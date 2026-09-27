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27. septembra 2026

Švajčiari v referende odmietli sprísnenie neutrality, návrh podporovala aj Moskva


Tagy: protiruské sankcie Referendum vo Švajčiarsku Vojna na Ukrajine

Iniciatíva mala obmedziť sankcie uvalené na Rusko a zbližovanie s NATO; jej odporcovia ju označovali za proruskú a vláda varovala pred stratou manévrovacieho priestoru.



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switzerland_neutrality_referendum_537_1 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - Iniciatíva mala obmedziť sankcie uvalené na Rusko a zbližovanie s NATO; jej odporcovia ju označovali za proruskú a vláda varovala pred stratou manévrovacieho priestoru.


Švajčiarski voliči v nedeľu podľa prvých odhadov výraznou väčšinou odmietli návrh na zakotvenie prísnejšej neutrality v ústave, ktorý presadzovali konzervatívne kruhy a verejne ho privítala aj Moskva.


Odporcovia iniciatívu označovali za proruskú, pretože by výrazne obmedzila možnosti Bernu zavádzať sankcie voči Rusku.



Ozbrojená a trvalá


Podľa projekcie inštitútu gfs.bern hlasovalo proti návrhu 71 percent voličov. Iniciatívu vyvolala organizácia Pro Schweiz po tom, ako Švajčiarsko podporilo sankcie Európskej únie (EÚ) proti Rusku po jeho invázii na Ukrajinu.

„Zostávame verní tejto politike neutrality, ktorá Švajčiarsku umožňuje prijímať sankcie a zaujímať postoj vo svete,“ povedala poslankyňa socialistov Laurence Fehlmann Rielleová.

Návrh požadoval, aby ústava definovala švajčiarsku neutralitu ako „ozbrojenú a trvalú“.

Krajine by znemožnil užšie vojenské zbližovanie s NATO a účasť vo vojenskej aliancii s výnimkou prípadu, že by sama čelila útoku. Sankcie by mohla zavádzať iba vtedy, ak by ich schválila OSN.

Moskva návrh vítala


Moskva návrh privítala po tom, ako opakovane kritizovala Bern za pripojenie sa k sankciám EÚ a obviňovala Švajčiarsko z opustenia neutrality.

Proti zmene sa postavili vláda, parlament aj väčšina významných politických strán. Minister zahraničných vecí Ignazio Cassis varoval, že príliš rigidné pravidlá by v čase geopolitického napätia obmedzili priestor krajiny na rozhodovanie.

„Neutralita sa vždy uplatňovala s určitou mierou flexibility,“ povedal Cassis. Zdôraznil tiež, že „neutralita neznamená ľahostajnosť“ voči porušovaniu medzinárodných pravidiel.

Vojna, mier a neutralita


Iniciatívu podporovala najmä Švajčiarska ľudová strana (SVP), najväčšia politická strana v krajine. Jej podpredsedníčka Céline Amaudruzová tvrdila, že „naším cieľom je podporovať mier, diplomaciu a dialóg“ a že dôveryhodnosť Švajčiarska si vyžaduje zachovanie trvalej ozbrojenej neutrality.


Zdroj: SITA.sk - Švajčiari v referende odmietli sprísnenie neutrality, návrh podporovala aj Moskva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: protiruské sankcie Referendum vo Švajčiarsku Vojna na Ukrajine
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