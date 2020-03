Ani núdzový stav pre koronavírus nedáva mandát na zásah do ľudských práv, tvrdí SNSĽP

Ochrana zdravia svojich občanov

Nikto nesmie byť vynechaný

26.3.2020 - Pri hľadaní vhodných riešení v súvislosti so šírením koronavírusu by kompetentní nemali zabúdať na ochranu základných ľudských práv a ochranu všetkých zraniteľných skupín obyvateľstva. Uvádza sa to vo vyhlásení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP).„Koronavírus bezprecedentným spôsobom zasiahol našu spoločnosť. Školy po celom Slovensku zatvorili svoje brány, deti majú limitovaný prístup k vzdelávaniu, viaceré fabriky pozastavili výrobu, ľudia pracujúci v kultúrnom sektore, športovci, športovkyne a mnohí ďalší zo dňa na deň prišli o príjem a v mnohých prípadoch čelia až existenčnej kríze," konštatuje SNSĽP s tým, že aj keď vírus istým spôsobom zasiahol všetkých, nie každý má rovnaké možnosti vyrovnať sa s momentálnou situáciou.„Ľudia z marginalizovaných rómskych komunít, občania so zdravotným znevýhodnením, ľudia bez domova, seniori, deti rodičov pracujúcich v zdravotníctve a mnohí iní pociťujú dopady prijímaných opatrení oveľa výraznejšie a nie vždy je pre nich jednoduché dodržať ich bez pomoci štátu alebo komunity," uvádza stredisko.Prvoradou úlohou štátu je podľa SNSĽP v súčasnej situácii ochrana života a zdravia svojich občanov, no ostatné práva, vrátane práva na rovnaké zaobchádzanie, práva na ochranu súkromia a práva na prácu, nemôžu byť neprimerane obmedzené preventívnymi opatreniami.„Áno, niektoré základné práva môžu byť obmedzené v súlade s Ústavou SR na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu, no núdzový stav v žiadnom prípade nedáva mandát na zásahy do ľudskej dôstojnosti. Je preto nutné, aby akékoľvek obmedzenia základných práv a slobôd neprekračovali hranice nevyhnutnosti a primeranosti a dbali na dodržiavanie zásady rovného zaobchádzania," zdôrazňuje SNSĽP.V čase, kedy záleží od všetkých, akým spôsobom sa bude šírenie vírusu na Slovensku vyvíjať, je podľa národného strediska potrebné zabezpečiť, aby nikto nebol vynechaný zo spoluúčasti na opatreniach štátu.„Je preto nutné, aby všetky informácie o pripravovaných opatreniach a obmedzeniach základných práv a slobôd boli dostupné aj v jazykoch národnostných a etnických menšín a vo vhodných formách pre osoby so zdravotným postihnutím," zdôrazňuje stredisko.Hrozba choroby Covid-19 podľa SNSĽP ovplyvňuje celú spoločnosť, no je na nás, či dovolíme, aby nám zobrala našu ľudskosť. „Nedopustíme, aby pomoc a ochranu vystriedala represia. Práve teraz je čas na to, aby sme ukázali, že sme tolerantná spoločnosť, že sme štát nás všetkých," dodalo stredisko.