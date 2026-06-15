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 24hod.sk    Šport

15. júna 2026

Toto špiní pamiatku mojej starej mamy. Podolski opísal odpornú krádež šperkov od zamestnancov nemocnice


Tagy: Krádež Šperky Úmrtie

Nemec zdôraznil, že nešlo o materiálnu, ale skôr o symbolickú hodnotu. Želaním starej mamy bolo byť pochovaná so snubným prsteňom. Bývalý nemecký futbalista Lukas Podolski okomentoval škandalóznu ...



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finale ms vo futbale 77 676x481 15.6.2026 (SITA.sk) - Nemec zdôraznil, že nešlo o materiálnu, ale skôr o symbolickú hodnotu. Želaním starej mamy bolo byť pochovaná so snubným prsteňom.


Bývalý nemecký futbalista Lukas Podolski okomentoval škandalóznu situáciu v nemocnici v Kolíne nad Rýnom. Zmizli tam šperky po mŕtvej osobe a útočník opísal podobnú situáciu.

V pôvodnom prípade mala žena zomrieť a následne jej príbuzní nenašli hodiny a zásnubný prsteň.

"Čítal som príbeh zosnulej ženy, ktorú okradli v nemocnici, a bohužiaľ musím povedať, že nejde o ojedinelý prípad. Niečo také by sa nemalo stať, takže teraz chcem zverejniť aj náš prípad," začal Podolski.

"Mojej zosnulej starej mame niekto ukradol snubný prsteň a zlaté šperky. Mala ich stále na sebe, keď zomrela v nemocnici. Keď jej telo odovzdali pohrebnému ústavu na pohreb, šperky tam neboli. Je to absolútna hanba a škandál," pokračoval.


Symbolická hodnota


Spolu s rodinou požiada nemocnicu o bezpečné uskladnenie šperkov. Nemec zdôraznil, že nešlo o materiálnu, ale skôr o symbolickú hodnotu. Želaním starej mamy bolo byť pochovaná so snubným prsteňom.

"Bolo to pre ňu dôležité a moja rodina a ja sme to nemocnici jasne oznámili. Bolí ma, že jej posledné želania sa nemohli splniť. Toto špiní pamiatku mojej starej mamy," dodal Podolski.

Nemocnica nepodala žiadne vysvetlenie. Zdravotnícke zariadenie reagovalo na obvinenia, pričom nepoprelo, že situácia je škandalózna, ale zdôraznilo, že sa k veci nebude vyjadrovať z dôvodov ochrany súkromia a údajov.


Zdroj: SITA.sk - Toto špiní pamiatku mojej starej mamy. Podolski opísal odpornú krádež šperkov od zamestnancov nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krádež Šperky Úmrtie
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