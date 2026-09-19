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19. septembra 2026
Digitalizácia a flexibilná práca môžu byť motorom rozvoja slovenských regiónov, upozorňujú zamestnávatelia
Tagy: Digitalizácia
Digitálne zručnosti a digitalizácia majú podporiť regionálnu ekonomiku. Rozvoj digitálnych zručností, podpora digitalizácie malých a stredných podnikov a vytváranie ...
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19.9.2026 (SITA.sk) - Digitálne zručnosti a digitalizácia majú podporiť regionálnu ekonomiku.
Rozvoj digitálnych zručností, podpora digitalizácie malých a stredných podnikov a vytváranie podmienok pre flexibilnú prácu patria podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR ku kľúčovým predpokladom dlhodobého rastu regionálnej ekonomiky.
Asociácia pripomenula, že digitalizácia v dnešnej dobe zásadné mení spôsob, akým ľudia pracujú, podniky vyrábajú a zákazníci nakupujú. Slovensko však podľa nej naďalej čelí nedostatku digitálnych zručností pracovnej sily, pomalšej digitalizácii firiem či demografickým zmenám, ktoré zvyšujú tlak na dostupnosť pracovnej sily.
„Ak chceme, aby slovenské regióny zostali konkurencieschopné, nestačí investovať iba do technológií. Rovnako dôležité je investovať do ľudí, ich digitálnych zručností a vytvárať prostredie, ktoré podporuje inovácie, podnikanie a flexibilitu práce. Práve tieto faktory rozhodnú o tom, kde budú vznikať nové pracovné príležitosti a kam budú smerovať budúce investície,“ uviedol viceprezident AZZZ SR Andrej Hutta.
Asociácia poukázala aj na potenciál nových výrobných a podnikateľských modelov, akým je napríklad decentralizovaná výroba, pri ktorej môžu menšie regionálne podniky, remeselníci a špecializované dielne využívať digitálne technológie na zapojenie sa do širších dodávateľských reťazcov. Takéto modely podľa AZZZ umožňujú vytvárať vyššiu pridanú hodnotu priamo v regiónoch a posilňovať odolnosť lokálnej ekonomiky.
Súčasťou digitálnej transformácie je podľa zamestnávateľov aj rozvoj platformovej ekonomiky. Tá prepája technológie, podnikanie a flexibilné formy práce. Digitálne platformy v súčasnosti nepredstavujú len nový spôsob poskytovania služieb, ale vytvárajú aj príležitosti pre ľudí, ktorí ťažšie nachádzajú uplatnenie v tradičných formách zamestnania.
Ide napríklad o študentov, rodičov malých detí, seniorov či zdravotne znevýhodnených, ktorým takáto forma práce umožňuje usporiadať flexibilne svoj časť a pomáha im zostať ekonomicky aktívnymi aj vtedy, keď štandardný pracovný pomer pre ich životnú situáciu nie je možný.
Platformy zároveň podľa AZZZ zohrávajú významnú úlohu pri digitalizácii lokálneho obchodu. Malým a stredným podnikom totiž umožňujú osloviť nových zákazníkov, rozšíriť predajné kanály a využívať digitálne nástroje, ktoré by si samostatne často ani nemohli dovoliť.
„Digitálne platformy dnes predstavujú dôležité prepojenie medzi lokálnymi podnikmi, zákazníkmi a ľuďmi, ktorí hľadajú flexibilné možnosti zárobku. Ich význam preto vidíme nielen v pohodlí, ktoré prinášajú zákazníkom, ale aj v tom, že pomáhajú malým a stredným podnikom využívať digitálne nástroje a byť súčasťou modernej ekonomiky. Zároveň vytvárajú priestor pre ľudí, ktorí potrebujú prácu prispôsobiť svojim ďalším povinnostiam,“ priblížila členka Republikovej únie zamestnávateľov Veronika Bush.
Prínos platforiem podľa zamestnávateľov potvrdzujú aj postoje spotrebiteľov. Poukázali pritom na prieskum Ipsos, podľa ktorého 62 % Slovákov súhlasí s tým, že doručovacie platformy podporujú miestne reštaurácie a obchody. Väčšina používateľov pritom uviedla, že práve prostredníctvom týchto platforiem objavili nové lokálne podniky.
Reguláciu a rámec platformovej práci chce dať aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. To pripravilo zákonnú úpravu pre platformovú prácu, o ktorej by mal na jeseň rokovať parlament. Podľa rezortu cieľom legislatívnej úpravy je priniesť rovnováhu medzi zabezpečením ochrany práv osôb pracujúcich na platformách a zároveň zachovať flexibilitu, ktorú táto forma práce prináša.
V súvislosti s digitalizáciou a nástupom nových trendov AZZZ štátu adresovala niekoľko odporúčaní. Hovoria v nich o posilnení rozvoja digitálnych zručností prostredníctvom rekvalifikačných programov, odborného a celoživotného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi. Rozvíjať podľa nich treba aj partnerstvá medzi školami, zamestnávateľmi, samosprávami a výskumnými organizáciami s cieľom pružnejšie reagovať na meniace sa potreby trhu práce.
Podľa AZZZ treba v novom programovom eurofondovom období vytvoriť grantové schémy na podporu digitalizácie malých a stredných podnikov a rozvoj decentralizovaných výrobných modelov. Odporúčajú pritom zachovať podporu flexibilných foriem práce pri zabezpečení primeranej sociálnej ochrany pracovníkov.
Štát by mal podľa zamestnávateľov tiež vytvárať podmienky pre rozvoj platformovej ekonomiky ako nástroja rastu lokálneho podnikania, zamestnanosti a regionálneho rozvoja. Analyzovať tiež má možnosti využitia umelej inteligencie a digitálnych nástrojov pre ďalšiu automatizáciu administratívnych procesov medzi štátom a podnikateľmi, aby sa uvoľnili zdroje štátu aj firiem na zvyšovanie efektivity a podporu inovácií.
„Digitálna transformácia regiónov nebude úspešná bez prepojenia vzdelávania, podnikateľského prostredia a moderných foriem práce. Našou ambíciou je poukázať na to, že technológie môžu byť pri správne nastavených verejných politikách a podporných programoch príležitosťou nielen pre veľké firmy a mestá, ale aj pre malé podniky, pracovníkov a regióny mimo hlavných ekonomických centier,“ uzavrel Hutta.
Zdroj: SITA.sk - Digitalizácia a flexibilná práca môžu byť motorom rozvoja slovenských regiónov, upozorňujú zamestnávatelia © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozvoj digitálnych zručností, podpora digitalizácie malých a stredných podnikov a vytváranie podmienok pre flexibilnú prácu patria podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR ku kľúčovým predpokladom dlhodobého rastu regionálnej ekonomiky.
Asociácia pripomenula, že digitalizácia v dnešnej dobe zásadné mení spôsob, akým ľudia pracujú, podniky vyrábajú a zákazníci nakupujú. Slovensko však podľa nej naďalej čelí nedostatku digitálnych zručností pracovnej sily, pomalšej digitalizácii firiem či demografickým zmenám, ktoré zvyšujú tlak na dostupnosť pracovnej sily.
Decentralizovaná výroba môže posilniť regióny
„Ak chceme, aby slovenské regióny zostali konkurencieschopné, nestačí investovať iba do technológií. Rovnako dôležité je investovať do ľudí, ich digitálnych zručností a vytvárať prostredie, ktoré podporuje inovácie, podnikanie a flexibilitu práce. Práve tieto faktory rozhodnú o tom, kde budú vznikať nové pracovné príležitosti a kam budú smerovať budúce investície,“ uviedol viceprezident AZZZ SR Andrej Hutta.
Asociácia poukázala aj na potenciál nových výrobných a podnikateľských modelov, akým je napríklad decentralizovaná výroba, pri ktorej môžu menšie regionálne podniky, remeselníci a špecializované dielne využívať digitálne technológie na zapojenie sa do širších dodávateľských reťazcov. Takéto modely podľa AZZZ umožňujú vytvárať vyššiu pridanú hodnotu priamo v regiónoch a posilňovať odolnosť lokálnej ekonomiky.
Platformová ekonomika prináša nové možnosti práce
Súčasťou digitálnej transformácie je podľa zamestnávateľov aj rozvoj platformovej ekonomiky. Tá prepája technológie, podnikanie a flexibilné formy práce. Digitálne platformy v súčasnosti nepredstavujú len nový spôsob poskytovania služieb, ale vytvárajú aj príležitosti pre ľudí, ktorí ťažšie nachádzajú uplatnenie v tradičných formách zamestnania.
Ide napríklad o študentov, rodičov malých detí, seniorov či zdravotne znevýhodnených, ktorým takáto forma práce umožňuje usporiadať flexibilne svoj časť a pomáha im zostať ekonomicky aktívnymi aj vtedy, keď štandardný pracovný pomer pre ich životnú situáciu nie je možný.
Platformy zároveň podľa AZZZ zohrávajú významnú úlohu pri digitalizácii lokálneho obchodu. Malým a stredným podnikom totiž umožňujú osloviť nových zákazníkov, rozšíriť predajné kanály a využívať digitálne nástroje, ktoré by si samostatne často ani nemohli dovoliť.
„Digitálne platformy dnes predstavujú dôležité prepojenie medzi lokálnymi podnikmi, zákazníkmi a ľuďmi, ktorí hľadajú flexibilné možnosti zárobku. Ich význam preto vidíme nielen v pohodlí, ktoré prinášajú zákazníkom, ale aj v tom, že pomáhajú malým a stredným podnikom využívať digitálne nástroje a byť súčasťou modernej ekonomiky. Zároveň vytvárajú priestor pre ľudí, ktorí potrebujú prácu prispôsobiť svojim ďalším povinnostiam,“ priblížila členka Republikovej únie zamestnávateľov Veronika Bush.
Väčšina Slovákov vníma prínos doručovacích platforiem
Prínos platforiem podľa zamestnávateľov potvrdzujú aj postoje spotrebiteľov. Poukázali pritom na prieskum Ipsos, podľa ktorého 62 % Slovákov súhlasí s tým, že doručovacie platformy podporujú miestne reštaurácie a obchody. Väčšina používateľov pritom uviedla, že práve prostredníctvom týchto platforiem objavili nové lokálne podniky.
Reguláciu a rámec platformovej práci chce dať aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. To pripravilo zákonnú úpravu pre platformovú prácu, o ktorej by mal na jeseň rokovať parlament. Podľa rezortu cieľom legislatívnej úpravy je priniesť rovnováhu medzi zabezpečením ochrany práv osôb pracujúcich na platformách a zároveň zachovať flexibilitu, ktorú táto forma práce prináša.
AZZZ navrhuje podporiť digitálne zručnosti aj firmy
V súvislosti s digitalizáciou a nástupom nových trendov AZZZ štátu adresovala niekoľko odporúčaní. Hovoria v nich o posilnení rozvoja digitálnych zručností prostredníctvom rekvalifikačných programov, odborného a celoživotného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi. Rozvíjať podľa nich treba aj partnerstvá medzi školami, zamestnávateľmi, samosprávami a výskumnými organizáciami s cieľom pružnejšie reagovať na meniace sa potreby trhu práce.
Podľa AZZZ treba v novom programovom eurofondovom období vytvoriť grantové schémy na podporu digitalizácie malých a stredných podnikov a rozvoj decentralizovaných výrobných modelov. Odporúčajú pritom zachovať podporu flexibilných foriem práce pri zabezpečení primeranej sociálnej ochrany pracovníkov.
Štát by mal podľa zamestnávateľov tiež vytvárať podmienky pre rozvoj platformovej ekonomiky ako nástroja rastu lokálneho podnikania, zamestnanosti a regionálneho rozvoja. Analyzovať tiež má možnosti využitia umelej inteligencie a digitálnych nástrojov pre ďalšiu automatizáciu administratívnych procesov medzi štátom a podnikateľmi, aby sa uvoľnili zdroje štátu aj firiem na zvyšovanie efektivity a podporu inovácií.
„Digitálna transformácia regiónov nebude úspešná bez prepojenia vzdelávania, podnikateľského prostredia a moderných foriem práce. Našou ambíciou je poukázať na to, že technológie môžu byť pri správne nastavených verejných politikách a podporných programoch príležitosťou nielen pre veľké firmy a mestá, ale aj pre malé podniky, pracovníkov a regióny mimo hlavných ekonomických centier,“ uzavrel Hutta.
Zdroj: SITA.sk - Digitalizácia a flexibilná práca môžu byť motorom rozvoja slovenských regiónov, upozorňujú zamestnávatelia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Digitalizácia
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