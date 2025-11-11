Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 11.11.2025
11. novembra 2025

V Gruzínsku sa zrútilo turecké vojenské lietadlo s 20 ľuďmi cestou z Azerbajdžanu


Turecké vojenské nákladné lietadlo s 20 ľuďmi na palube havarovalo v Gruzínsku na ceste domov z Azerbajdžanu. Uviedlo to v utorok turecké ministerstvo obrany. „Naše vojenské nákladné lietadlo ...



indonesia_gaza_aid_48538 676x451 11.11.2025 (SITA.sk) - Turecké vojenské nákladné lietadlo s 20 ľuďmi na palube havarovalo v Gruzínsku na ceste domov z Azerbajdžanu. Uviedlo to v utorok turecké ministerstvo obrany.


Naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu, pri návrate domov havarovalo na gruzínsko-azerbajdžanskej hranici,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení a potvrdilo, že na palube bolo „20 osôb vrátane posádky“. Dodalo, že pátracie a záchranné operácie stále prebiehajú.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu uviedol, že Turecko spolupracuje s gruzínskymi úradmi, „aby sa dostalo k vraku“, a vyjadril smútok „za našich mučeníkov“. V príspevku na sieti X azerbajdžanský prezident Ilham Alijev vyjadril tureckému lídrovi sústrasť.

Gruzínske ministerstvo vnútra potvrdilo, že lietadlo havarovalo v oblasti Sighnagi „asi päť kilometrov od štátnej hranice Gruzínska“ s Azerbajdžanom.


Zdroj: SITA.sk - V Gruzínsku sa zrútilo turecké vojenské lietadlo s 20 ľuďmi cestou z Azerbajdžanu © SITA Všetky práva vyhradené.

