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27. septembra 2026
Digitálne platformy čakajú nové pravidlá. Zákon upraví aj ochranu pracovníkov
Práca cez digitálne platformy dostane jasnejšie pravidlá. Práca prostredníctvom digitálnych platforiem bude mať jasnejšie pravidlá. ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Práca cez digitálne platformy dostane jasnejšie pravidlá.
Práca prostredníctvom digitálnych platforiem bude mať jasnejšie pravidlá. Poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili návrh zákona o práci vykonávanej prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy z dielne ministerstva práce. Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy.
Obsahom európskej smernice je zlepšiť pracovné podmienky pre osoby, ktoré vykonávajú platformovú prácu v pracovnoprávnom vzťahu, ako aj pre tých, ktorí túto prácu vykonávajú v inom ako pracovnoprávnom vzťahu.
„Smernica (EÚ) 2024/2831 a v nadväznosti na to návrh zákona, reagujú na dynamický rozvoj zdieľanej ekonomiky a nové formy organizácie práce, ktoré sa realizujú prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem, a ktorých právne postavenie si vyžaduje jasnú a predvídateľnú úpravu,“ priblížil rezort práce v predloženom návrhu.
Nový zákon upravuje osobitosti platformovej práce v porovnaní s osobitnými predpismi v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany osobných údajov a predpisov upravujúcich obchodnoprávne a občianskoprávne vzťahy.
Cieľom je zlepšiť pracovné podmienky osôb vykonávajúcich platformovú prácu, zabezpečiť správne určenie ich právneho postavenia, posilniť transparentnosť a predvídateľnosť výkonu platformovej práce a ustanoviť primerané záruky pri využívaní digitálnych technológií a umelej inteligencie.
Legislatíva okrem iného posilňuje právne postavenie platformových zamestnancov a to tak, že nastavuje jasné pravidlá pre určenie toho, čo je ešte závislá práca a čo je platformová práca vykonávaná v inom ako pracovnoprávnom vzťahu. Zákon tiež upravuje práva a povinnosti spojené so združovaním aj v prípade osôb vykonávajúcich platformovú prácu v inom ako pracovnoprávnom vzťahu.
Ministerstvo v novej legislatíve nastavilo aj jasné pravidlá pri ochrane osobných údajov i špecifické pravidlá bezpečnosti pri takto vykonávanej práci. Zákon tiež nastavuje pravidlá spojené s ochranou proti prepusteniu alebo s vysvetlením skončenia zmluvného vzťahu s digitálnou pracovnou platformou. Zákon bude účinný od 2. decembra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Digitálne platformy čakajú nové pravidlá. Zákon upraví aj ochranu pracovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Práca prostredníctvom digitálnych platforiem bude mať jasnejšie pravidlá. Poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili návrh zákona o práci vykonávanej prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy z dielne ministerstva práce. Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy.
Obsahom európskej smernice je zlepšiť pracovné podmienky pre osoby, ktoré vykonávajú platformovú prácu v pracovnoprávnom vzťahu, ako aj pre tých, ktorí túto prácu vykonávajú v inom ako pracovnoprávnom vzťahu.
Zákon upraví právne postavenie platformových pracovníkov
„Smernica (EÚ) 2024/2831 a v nadväznosti na to návrh zákona, reagujú na dynamický rozvoj zdieľanej ekonomiky a nové formy organizácie práce, ktoré sa realizujú prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem, a ktorých právne postavenie si vyžaduje jasnú a predvídateľnú úpravu,“ priblížil rezort práce v predloženom návrhu.
Nový zákon upravuje osobitosti platformovej práce v porovnaní s osobitnými predpismi v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany osobných údajov a predpisov upravujúcich obchodnoprávne a občianskoprávne vzťahy.
Cieľom je zlepšiť pracovné podmienky osôb vykonávajúcich platformovú prácu, zabezpečiť správne určenie ich právneho postavenia, posilniť transparentnosť a predvídateľnosť výkonu platformovej práce a ustanoviť primerané záruky pri využívaní digitálnych technológií a umelej inteligencie.
Legislatíva upraví aj ochranu osobných údajov
Legislatíva okrem iného posilňuje právne postavenie platformových zamestnancov a to tak, že nastavuje jasné pravidlá pre určenie toho, čo je ešte závislá práca a čo je platformová práca vykonávaná v inom ako pracovnoprávnom vzťahu. Zákon tiež upravuje práva a povinnosti spojené so združovaním aj v prípade osôb vykonávajúcich platformovú prácu v inom ako pracovnoprávnom vzťahu.
Ministerstvo v novej legislatíve nastavilo aj jasné pravidlá pri ochrane osobných údajov i špecifické pravidlá bezpečnosti pri takto vykonávanej práci. Zákon tiež nastavuje pravidlá spojené s ochranou proti prepusteniu alebo s vysvetlením skončenia zmluvného vzťahu s digitálnou pracovnou platformou. Zákon bude účinný od 2. decembra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Digitálne platformy čakajú nové pravidlá. Zákon upraví aj ochranu pracovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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