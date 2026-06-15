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15. júna 2026
Toto špiní pamiatku mojej starej mamy. Podolski opísal odpornú krádež šperkov od zamestnancov nemocnice
Nemec zdôraznil, že nešlo o materiálnu, ale skôr o symbolickú hodnotu. Želaním starej mamy bolo byť pochovaná so snubným prsteňom. Bývalý nemecký futbalista Lukas Podolski okomentoval škandalóznu ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Nemec zdôraznil, že nešlo o materiálnu, ale skôr o symbolickú hodnotu. Želaním starej mamy bolo byť pochovaná so snubným prsteňom.
Bývalý nemecký futbalista Lukas Podolski okomentoval škandalóznu situáciu v nemocnici v Kolíne nad Rýnom. Zmizli tam šperky po mŕtvej osobe a útočník opísal podobnú situáciu.
V pôvodnom prípade mala žena zomrieť a následne jej príbuzní nenašli hodiny a zásnubný prsteň.
"Čítal som príbeh zosnulej ženy, ktorú okradli v nemocnici, a bohužiaľ musím povedať, že nejde o ojedinelý prípad. Niečo také by sa nemalo stať, takže teraz chcem zverejniť aj náš prípad," začal Podolski.
"Mojej zosnulej starej mame niekto ukradol snubný prsteň a zlaté šperky. Mala ich stále na sebe, keď zomrela v nemocnici. Keď jej telo odovzdali pohrebnému ústavu na pohreb, šperky tam neboli. Je to absolútna hanba a škandál," pokračoval.
Spolu s rodinou požiada nemocnicu o bezpečné uskladnenie šperkov. Nemec zdôraznil, že nešlo o materiálnu, ale skôr o symbolickú hodnotu. Želaním starej mamy bolo byť pochovaná so snubným prsteňom.
"Bolo to pre ňu dôležité a moja rodina a ja sme to nemocnici jasne oznámili. Bolí ma, že jej posledné želania sa nemohli splniť. Toto špiní pamiatku mojej starej mamy," dodal Podolski.
Nemocnica nepodala žiadne vysvetlenie. Zdravotnícke zariadenie reagovalo na obvinenia, pričom nepoprelo, že situácia je škandalózna, ale zdôraznilo, že sa k veci nebude vyjadrovať z dôvodov ochrany súkromia a údajov.
Zdroj: SITA.sk - Toto špiní pamiatku mojej starej mamy. Podolski opísal odpornú krádež šperkov od zamestnancov nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý nemecký futbalista Lukas Podolski okomentoval škandalóznu situáciu v nemocnici v Kolíne nad Rýnom. Zmizli tam šperky po mŕtvej osobe a útočník opísal podobnú situáciu.
V pôvodnom prípade mala žena zomrieť a následne jej príbuzní nenašli hodiny a zásnubný prsteň.
"Čítal som príbeh zosnulej ženy, ktorú okradli v nemocnici, a bohužiaľ musím povedať, že nejde o ojedinelý prípad. Niečo také by sa nemalo stať, takže teraz chcem zverejniť aj náš prípad," začal Podolski.
"Mojej zosnulej starej mame niekto ukradol snubný prsteň a zlaté šperky. Mala ich stále na sebe, keď zomrela v nemocnici. Keď jej telo odovzdali pohrebnému ústavu na pohreb, šperky tam neboli. Je to absolútna hanba a škandál," pokračoval.
Symbolická hodnota
Spolu s rodinou požiada nemocnicu o bezpečné uskladnenie šperkov. Nemec zdôraznil, že nešlo o materiálnu, ale skôr o symbolickú hodnotu. Želaním starej mamy bolo byť pochovaná so snubným prsteňom.
"Bolo to pre ňu dôležité a moja rodina a ja sme to nemocnici jasne oznámili. Bolí ma, že jej posledné želania sa nemohli splniť. Toto špiní pamiatku mojej starej mamy," dodal Podolski.
Nemocnica nepodala žiadne vysvetlenie. Zdravotnícke zariadenie reagovalo na obvinenia, pričom nepoprelo, že situácia je škandalózna, ale zdôraznilo, že sa k veci nebude vyjadrovať z dôvodov ochrany súkromia a údajov.
Zdroj: SITA.sk - Toto špiní pamiatku mojej starej mamy. Podolski opísal odpornú krádež šperkov od zamestnancov nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
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