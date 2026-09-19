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19. septembra 2026
Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do SaS. Podieľať sa budú na Reštarte Slovenska – FOTO
Gröhling pripomenul, že tím SaS sa v poslednom období rozšíril aj o ďalšie osobnosti. Poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a
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19.9.2026 (SITA.sk) - Gröhling pripomenul, že tím SaS sa v poslednom období rozšíril aj o ďalšie osobnosti.
Poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do strany Sloboda a Solidarita (SaS). Podieľať sa budú aj na príprave programu strany v rámci plánovaného „Reštartu Slovenska“. Marcinková sa chce venovať najmä rodinnej a zahraničnej politike, Ledecký sociálnej oblasti, problematike vylúčených komunít a reforme verejnej správy.
Predseda SaS Branislav Gröhling označil ich vstup za prirodzené vyústenie niekoľkoročnej spolupráce. „S Vladimírou aj Vladom už roky spolupracujeme. Poznáme ich prácu, skúsenosti aj hodnoty. Dnes túto spoluprácu posúvame ďalej. Skladáme tím pre Reštart Slovenska,“ uviedol. Podľa neho chce strana spojiť ľudí, ktorí sú silní vo svojich témach, majú za sebou výsledky a dokážu spolupracovať.
Gröhling pripomenul, že tím SaS sa v poslednom období rozšíril aj o ďalšie osobnosti. Spolu s Marcinkovou a Ledeckým vymenoval Alojza Hlinu, Martinu Bajo Holečkovú či Tomáša Szalaya. „Sme tím ľudí, ktorí vedia spolupracovať na tom podstatnom. Na silnejšej ekonomike, vyšších príjmoch, fungujúcom zdravotníctve, pomoci rodinám, efektívnejšom štáte a jasnom ukotvení Slovenska v Európskej únii a NATO,“ povedal.
Marcinková uviedla, že so SaS spolupracuje už niekoľko rokov, je súčasťou jej poslaneckého klubu a kandidovala na jej kandidátke. Doteraz si však zachovávala status nestraníčky. Rozhodnutie vstúpiť do SaS je podľa nej prirodzeným zavŕšením spolupráce, ktorá už dávno existuje v praxi.
„Ak chcem ovplyvňovať nielen prácu v parlamente, ale aj to, kam sa bude SaS v ďalších rokoch programovo a politicky posúvať, považujem za férové nebyť iba človekom na jej kandidátke, ale byť pripravená podieľať sa na tejto práci aj zvnútra. Strane som ponúkla moju expertízu v rodinnej politike a predstavu o prioritách, ktorým chcem najbližšie roky venovať svoje úsilie, a som rada, že si ich strana osvojila a budú obsiahnuté aj vo volebnom programe, kde som jednou z garantiek. Hovoríme o reformách rodinnej politiky a pacientskej politiky,“ dodala.
Marcinková zároveň zdôraznila svoje zahraničnopolitické priority. „Budúcnosť Slovenska vidím jednoznačne v Európskej únii, NATO a medzi demokratickými krajinami Západu. V čase, keď sa toto smerovanie spochybňuje, chcem byť súčasťou strany, ktorá v tejto otázke nebude uhýbať,“ povedala.
Ledecký chce do SaS priniesť najmä skúsenosti zo sociálnej oblasti a samosprávy. „Pravica nemôže rezignovať na sociálne témy. Chcem sa venovať vylúčeným komunitám, generačnej chudobe a ľuďom, ktorí potrebujú dostať reálnu šancu postaviť sa na vlastné nohy,“ uviedol.
Za jednu zo svojich hlavných tém označil aj reformu verejnej správy. Poukázal na problémy v rozdelení kompetencií a financovania medzi štátom a samosprávami. „Slovensko potrebuje jasne povedať, čo má robiť štát, čo kraje a čo mestá a obce. Kompetencie, zodpovednosť a financovanie musia ísť spolu. Aj túto skúsenosť chcem priniesť do programu SaS,“ zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do SaS. Podieľať sa budú na Reštarte Slovenska – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do strany Sloboda a Solidarita (SaS). Podieľať sa budú aj na príprave programu strany v rámci plánovaného „Reštartu Slovenska“. Marcinková sa chce venovať najmä rodinnej a zahraničnej politike, Ledecký sociálnej oblasti, problematike vylúčených komunít a reforme verejnej správy.
Gröhling hovorí o prirodzenom vyústení spolupráce
Predseda SaS Branislav Gröhling označil ich vstup za prirodzené vyústenie niekoľkoročnej spolupráce. „S Vladimírou aj Vladom už roky spolupracujeme. Poznáme ich prácu, skúsenosti aj hodnoty. Dnes túto spoluprácu posúvame ďalej. Skladáme tím pre Reštart Slovenska,“ uviedol. Podľa neho chce strana spojiť ľudí, ktorí sú silní vo svojich témach, majú za sebou výsledky a dokážu spolupracovať.
Gröhling pripomenul, že tím SaS sa v poslednom období rozšíril aj o ďalšie osobnosti. Spolu s Marcinkovou a Ledeckým vymenoval Alojza Hlinu, Martinu Bajo Holečkovú či Tomáša Szalaya. „Sme tím ľudí, ktorí vedia spolupracovať na tom podstatnom. Na silnejšej ekonomike, vyšších príjmoch, fungujúcom zdravotníctve, pomoci rodinám, efektívnejšom štáte a jasnom ukotvení Slovenska v Európskej únii a NATO,“ povedal.
Marcinková chce ovplyvňovať program strany
Marcinková uviedla, že so SaS spolupracuje už niekoľko rokov, je súčasťou jej poslaneckého klubu a kandidovala na jej kandidátke. Doteraz si však zachovávala status nestraníčky. Rozhodnutie vstúpiť do SaS je podľa nej prirodzeným zavŕšením spolupráce, ktorá už dávno existuje v praxi.
„Ak chcem ovplyvňovať nielen prácu v parlamente, ale aj to, kam sa bude SaS v ďalších rokoch programovo a politicky posúvať, považujem za férové nebyť iba človekom na jej kandidátke, ale byť pripravená podieľať sa na tejto práci aj zvnútra. Strane som ponúkla moju expertízu v rodinnej politike a predstavu o prioritách, ktorým chcem najbližšie roky venovať svoje úsilie, a som rada, že si ich strana osvojila a budú obsiahnuté aj vo volebnom programe, kde som jednou z garantiek. Hovoríme o reformách rodinnej politiky a pacientskej politiky,“ dodala.
Marcinková zároveň zdôraznila svoje zahraničnopolitické priority. „Budúcnosť Slovenska vidím jednoznačne v Európskej únii, NATO a medzi demokratickými krajinami Západu. V čase, keď sa toto smerovanie spochybňuje, chcem byť súčasťou strany, ktorá v tejto otázke nebude uhýbať,“ povedala.
Ledecký sa chce venovať sociálnej oblasti
Ledecký chce do SaS priniesť najmä skúsenosti zo sociálnej oblasti a samosprávy. „Pravica nemôže rezignovať na sociálne témy. Chcem sa venovať vylúčeným komunitám, generačnej chudobe a ľuďom, ktorí potrebujú dostať reálnu šancu postaviť sa na vlastné nohy,“ uviedol.
Za jednu zo svojich hlavných tém označil aj reformu verejnej správy. Poukázal na problémy v rozdelení kompetencií a financovania medzi štátom a samosprávami. „Slovensko potrebuje jasne povedať, čo má robiť štát, čo kraje a čo mestá a obce. Kompetencie, zodpovednosť a financovanie musia ísť spolu. Aj túto skúsenosť chcem priniesť do programu SaS,“ zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do SaS. Podieľať sa budú na Reštarte Slovenska – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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