banka ČSOB. Karta s unikátnym dizajnom Beats for Love ponúka fanúšikom množstvo výhod. Priamo v areáli cashback z jednotlivých platieb, ďalej aj zľavy na cestovanie, hudobné vystúpenia alebo predplatné streamovacej platformy.
Návštevníci sa už vo 4. vydaní vymaznených festivalových novín mohli dozvedieť, že rovnako ako vlani je areál rozdelený do sfér: Love, Space a Industrial spája ulica Pulse. Sprievodný program sa však dočkal ďalšieho vylepšenia. Na obdiv bola prehliadka planét slnečnej sústavy, šou v duchu science fiction v kulisách pripomínajúcich anglický Stonehenge a v Industrial Sphere pod vysokými pecami aj množstvo prvkov s ohňom a svetlom. „Červené svetlo na LED obrazovkách malo pripomínať pulzovanie krvi. Srdce máme v znaku, takže sa to priam ponúkalo. Pri ďalších inštaláciách sme sa inšpirovali filmami Duna alebo Mad Max. Úspech mala aj špeciálna postapokalyptická dedina s hercami a umelcami v kostýmoch pri plynojeme Gong. A myslím si, že aj ten dážď pomohol navodiť tú vytúženú atmosféru,“ dodal produkčný festivalu Jakub Šenkeřík, ktorý stojí práve za vizuálnou stránkou Beats for Love.
Program úvodného dňa sa skončil v neskorých nočných hodinách. Okrem Calvina Harrisa vystúpili v Ostrave aj britská ikona štýlu drum&bass Dimension či nemecká ikona štýlu trance Paul van Dyk. Najväčší festival elektronickej tanečnej hudby v strednej Európe bude v Ostrave pokračovať až do sobotného večera. Ďalej vystúpi napríklad Američan Marshmello, jeden z najpopulárnejších diskdžokejov sveta, Belgičan Dimitri Vegas alebo jeho krajanka, majsterka techna Charlotte de Witte. Počas konania Beats for Love môžu nielen návštevníci podporiť aj projekt Beats for Charity. Vlani organizátori spolu s fanúšikmi vyzbierali takmer 800 tisíc korún, tento rok poputujú peniaze do Moravskosliezskeho kraja k malým Oliverovi a Michaelovi, ktorí sa od narodenia potýkajú s vážnym hendikepom.
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