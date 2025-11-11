|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 11.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martin, Maroš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. novembra 2025
V Gruzínsku sa zrútilo turecké vojenské lietadlo s 20 ľuďmi cestou z Azerbajdžanu
Tagy: Havária vojenské lietadlo
Turecké vojenské nákladné lietadlo s 20 ľuďmi na palube havarovalo v Gruzínsku na ceste domov z Azerbajdžanu. Uviedlo to v utorok turecké ministerstvo obrany. „Naše vojenské nákladné lietadlo ...
Zdieľať
11.11.2025 (SITA.sk) - Turecké vojenské nákladné lietadlo s 20 ľuďmi na palube havarovalo v Gruzínsku na ceste domov z Azerbajdžanu. Uviedlo to v utorok turecké ministerstvo obrany.
„Naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu, pri návrate domov havarovalo na gruzínsko-azerbajdžanskej hranici,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení a potvrdilo, že na palube bolo „20 osôb vrátane posádky“. Dodalo, že pátracie a záchranné operácie stále prebiehajú.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu uviedol, že Turecko spolupracuje s gruzínskymi úradmi, „aby sa dostalo k vraku“, a vyjadril smútok „za našich mučeníkov“. V príspevku na sieti X azerbajdžanský prezident Ilham Alijev vyjadril tureckému lídrovi sústrasť.
Gruzínske ministerstvo vnútra potvrdilo, že lietadlo havarovalo v oblasti Sighnagi „asi päť kilometrov od štátnej hranice Gruzínska“ s Azerbajdžanom.
Zdroj: SITA.sk - V Gruzínsku sa zrútilo turecké vojenské lietadlo s 20 ľuďmi cestou z Azerbajdžanu © SITA Všetky práva vyhradené.
„Naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu, pri návrate domov havarovalo na gruzínsko-azerbajdžanskej hranici,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení a potvrdilo, že na palube bolo „20 osôb vrátane posádky“. Dodalo, že pátracie a záchranné operácie stále prebiehajú.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu uviedol, že Turecko spolupracuje s gruzínskymi úradmi, „aby sa dostalo k vraku“, a vyjadril smútok „za našich mučeníkov“. V príspevku na sieti X azerbajdžanský prezident Ilham Alijev vyjadril tureckému lídrovi sústrasť.
Gruzínske ministerstvo vnútra potvrdilo, že lietadlo havarovalo v oblasti Sighnagi „asi päť kilometrov od štátnej hranice Gruzínska“ s Azerbajdžanom.
Zdroj: SITA.sk - V Gruzínsku sa zrútilo turecké vojenské lietadlo s 20 ľuďmi cestou z Azerbajdžanu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Havária vojenské lietadlo
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dieťa občanov Slovenska bude môcť mať dve priezviská, Pellegrini podpísal novelu zákona
Dieťa občanov Slovenska bude môcť mať dve priezviská, Pellegrini podpísal novelu zákona
<< predchádzajúci článok
Fiačan absolvoval rozhovor s predsedom PMÚ Beňom o ochrane a podpory hospodárskej súťaže
Fiačan absolvoval rozhovor s predsedom PMÚ Beňom o ochrane a podpory hospodárskej súťaže